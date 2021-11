TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Hansgrohe – určuje trendy v koupelnách

Hansgrohe – určuje trendy v koupelnách

Mnoho lidí si v posledním roce uvědomilo, jak je důležité si doma vytvořit prostředí, ve kterém se budou vždy cítit dobře. Místo, které je promyšlené, příjemné na pohled a vybavené kvalitními výrobky, přinášejícími chvíle plné pohody. Prostor, do kterého se člověk uchyluje ne z nutnosti, ale protože sám chce. Spokojenost všech lidí, kteří s výrobky Hansgrohe pracují nebo je používají, je pro značku prioritou již více než sto let. Právě důraz na spokojenost je to, co společnost Hansgrohe odlišuje od ostatních výrobců.