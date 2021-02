TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / SCHELL systém hospodaření s vodou SWS posouvá výrobky na světovou špičku

Ikonické rohové ventily s vyhlášenou kvalitou jsou stálicí v sortimentu vedle umyvadlových a sprchových baterií a novinek pro sanitární veřejné prostory a systému SWS.

SCHELL ARMATUREN působí na trzích v ČR a na Slovensku již více než 20 let

Více než 90 let německou rodinnou firmu SCHELL ARMATUREN provází kvalita a inovace. Aleš Řezáč, obchodní manažer společnosti, ve videu popisuje 20 let na českém a slovenském trhu a důvody, proč zvolit právě tuto značku, pokud chceme spolehlivé armatury.

„Na začátku historie firmy byly rohové a připojovací ventily. Firma SCHELL je uznávána jako vynálezce rohového ventilu. Dnes máme v sortimentu řadu dalších sofistikovanějších výrobků, zejména sprchové a umyvadlové baterie pro veřejný sektor v elektronickém provedení. Poslední novinkou je série MODUS E, která právě přichází do českých a slovenských velkoobchodů,“ říká Aleš Řezáč, obchodní manažer společnosti.

Armatury SCHELL jsou spojovány s robustní konstrukcí se snadno čistitelnými hladkými povrchy, úsporou vody a důrazem na hygienické ovládání těchto armatur a možnost snadné údržby. Ať jde o umyvadla, sprchy, WC nebo pisoáry. Kvalita je důležitá, protože s kvalitou jde ruku v ruce bezpečnost.

Armatury pro veřejný sektor

Mezi nejpopulárnější výrobky patří především umyvadlové armatury pro veřejný sektor. Tyto armatury mohou být v provedení na elektronické i tlačné ovládání. Úspěšné na trhu jsou i sprchové armatury. U veřejných, poloveřejných a průmyslových sanitárních prostor jsou armatury v trvalém provozu a musíme počítat s mimořádnou zátěží. Široký produktový program firmy SCHELL uspokojí veškerá přání a požadavky.

„Po celou dobu všechny naše modelové řady splňují ty nejpřísnější požadavky na hygienu a volba bezdotykového ovládání k tomu samozřejmě také patří, ať už s napájením na baterie nebo ze sítě,“ říká Aleš Řezáč a ještě doplňuje, že armatury jsou dodávány s veškerým montážním a připojovací příslušenstvím, což je pomoc pro montážní firmy, které tak nemůže při montáži nic překvapit.

„Pro zákazníky je velmi důležitá úspora vody a naše armatury takové jsou. Armatury SCHELL jsou osazovány perlátory s max. průtokem 3 nebo 5 l/min., sprchové hlavice jsou s průtokem do 9 l/min,“ říká Aleš Řezáč a potvrzuje fakt, že společnost SCHELL umí skloubit ekologii, komfort, úspory vody, snadnou údržbu a bezpečnost instalací.

SCHELL systém hospodaření s vodou SWS posouvá výrobky na světovou špičku

SCHELL SWS je systém hospodaření s vodou, který inteligentně spojuje a řídí především armatury ve veřejných sanitárních prostorách bezkabelově a/nebo pomocí kabelu.

Centrálně řízený systém hospodaření s vodou SWS podporuje udržování jakosti vody ve větších budovách s vysokým počtem armatur – a je-li třeba, i za pomocí senzorů. SWS umožňuje spojení do sítě, řízení a sledování příslušných elektronických armatur SCHELL přes centrální server vodního managementu a inteligentní software, který byl za tímto účelem vyvinut. Řídit lze elektronické armatury umyvadel, sprch, WC a pisoárů značky SCHELL. Instalace lze spojit do sítě pomocí kabelu a/nebo bezkabelově pomocí odpovídajících BUS extenderů. V rámci serveru může být spojeno až 64 armatur (armatura = extendér BUS). Přes brány (Gateway) vzniká možnost integrace systému do stávajícího systému automatizace budovy. Pomocí bran SWS může být systém hospodaření s vodou SWS také bez problémů integrován do stávajícího systému managementu budovy.

SCHELL systém hospodaření s vodou SWS nabízí bezpečnost, tj. maximální možnou hygienu pitné vody až k odběrnému místu prostřednictvím automatizovaných hygienických proplachování a centrálně řízené termické dezinfekce. Neméně je důležité to, že i při zabezpečení kvality vody umožnuje úsporný provoz, energetickou a hospodárnou optimalizaci díky cílenému řízení množství vody. Zejména pracovníci správy budovy ocení intuitivní obsluhu pomocí sofwaru na bázi prohlížeče v běžných PC, tabletech i chytrých telefonech a funkce pro analýzu a průběžnou dokumentaci používání jednotlivých armatur s možností sestavování plánů budovy, tvoření skupin, diagnostiku funkčnosti armatur a mnoho dalšího.