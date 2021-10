TZB-info / Voda, kanalizace / Kanalizace splašková / COVID-19 v analýze odpadních vod

COVID-19 v analýze odpadních vod

Autoři analýz by rádi zamezili zbytečným karanténám škol a přispěli k řízení epidemie. Ministerstvo zdravotnictví o datech ví, zatím je ale nebere příliš vážně. Přitom se jedná o metodu používanou i v zahraničí.

Zajímavá možnost, jak přispět k řízení epidemie

Výzkumný tým Vysoké školy chemicko-technologické spolu s Pražskými vodovody a kanalizacemi má analýzy vzorků z odpadních vod, které ukazují, že počet lidí nakažených koronavirem může být teď v Praze mnohem vyšší, než uvádějí oficiální data.

„Podle dat, která máme, se zdá, že jsme na podobných hladinách jako na konci března 2021, kdy bylo v Praze asi 10 tisíc nakažených,“ uvedl pro iRozhlas Jan Bartáček z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT a vysvětluje:

„Sbíráme data za téměř celou Prahu. Hlavní stoka, kterou odebíráme, odvádí vodu přibližně od 50 % populace v Praze. Kromě toho máme i různé menší lokality. Ve spolupráci s Pražskými vodovody a kanalizacemi vzorkujeme spíše než městské části i některá konkrétní sídliště nebo okolí autobusových terminálů, vysokoškolské koleje apod.“

I tyto analýzy ukazují, že je možné detekovat vývoj epidemie z 2–3 týdenním předstihem

„Docela úzce spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem, poslední dobou máme dobrou spolupráci i s pražskou hygienou. Ministerstvo zdravotnictví o datech ví, zatím nás ale nebralo příliš vážně. Byli bychom rádi, kdyby se s námi spojili epidemiologové, kteří by dokázali data lépe analyzovat a použít, než to dokážeme my,“ řekl pro iRozhlas Jan Bartáček.

U monitoringu u ZŠ v Praze 9 jsme byli s kamerou

Sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách provádí řada vyspělých zemí. Průkopníkem metody sledování přítomnosti viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách je Nizozemsko, kde je v současnosti centrálně organizován tento monitoring ve více než 300 městských čistírnách odpadních vod.

Pražské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Městskou částí Praha 9 a Praha-Lysolaje od začátku školního roku 2021/2022 monitorují odpadní vody na možný výskyt viru SARS-CoV-2 u základních škol v těchto městských částech. Chtějí tak získat okamžité informace o případném šíření nákazy ve školách.

I zde Petr Mrkos, generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací zmiňoval pilotní monitoring ve 14 lokalitách s důrazem na sídliště, vilovou zástavbu, centrum Prahy, VŠ koleje a další důležité objekty, jako jsou Letiště Václava Havla, nemocnice či obchodní centrum, který probíhal od července 2020.