Plastové vsakovací tunelové systémy versus klasický štěrkový vsak
I v dnešní době se stále setkáváme s konvenčním přístupem řešení vsakovacích objektů pomocí štěrkových polí. Přitom modernější přístup nám umožňuje využití vsakovacích prvků – tunelů/krechtů, voštinových či jiných bloků. Jak dokazuje zjednodušený porovnávací rozpočet níže, už dávno neplatí, že tyto prvky vychází dráž. Přitom náročnost pokládky je významně nižší. Je tedy škoda, že se koncový zákazník nebo stavební firma nedozví o alternativním řešení, které by usnadnilo a zlevnilo celou výstavbu.
Firma ASIO NEW, spol. s r.o. v této oblasti nabízí moderní řešení vsakovacích tunelů AS-KRECHT OPTIMAL, které splňují všechny požadavky na hospodaření s dešťovou vodou.
Níže jsou uvedeny rozpočty vsakovacích tunelů pro porovnání investičních a instalačních nákladů.
Zadávací parametry jsou následující:
- RD v Brně nebo okolí
- odvodňovaná redukovaná plocha 160 m2
- koeficient vsaku 5 × 10−6 m/s
Výpočtem požadované parametry objektu:
- vsakovací plocha 12 m2
- požadovaný objem 6 m3
Položkový rozpočet pro TUNELOVÝ VSAKOVACÍ OBJEKT:
Položkový rozpočet pro ŠTĚRKOVÝ VSAKOVACÍ OBJEKT:
Výše uvedené porovnání je zpracováno dle uvedených zadávacích parametrů. V případě požadavku na vsakovací objekty s větší kapacitou objemu případně v požadavkem na větší vsakovací plochu budou vycházet ekonomicky dráže.
Níže je v bodech shrnutí výše uvedeného.
Výhody tunelového vsakovacího systému oproti štěrkovému:
- Větší účinný objem (porozita)
- Tunelový systém má až 95 % využitelného objemu pro akumulaci vody, zatímco štěrk jen 30–40 %.
- Znamená to, že na stejné množství vody stačí menší výkop.
- Úspora místa
- Díky vyšší porozitě zabere tunelový systém menší prostor než štěrk pro stejnou akumulační kapacitu.
- Výhoda v omezeném prostoru, např. u rodinných domů nebo pod parkovištěm.
- Snadná montáž
- Tunely jsou lehké a modulární, skládají se jako stavebnice.
- Rychlejší výstavba oproti manipulaci s těžkým štěrkem.
- Možnost revize a údržby
- Tunelový systém lze vybavit revizní šachtou a čistit inspekční kamerou.
- U štěrku není přístup dovnitř možný, a tak časem hrozí zanášení a ztráta funkce.
- Ekologické a udržitelné řešení
- Některé tunely se vyrábí z recyklovaných plastů.
- Umožňují kontrolovaný vsak, minimalizují eroze a napomáhají udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou (SUDS, HDV systémy).
- Přesně definovaná kapacita a výkon
- U tunelového systému je přesně spočítaný objem, vsakovací výkon i odtok.
- U štěrku je výkon víc závislý na kvalitě provedení a zhutnění.
- Zatížitelnost
- Tunelové systémy jsou často navrženy pro zatížení dopravou, lze je umístit pod parkoviště nebo příjezdovou cestu.
- Štěrk bez dostatečné konstrukce není vhodný pro zatížení vozidly.
Shrnutí:
Tunelový systém = menší výkop, větší účinnost, snazší údržba a delší životnost.
Ideální pro moderní stavby a trvale funkční vsakování. V praxi se velmi osvědčily právě vsakovací tunely AS-KRECHT OPTIMAL, které nabízíme našim zákazníkům.
Naše společnost umožňuje projektantům volně využívat výpočtový excel na jednotlivé typy vsakovacích prvků:
www.asio.cz/cz/navrh-objemu-retencni-nadrze-dle-csn-75-9010
Zároveň jsou volně ke stažení CAD výkresy v *.dwg formátu:
www.asio.cz/cz/p/183.as-krecht-optimal
Pokud hledáte spolehlivé řešení pro vsakování dešťové vody, neváhejte nás kontaktovat. Vsakovací tunely AS-KRECHT OPTIMAL vám nabídnou technicky i ekonomicky výhodné řešení oproti klasickému štěrkovému vsaku.
