Nové podzemní nádrže na dešťovou vodu 4RAIN na veletrhu FOR ARCH

Přijďte si prohlédnout kvalitní podzemní nádrže pro zachytávání a následné celoroční využívání dešťové vody. Řadu Garantia jsme letos rozšířili také o ekonomickou řadu nádrží do zelené plochy 4rain od stejného výrobce.

Navrhneme řešení přímo pro Vás, nakoupíte se slevou a ke každé objednané podzemní nádrži Vám dáme ponorné čerpadlo zdarma.

Nově již pod značkou Aliaxis Vás zveme na náš stánek 2C12 v hale 2, kde i letos vystavujeme samonosné monolitické nádrže Columbus a Li-Lo pro využívání dešťové vody na zahradě i v domácnosti. Letos navíc na stánku představujeme nové nádrže ekonomické řady 4rain. Tyto nádrže jsou kvalitní samonosné nádrže monolitické konstrukce, které se instalují do nezámrzné hloubky a není potřeba je obetonovávat. Jsou určené pro zelené nepojezdové plochy a představují ekonomickou variantu k nádržím Garantia od totožného výrobce, taktéž určenou k celoročnímu využívání dešťové vody na zahradě i v domě. Na stánku vystavíme nádrž Mono, která se dodává v objemu 3 000, 4 000, 5 000 a 6 800 l. Na videu a v materiálech Vám představíme i novou plochou nádrž Flat do zelené plochy dodávanou v objemu 1 500, 3 000 a 5 000. Ta je určena k instalaci v lokalitách s nemožností hlubšího výkopu.

Kromě nádrží si budete moci prohlédnout i potřebné příslušenství a naši technici Vám rádi s celou konkrétní sestavou poradí a přímo na stánku spočítají potřebnou velikost nádrže. V případě, že byste chtěli na vybrané řešení využít dotačního programu Dešťovka, poradíme Vám také jak na to. Na videu si budete moci prohlédnout montáž nádrže a dozvíte se, jak nádrž také správně udržovat.

Na veletrhu můžete nádrž i příslušenství nakoupit s veletržní slevou 10 %, nebo se zaregistrovat pro následnou dodatečnou slevu, která bude se získaným heslem platná po zbytek roku. Současně při objednání podzemní nádrže přímo na veletrhu od nás kromě slevy 10 % dostanete také ponorné čerpadlo zdarma.





Podzemní samonosné nádrže Garantia a 4rain

Instalují se do nezámrzné hloubky a voda tak téměř nepodléhá zkáze vlivem vysokých teplot a světla. Plastové nádrže mají velkou výhodu z hlediska manipulace a rychlosti montáže. Nádrže Garantia i 4rain mají velmi masivní monolitickou konstrukci. Jsou samonosné a není potřeba je obetonovávat. Oproti svařovaným nádržím přináší značnou úsporu na armování, bednění a vlastním betonu. Na nádrže 4rain je poskytována záruka 15 let, na nádrže Garantia 20 let (na nádrže velkých dimenzí XL a XXL je to 30 let), ale jejich životnost je prakticky neomezená.

Nádrže velkých dimenzí

V poslední době výpočet velikosti nádrže díky nepravidelnosti dešťů a častým přívalovým srážkám stále častěji počítá se čtyřtýdenní spotřebou a kalkuluje tak větší nádrže. Ty jsou také stále žádanější. Proto vycházíme vstříc našim zákazníkům a rozšířili jsme sortiment nádrží Columbus XL a XXL a Li-Lo XL a XXL až do objemu 122 000 l.

Základními prvky sestavy pro využití dešťové vody v domácnosti jsou akumulační nádrž a domácí vodárna, která zabezpečuje distribuci vody srážkové a dopouštění pitné vody v období bez deště. Do nádrže je pomocí svodů zaústěna srážková voda dopadající na odvodňované plochy (střecha, chodníky apod.) Z těchto ploch může docházet k splavování nečistot například listí či písku. Před nádrž se proto předsazuje šachta s čistitelným filtračním košem. Domácí vodárna by měla být instalována do temperovaných prostor, aby voda v její 15 l nádržce nezamrzla. V nádrži mohou být instalovány další prvky podporující čistotu vody jako je tvarovka pro uklidnění nátoku proti víření vody a plovoucí sání. Každá nádrž by měla mít také bezpečnostní přeliv, který může být realizovaný do vsakovacího objektu či do kanalizace.

Jak montáž probíhá se můžete podívat také na videu montáže nádrže Columbus XL, kterou provedla a natočila společnost Aquanix.

Více k veletrhu, nádržím i dotacím na www.aliaxis.cz.