Oběhová čerpadla pro obzvlášť účinný ohřev teplé vody

Kompaktní, robustní a výkonná: osvědčená oběhová čerpadla společnosti Taconova se vyznačují zejména vysokým technickým standardem, snadnou instalací, přesvědčivou účinností a širokým spektrem použití od klasického vytápění až po solární termiku a cirkulaci teplé vody. Nově představuje švýcarský výrobce dvě nová, mimořádně účinná oběhová čerpadla pro systémy teplé vody v obytných a komerčních budovách, která šetří vodu a energii – TacoFlow2 Pure a TacoFlow2 Pure Plus.

Teplá voda bez dlouhého čekání a bez zbytečného plýtvání energií – nový TacoFlow2 Pure zajišťuje obzvláště efektivní a úspornou distribuci ohřáté pitné vody v rodinných domech, bytových domech a malých veřejných budovách. Kompaktní oběhové čerpadlo s výtlakem přibližně 1,4 metru spotřebuje pouze 2,5 až 7 wattů, takže je výkonnější, ale úspornější ve spotřebě energie než jeho předchozí model. Zároveň pokrývá teplotní rozsah médií od +5 °C do +65 °C. Stejně jako všechna čerpadla Taconova poháněná moderními synchronními motory s technologií permanentních magnetů je i čerpadlo TacoFlow2 Pure nejen velmi úsporné a s tichým provozem, ale také mimořádně robustní. Proto se nemusí udržovat, ani se v průběhu jeho životnosti nemusí vyměňovat těsnicí prvky.

Časovač a teplotní senzor pro ještě větší pohodlí

Provoz je ještě efektivnější díky verzi Plus nového oběhového čerpadla. TacoFlow2 Pure Plus je vybaven dalšími inteligentními funkcemi, jako je LCD displej s integrovaným časovačem pro víkendové programování a teplotní senzor pro kontrolu teploty. Uživatel tak může přizpůsobit provozní dobu systému přípravy teplé vody svým zvyklostem a ušetřit na spotřebě energie samotného čerpadla, ale také na pohotovostních ztrátách zařízení pro přípravu teplé vody. Tento inteligentní, bezúdržbový a kompaktní agregát dokáže snížit spotřebu energie až o 80 % při stejném hydraulickém výkonu, pokud nahradí starší standardní oběhové čerpadlo. Obě čerpadla jsou vybavena ochranou proti zablokování. TacoFlow2 Pure Plus lze také optimálně přizpůsobit pomocí výběru nejvhodnější ze tří dostupných výkonnostních křivek.



Nové čerpadlo TacoFlow2 Pure zajišťuje obzvláště efektivní a úspornou distribuci ohřáté pitné vody v rodinných a bytových domech, i v malých veřejných budovách.

TacoFlow2 Pure Plus je vybaven dalšími inteligentními funkcemi, jako je LCD displej s integrovaným časovačem pro víkendové programování a teplotním senzorem pro kontrolu teploty.