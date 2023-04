TZB-info / Voda, kanalizace / Armatury pro vodovod / Jedno z nejmenších mokroběžných oběhových čerpadel na trhu – ideální pro použití jako OEM čerpadlo

Jedno z nejmenších mokroběžných oběhových čerpadel na trhu – ideální pro použití jako OEM čerpadlo Silák od společnosti Taconova: TacoFlow3 GenS

Oběhová čerpadla Taconova se vyznačují zejména vysokou technickou úrovní, přesvědčivou účinností a rozmanitými možnostmi použití. Pro zákazníky OEM, kteří ve svých řešeních používají řízená oběhová čerpadla, nabízí řadu výhod zejména výkonné mokroběžné oběhové čerpadlo TacoFlow3 GenS. Díky svým velmi kompaktním rozměrům patří k nejmenším na trhu, a je tak vhodné pro instalaci do různých systémů. Současně přesvědčí vynikajícím výtlakem až 8,5 metru.

Malý, robustní a výkonný: výkonné oběhové čerpadlo společnosti Taconova boduje jak kompaktními rozměry, tak přesvědčivým výkonem. Inovativní mokroběžné oběhové čerpadlo TacoFlow3 GenS je vhodné pro použití v různých topných produktech, jako jsou plynové generátory tepla nebo stanice čerstvé teplé vody. Jako TacoFlow3 GenS Solar je k dispozici také v solární verzi. Mokroběžná oběhová čerpadla jsou řízena externím signálem PWM. Na výběr jsou také různé formáty tělesa s DN15 a DN25 a materiálové varianty litina nebo kompozit pro topenářské aplikace.



Díky svým velmi kompaktním rozměrům je TacoFlow3 GenS jedním z nejmenších čerpadel na trhu, a proto se ideálně hodí pro instalaci do různých systémů. Současně přesvědčí vynikajícím výtlakem až 8,5 metru. Díky svým velmi kompaktním rozměrům je TacoFlow3 GenS jedním z nejmenších čerpadel na trhu, a proto se ideálně hodí pro instalaci do různých systémů. Současně přesvědčí vynikajícím výtlakem až 8,5 metru.





Inovativní mokroběžné oběhové čerpadlo je k dispozici jako TacoFlow3 GenS pro použití v topných produktech, jako jsou plynové tepelné generátory nebo stanice čerstvé teplé vody, a jako TacoFlow3 GenS Solar v solárním provedení.

Jednoduchá integrace do vlastních produktů

Integrace nových čerpadel TacoFlow3 GenS a TacoFlow3 GenS Solar do stávajících systémových produktů je možná bez problémů. „Čerpadla jsme již integrovali do našich vlastních výrobků, například do primárního okruhu stanice čerstvé teplé vody TacoTherm Fresh Mega3 a do solárních stanic TacoSol Circ ER a TacoSol Circ ZR,“ potvrzuje Ralph Seewald, jednatel společnosti Taconova. „Integrace obou čerpadel byla rychlá a snadná, což je významná výhoda zejména pro naše OEM zákazníky,“ doplňuje Seewald.

Flexibilní instalace, spolehlivý provoz

Bez ohledu na to, zda se nová mokroběžná oběhová čerpadla používají ve stanicích se sladkou vodou nebo v solárních stanicích – speciálně vyvinutý konektor TacoSmart s kabelem a s vysokým krytím IP umožňuje všechny směry instalace. Díky nejnovější technologii motorů se TacoFlow3 GenS a TacoFlow3 GenS Solar vyznačují nejen vysokou spolehlivostí a bezúdržbovostí, ale také bezpečným a tichým provozem. Oběhové čerpadlo TacoFlow3 GenS je vybaveno antiblokovacím šroubem, který umožňuje ruční odblokování, verze Solar obsahuje integrovanou funkci automatického odblokování.





Integrace nových čerpadel TacoFlow3 GenS a TacoFlow3 GenS Solar do stávajících produktů je možná bez problémů. Společnost Taconova již čerpadla integrovala do svých vlastních výrobků, například do primárního okruhu stanice na přípravu čerstvé teplé vody TacoTherm Fresh Mega3.





Nové čerpadlo TacoFlow3 GenS Solar je již nainstalováno také ve vlastní solární stanici TacoSol Circ ZR. Integrace byla rychlá a snadná – což je výhoda zejména pro OEM zákazníky. Díky kompaktním rozměrům lze čerpadlo optimálně instalovat do mnoha dalších systémů.

Taconova: Závazek vůči průmyslu a obchodu

Společnost Taconova již mnoho let vyvíjí produktová řešení, která jsou speciálně přizpůsobena potřebám zákazníků z řad OEM. V oblasti čerpadlové techniky se tak děje v úzké spolupráci se sesterskou společností TacoItalia. Výsledkem jsou dlouholetá partnerství s renomovanými výrobci, kteří ve svých výrobcích používají čerpadla z této skupiny. „Jsme hrdí na náš seznam renomovaných zákazníků z řad OEM, z nichž mnozí používají naše oběhová čerpadla ve svých systémových řešeních již od roku 2001. To nás znovu a znovu podněcuje k další optimalizaci našich vysoce kvalitních řešení s mimořádnými nápady. Koneckonců jsme představili první vysoce účinná čerpadla pro plynové nástěnné kotle a jen v oblasti čerpadel se můžeme pochlubit 25 patenty a více než 30 lety zkušeností,“ říká Ralph Seewald a dodává: „Díky spolupráci s OEM zákazníky jsme experty v oblasti vysoce účinných čerpadel, která samozřejmě využíváme i v našich vlastních systémových řešeních. Tyto produkty, které se milionkrát osvědčily, nabízíme také jako samostatné výrobky.“