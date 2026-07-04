Slavnostní ocenění nejlepších v soutěži CTI ČR Vědomostní olympiáda 2026
Přehrát audio verzi
Slavnostní ocenění nejlepších v soutěži CTI ČR Vědomostní olympiáda 2026
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
XXI. ročník Vědomostní olympiády 2026 skončil slavnostním předáváním ocenění v Parlamentu ČR. Jak hodnotí letošní ročník vítěz a vítězná škola?
17. června 2026 se v zasedacím sále Dagmar Burešové v Parlamentu ČR konalo slavnostní předání Křišťálových plaket, Listin profesních dovedností, Diplomů a cen k XXVIII. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2026 a XXI. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky.
Vědomostní olympiáda 2026
Republiková soutěž Vědomostní olympiády se již v letošním roce konala 21. rokem jejího trvání, do základního kola se probojovalo celkem 115 žáků ze středních odborných škol a středních odborných učilišť v České republice.
Soutěž probíhala formou písemných testů za odborné garance Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupce Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ústavu TZB.
Studijní materiál vycházel ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydaných publikací CTI ČR „Souhrn otázek a odpovědí pro I., II. a III. ročník oboru Instalatér/topenář“.
Účelem je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.
- Na 1. místě v soutěži Vědomostní olympiády 2026 se umístil Vojtěch Nowak ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek, s počtem 60 bodů a s časem 2:13 z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.
- Na 2. místě v soutěži Vědomostní olympiády 2026 se umístil Matěj Luhan ze Střední odborné školy Jarov, s počtem 60 bodů a s časem 2:35 z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.
- Na 3. místě v soutěži Vědomostní olympiáda 2026 se umístil Tomáš Hůlka ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Hradec Králové, s počtem 60 bodů a s časem 3:41 z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.
Pohár Ing. Vladimíra Valenty
Pohár Ing. Vladimíra Valenty, zakladatele Vědomostní olympiády, získává vždy škola, ze které vzešel vítěz vědomostní soutěže. Držitelem poháru a Diplomu CTI ČR pro rok 2026 je Střední škola řemesel, Frýdek-Místek. Pohár a Diplom si převzali Mgr. Petr Solich, ředitel školy, a zástupce ředitele pro praktickou výuku Mgr. Vladan Šigut.
Věcné ceny pro vítěze Vědomostní olympiády si připravili generální partneři:
za společnost Kermi s.r.o. ceny předal David Procházka, obchodní ředitel, za společnost Hansgrohe CS s.r.o. ceny předával Ing. Ladislav Grebec, jednatel společnosti.
Věcné ceny hlavních partnerů Vědomostní olympiády předávali:
za společnost Bosch Termotechnika ředitel společnosti Ing. Václav Klein, za společnost Družstevní závody Dražice-Strojírna s.r.o. zástupce společnosti Mgr. Daniela Chaloupková, za společnost Strojírenský zkušební ústav v Brně Ing. Tomáš Hruška, generální ředitel společnosti.
Učeň instalatér 2026
Finále této soutěže a předání věcných cen od generálního partnera a hlavních partnerů se uskutečnilo v rámci doprovodného programu Stavebního veletrhu v Brně dne 27. března 2026 v sále ROTUNDA, na výstavišti společnosti Veletrhy Brno, a.s. V Parlamentu ti nejlepší převzali Křišťálové plakety a Listy profesních dovedností Professional skills sheet.
- Na 1. místě se umístil a titul vítěze v XXVIII. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér získal pro rok 2026 Michal Záruba ze Střední školy řemesel, Frýdek-Místek s 992 body.
- Na 2. místě se umístil Aleš Prokůpek ze Střední školy stavební Jihlava s 990 body.
- Na 3. místě se umístil Jakub Dolníček ze Střední školy stavebních řemesel Brno-Bosonohy s 967 body.
Generálním partnerem soutěže odborných dovedností Učeň instalatér je společnost GROHE ČR s.r.o.
Hlavní partneři soutěže Učeň instalatér jsou:
Ptáček – velkoobchod, a.s., Veletrhy Brno, a.s., GEBERIT spol. s r.o.
Slavnostního předávání se zúčastnili hosté
- 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA;
- členka představenstva a generální ředitelka AMSP ČR (Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR) Eva Svobodová, MBA;
- prezident CTI ČR Jan Hladík;
- předseda sekce Vzdělávání SOŠ a SOU CTI ČR Ing. Vladimír Bohdálek;
- zástupce Vysokého učení technického v Brně, FAST, Ústavu TZB a viceprezident CTI ČR, Ing. Jakub Vrána, Ph.D.;
- Petr Valach, držitel Medaile za excelenci (MEDALLION FOR EXCELLENCE – MEDAILI ZA DOKONALOST, BEST OF NATION – NEJLEPŠÍ Z NÁRODA) z EuroSkills 2023;
- Petr Sláma, expert na EuroSkills Düsseldorf 2027 a vítěz 18. ročníku Vědomostní olympiády.
- 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
- Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
Slavnostní odpoledne provázeli členové České filharmonie Adam Klánský a paní Klára Klánská, kteří kromě státní hymny zahráli skladbu Passacaglia pro housle a violoncello od Johana Halvorsena.
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...