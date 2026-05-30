CTI ČR má nové vedení. Cech vsadil na spojení byznysu, vědy a moderních médií
Cech topenářů a instalatérů si zvolil nové nejužší vedení. Novým prezidentem je Jan Hladík, novým viceprezidentem Ing. Jakub Vrána, Ph.D. a viceprezidentkou zůstává Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Novým prezidentem Cechu se stal Jan Hladík ze společnosti Energie Kolín. Pozice viceprezidentů obsadili přední expert z akademické sféry Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z VUT v Brně a Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv, která na pozici viceprezidentky pokračuje po zvolení na valné hromadě na konci roku 2025.
Cech tak do nadcházejícího období, charakterizovaného masivní technologickou transformací a dekarbonizací stavebnictví, vstupuje s vedením, které ideálně kombinuje špičkovou byznysovou praxi, vědecko-legislativní expertízu a silné mediální zázemí.
„Obor instalatérství a topenářství prochází největší technologickou transformací ve své historii. Mojí ambicí v čele Cechu je zajistit, aby naši členové byli na tyto změny stoprocentně připraveni, abychom udávali směr celému trhu a byli silným hlasem při jednání s legislativci i veřejností,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení nový prezident Cechu Jan Hladík.
Cech pod novým vedením plánuje intenzivně reagovat na dynamický rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, tepelných čerpadel, hybridních systémů a udržitelného hospodaření s energiemi a vodou. Klíčovými pilíři pro nadcházející období budou digitalizace řemesla, aktivní podpora technického vzdělávání mladé generace a prosazování legislativních norem, které ochrání poctivé řemeslníky a garantují investorům vysokou kvalitu realizovaných prací.
Nový prezident a viceprezident byli jednomyslně zvoleni, tedy se mohou spolehnout na podporu celého 21členného prezidia.
Profily nového vedení CTI ČR
Jan Hladík – prezident CTI ČR
Jan Hladík je zkušený manažer a uznávaný odborník v oblasti technického zařízení budov (TZB), energetiky a moderních technologií vytápění. Dlouhodobě působí ve vedení společnosti Energie Kolín, kde se podílí na strategickém rozvoji firmy, zavádění inovativních energetických řešení a prosazování udržitelných technologií v praxi. Během své profesní kariéry si vybudoval silné renomé díky hlubokým technickým znalostem, ale také schopnosti propojovat teorii s každodenní řemeslnou praxí. V oboru je známý jako zastánce vysoké kvality práce, profesionalizace řemesla a aktivní podpory technického vzdělávání.
Hlavní priority ve funkci:
- Modernizace a inovace: Posílit roli Cechu jako klíčového partnera při implementaci moderních a ekologických technologií (tepelná čerpadla, fotovoltaika, hybridní systémy).
- Podpora řemesla: Zvyšovat prestiž instalatérského a topenářského oboru v očích veřejnosti a aktivně bojovat za legislativní podporu poctivých řemeslníků.
- Odborné vzdělávání: Rozvoj certifikovaných vzdělávacích programů pro členy Cechu, podpora škol a zvyšování odborné úrovně celého řemesla.
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. – viceprezident CTI ČR
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. je přední český expert, vysokoškolský pedagog a vědecko-výzkumný pracovník v oblasti technického zařízení budov (TZB), se specializací na zdravotnětechnické instalace. Dlouhodobě působí na Fakultě stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně, kde formuje novou generaci stavebních inženýrů. V profesní komunitě je uznáván jako klíčová autorita v oblasti tvorby technických norem (ČSN) a odborné literatury. Je autorem či spoluautorem desítek specializovaných publikací a učebnic, které definují moderní standardy pro navrhování a provoz vodovodů a kanalizací v budovách.
„Vstupujeme do éry, kdy hospodaření s vodou a energiemi v budovách už není jen technickou otázkou, ale kritickou společenskou nutností. Jako viceprezident Cechu chci přispět k tomu, aby naši členové měli přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům a aby Cech zůstal hlavním garantem odbornosti,“ doplňuje Jakub Vrána.
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. – viceprezidentka CTI ČR
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. je přední osobností české odborné publicistiky v oblasti stavebnictví, TZB a energetiky. Dlouhodobě působí jako ředitelka nezávislých odborných portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv, které pod jejím vedením vyrostly v nejvýznamnější informační zdroje pro specialisty i širokou veřejnost v ČR. Díky své práci na pomezí médií, legislativy a praxe se dlouhodobě věnuje tématům energetické náročnosti budov a mezioborovému propojování.
„Stavebnictví a instalatérské obory dnes čelí obrovskému tlaku na dekarbonizaci a digitalizaci, které dopadají na změny výrobků a legislativy, se kterými se musí členové cechu vyrovnat. Cech musí být pro své členy pevnou oporou, která jim pomáhá tyto výzvy proměňovat v obchodní úspěchy,“ uzavírá Dagmar Kopačková.
O Cechu topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR):
Cech topenářů a instalatérů ČR je dobrovolné nezávislé profesní společenství, které sdružuje řemeslníky, montážní firmy, projektanty, výrobce, prodejce a odborné školy v oblastech vytápění, instalatérství, vzduchotechniky a plynárenství. Cech dlouhodobě garantuje kvalitu řemesla, podílí se na tvorbě legislativy a technických norem a aktivně podporuje odborné vzdělávání v České republice.
Kontakt pro členy: Zdena Habartová, výkonná ředitelka CTI ČR, e-mail: cti@cechtop.cz, tel: +420 730 190 840
Kontakt pro média: Dagmar Kopačková, viceprezidentka CTI ČR, e-mail: dagmar.kopackova@topinfo.cz
Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO.