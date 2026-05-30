CTI ČR má nové vedení. Cech vsadil na spojení byznysu, vědy a moderních médií

30.5.2026
Cech topenářů a instalatérů ČR
Cech topenářů a instalatérů si zvolil nové nejužší vedení. Novým prezidentem je Jan Hladík, novým viceprezidentem Ing. Jakub Vrána, Ph.D. a viceprezidentkou zůstává Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Novým prezidentem Cechu se stal Jan Hladík ze společnosti Energie Kolín. Pozice viceprezidentů obsadili přední expert z akademické sféry Ing. Jakub Vrána, Ph.D. z VUT v Brně a Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv, která na pozici viceprezidentky pokračuje po zvolení na valné hromadě na konci roku 2025.

Cech tak do nadcházejícího období, charakterizovaného masivní technologickou transformací a dekarbonizací stavebnictví, vstupuje s vedením, které ideálně kombinuje špičkovou byznysovou praxi, vědecko-legislativní expertízu a silné mediální zázemí.

Obor instalatérství a topenářství prochází největší technologickou transformací ve své historii. Mojí ambicí v čele Cechu je zajistit, aby naši členové byli na tyto změny stoprocentně připraveni, abychom udávali směr celému trhu a byli silným hlasem při jednání s legislativci i veřejností,“ uvedl bezprostředně po svém zvolení nový prezident Cechu Jan Hladík.

Cech pod novým vedením plánuje intenzivně reagovat na dynamický rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů, tepelných čerpadel, hybridních systémů a udržitelného hospodaření s energiemi a vodou. Klíčovými pilíři pro nadcházející období budou digitalizace řemesla, aktivní podpora technického vzdělávání mladé generace a prosazování legislativních norem, které ochrání poctivé řemeslníky a garantují investorům vysokou kvalitu realizovaných prací.

Nový prezident a viceprezident byli jednomyslně zvoleni, tedy se mohou spolehnout na podporu celého 21členného prezidia.


Prezidium CTI ČR při volbě nového nejužšího vedení 28. 5. 2026, foto CTI ČR

Profily nového vedení CTI ČR

Jan Hladík – prezident CTI ČR
Jan Hladík je zkušený manažer a uznávaný odborník v oblasti technického zařízení budov (TZB), energetiky a moderních technologií vytápění. Dlouhodobě působí ve vedení společnosti Energie Kolín, kde se podílí na strategickém rozvoji firmy, zavádění inovativních energetických řešení a prosazování udržitelných technologií v praxi. Během své profesní kariéry si vybudoval silné renomé díky hlubokým technickým znalostem, ale také schopnosti propojovat teorii s každodenní řemeslnou praxí. V oboru je známý jako zastánce vysoké kvality práce, profesionalizace řemesla a aktivní podpory technického vzdělávání.

Hlavní priority ve funkci:

  • Modernizace a inovace: Posílit roli Cechu jako klíčového partnera při implementaci moderních a ekologických technologií (tepelná čerpadla, fotovoltaika, hybridní systémy).
  • Podpora řemesla: Zvyšovat prestiž instalatérského a topenářského oboru v očích veřejnosti a aktivně bojovat za legislativní podporu poctivých řemeslníků.
  • Odborné vzdělávání: Rozvoj certifikovaných vzdělávacích programů pro členy Cechu, podpora škol a zvyšování odborné úrovně celého řemesla.

Ing. Jakub Vrána, Ph.D. – viceprezident CTI ČR
Ing. Jakub Vrána, Ph.D. je přední český expert, vysokoškolský pedagog a vědecko-výzkumný pracovník v oblasti technického zařízení budov (TZB), se specializací na zdravotnětechnické instalace. Dlouhodobě působí na Fakultě stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně, kde formuje novou generaci stavebních inženýrů. V profesní komunitě je uznáván jako klíčová autorita v oblasti tvorby technických norem (ČSN) a odborné literatury. Je autorem či spoluautorem desítek specializovaných publikací a učebnic, které definují moderní standardy pro navrhování a provoz vodovodů a kanalizací v budovách.

Vstupujeme do éry, kdy hospodaření s vodou a energiemi v budovách už není jen technickou otázkou, ale kritickou společenskou nutností. Jako viceprezident Cechu chci přispět k tomu, aby naši členové měli přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům a aby Cech zůstal hlavním garantem odbornosti,“ doplňuje Jakub Vrána.

Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. – viceprezidentka CTI ČR
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D. je přední osobností české odborné publicistiky v oblasti stavebnictví, TZB a energetiky. Dlouhodobě působí jako ředitelka nezávislých odborných portálů TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv, které pod jejím vedením vyrostly v nejvýznamnější informační zdroje pro specialisty i širokou veřejnost v ČR. Díky své práci na pomezí médií, legislativy a praxe se dlouhodobě věnuje tématům energetické náročnosti budov a mezioborovému propojování.

Stavebnictví a instalatérské obory dnes čelí obrovskému tlaku na dekarbonizaci a digitalizaci, které dopadají na změny výrobků a legislativy, se kterými se musí členové cechu vyrovnat. Cech musí být pro své členy pevnou oporou, která jim pomáhá tyto výzvy proměňovat v obchodní úspěchy,“ uzavírá Dagmar Kopačková.

O Cechu topenářů a instalatérů ČR (CTI ČR):
Cech topenářů a instalatérů ČR je dobrovolné nezávislé profesní společenství, které sdružuje řemeslníky, montážní firmy, projektanty, výrobce, prodejce a odborné školy v oblastech vytápění, instalatérství, vzduchotechniky a plynárenství. Cech dlouhodobě garantuje kvalitu řemesla, podílí se na tvorbě legislativy a technických norem a aktivně podporuje odborné vzdělávání v České republice.

Kontakt pro členy: Zdena Habartová, výkonná ředitelka CTI ČR, e-mail: cti@cechtop.cz, tel: +420 730 190 840
Kontakt pro média: Dagmar Kopačková, viceprezidentka CTI ČR, e-mail: dagmar.kopackova@topinfo.cz


Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO.

