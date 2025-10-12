Nejnavštěvovanější odborný web
Konference Adapterra Awards poradí, jak lépe chránit životy a majetek před povodněmi

12.10.2025
Nadace Partnerství
Čtvrtého listopadu v Praze proběhne již tradiční konference Adapterra Awards, která letos poprvé nabídne celodenní program. Hlavním tématem je prevence a zvládání povodní – od krajinných opatření přes městské hospodaření se srážkovou vodou až po roli institucí a místních samospráv.

Klimatologové už řadu let upozorňují, že měnící se klima ovlivňuje nejen teplotu, ale i rozložení srážek. Delší období sucha stále častěji střídají silné přívalové deště. Konference si proto klade za cíl prozkoumat nejefektivnější způsoby, jak chránit životy, majetek i infrastrukturu před rostoucími riziky extrémních jevů.

V úvodním bloku „Prší jinak než dřív?“ představí nejnovější data a trendy Radim Tolasz, Jakub Hruška či Alena Zárybnická, kteří přiblíží, jak se mění charakter srážek v Česku a co z toho vyplývá pro plánování vodního hospodářství i staveb.

Následná část programu se zaměří na krajinu a města jako klíčové prvky pro zadržování vody. Diskutovat se bude o tom, jaké lesy a zemědělskou krajinu potřebujeme, aby dokázaly lépe zadržet srážky, i o tom, jak obce mohou svými projekty zlepšovat vodní režim.

Inspirativní příklady ze zahraničí i z českých měst nabídnou odborníci z praxe – Petr Birklen, David Stránský nebo Ladislav Miko. Nebudou chybět ani bloky věnované financování protipovodňových opatření či úloze státních institucí v systému varování a krizového řízení.

Odpolední program přinese praktické ukázky řešení na úrovni obcí. Účastníci se seznámí s konkrétními projekty, které pomáhají snižovat povodňová rizika a zároveň přinášejí další přínosy – zlepšení mikroklimatu, revitalizaci toků či vyšší kvalitu veřejného prostoru.

Závěrečný panel se zaměří na spolupráci mezi státními podniky, kraji a obcemi, která je pro úspěšnou realizaci protipovodňových opatření zásadní.

Podrobný program zde

Vyhlášení vítězů Adapterra Awards 2025

Konference tradičně vyvrcholí slavnostním vyhlášením vítězů soutěže Adapterra Awards, která oceňuje nejlepší projekty pomáhající českým městům a krajině přizpůsobit se dopadům klimatické změny.

Odborná porota vybrala z 57 inspirativních projektů 18 finalistů, kteří se ucházejí o vítězství v jednotlivých kategoriích. V kategorii Krajina soutěží úprava štěrkového koryta řeky Bečvy, obnova mokřadů u obce Maříž, ozdravení krajiny Velkobítešska, revitalizace potoka u Budišova a u Hartmanic s vybudováním nových tůní. Dále zadržení vody v krajině v Českých Budějovicích i navrácení Svratky do původního koryta v Herálci. V kategorii Budovy bojuje o vítězství udržitelné firemní sídlo v Praze a Českých Budějovicích, Dům přírody v Hodoníně a Dům propojen se zelení v Praze. V kategorii Sídla potěší zrevitalizované městské parky v Brně, Litomyšli a Mostu, bývalé letní kino v Novém Jičíně, správně adaptované sídliště Prahy 12 i pražské rozkvetlé vodojemy a protipovodňový park v Židlochovicích. Projekty mohou zabodovat i v letošní speciální kategorii Opatření proti povodním. Veřejnost určí, kdo získá Cenu sympatie.

Po oficiální části bude následovat neformální setkání a networking všech účastníků.

Konference se koná v úterý 4. listopadu v Praze, vstupenky jsou k dostání zde

 
 