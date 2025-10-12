Konference Adapterra Awards poradí, jak lépe chránit životy a majetek před povodněmi
Čtvrtého listopadu v Praze proběhne již tradiční konference Adapterra Awards, která letos poprvé nabídne celodenní program. Hlavním tématem je prevence a zvládání povodní – od krajinných opatření přes městské hospodaření se srážkovou vodou až po roli institucí a místních samospráv.
Klimatologové už řadu let upozorňují, že měnící se klima ovlivňuje nejen teplotu, ale i rozložení srážek. Delší období sucha stále častěji střídají silné přívalové deště. Konference si proto klade za cíl prozkoumat nejefektivnější způsoby, jak chránit životy, majetek i infrastrukturu před rostoucími riziky extrémních jevů.
V úvodním bloku „Prší jinak než dřív?“ představí nejnovější data a trendy Radim Tolasz, Jakub Hruška či Alena Zárybnická, kteří přiblíží, jak se mění charakter srážek v Česku a co z toho vyplývá pro plánování vodního hospodářství i staveb.
Následná část programu se zaměří na krajinu a města jako klíčové prvky pro zadržování vody. Diskutovat se bude o tom, jaké lesy a zemědělskou krajinu potřebujeme, aby dokázaly lépe zadržet srážky, i o tom, jak obce mohou svými projekty zlepšovat vodní režim.
Inspirativní příklady ze zahraničí i z českých měst nabídnou odborníci z praxe – Petr Birklen, David Stránský nebo Ladislav Miko. Nebudou chybět ani bloky věnované financování protipovodňových opatření či úloze státních institucí v systému varování a krizového řízení.
Odpolední program přinese praktické ukázky řešení na úrovni obcí. Účastníci se seznámí s konkrétními projekty, které pomáhají snižovat povodňová rizika a zároveň přinášejí další přínosy – zlepšení mikroklimatu, revitalizaci toků či vyšší kvalitu veřejného prostoru.
Závěrečný panel se zaměří na spolupráci mezi státními podniky, kraji a obcemi, která je pro úspěšnou realizaci protipovodňových opatření zásadní.
Vyhlášení vítězů Adapterra Awards 2025
Konference tradičně vyvrcholí slavnostním vyhlášením vítězů soutěže Adapterra Awards, která oceňuje nejlepší projekty pomáhající českým městům a krajině přizpůsobit se dopadům klimatické změny.
Odborná porota vybrala z 57 inspirativních projektů 18 finalistů, kteří se ucházejí o vítězství v jednotlivých kategoriích. V kategorii Krajina soutěží úprava štěrkového koryta řeky Bečvy, obnova mokřadů u obce Maříž, ozdravení krajiny Velkobítešska, revitalizace potoka u Budišova a u Hartmanic s vybudováním nových tůní. Dále zadržení vody v krajině v Českých Budějovicích i navrácení Svratky do původního koryta v Herálci. V kategorii Budovy bojuje o vítězství udržitelné firemní sídlo v Praze a Českých Budějovicích, Dům přírody v Hodoníně a Dům propojen se zelení v Praze. V kategorii Sídla potěší zrevitalizované městské parky v Brně, Litomyšli a Mostu, bývalé letní kino v Novém Jičíně, správně adaptované sídliště Prahy 12 i pražské rozkvetlé vodojemy a protipovodňový park v Židlochovicích. Projekty mohou zabodovat i v letošní speciální kategorii Opatření proti povodním. Veřejnost určí, kdo získá Cenu sympatie.
Po oficiální části bude následovat neformální setkání a networking všech účastníků.
Konference se koná v úterý 4. listopadu v Praze, vstupenky jsou k dostání zde