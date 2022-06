TZB-info / Voda, kanalizace / Dálkové měření a rozúčtování – aktuální termíny a povinnosti

Dálkové měření a rozúčtování – aktuální termíny a povinnosti

Jednoduchým řešením pro splnění povinností ze zákona jsou dálkové odečty, které přenášejí informace o spotřebě bez časových prodlev a lidských chyb. Portálové služby navazující na odečty pak řeší povinnosti ze zákona na podobu dat. Výhodou je jeden dodavatel celého řešení.

Rozúčtování spotřeby vody a tepla – nové povinnosti a termíny

Povinnosti vztahující se k měřidlům vycházejí z novely zákona 406/2000 Sb. Ptali jsme se tedy Jaroslava Plška, obchodního ředitele ista Česká republika na detaily a termíny.

Zároveň je vládou odsouhlasený návrh novely zákona 67/2013 Sb. Nyní je v legislativním procesu ve sněmovně. Ten se vztahuje na povinnosti spojené s rozúčtováním a povinnou podobu poskytovaných dat.

Ptali jsme se tedy, na kom leží legislativní povinnost poskytovat měsíční údaje na spotřebě, dle připravované novely zákona 67/2013 a také jaké povinnosti a práva má správce objektu, SVJ, BD a uživatel bytu.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Začněte řešit již v létě, na podzim může být pozdě

Jelikož se jedná o povinnosti ze zákona, ptali jsme se také na to, zda ista je připravena pomoci s naplněním zákona 67/2013 Sb. a zda kapacity montážních firem budou stačit na splnění povinností do konce roku.

Bez ohledu na legislativní povinnost jsou v mnoha bytových domech dálkové odečty spotřeby vody již řadu let standardně využívány. „Systém dálkového odečtu nabízíme na trhu již více než 11 let a 87 % našich klientů již tuto službu dávno využívá. Oceňují především komfort, který jim dálkový odečet umožňuje,“ dodává Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika.

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny.

V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ a BD také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu. Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Rekapitulace