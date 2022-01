TZB-info / Voda, kanalizace / Zdravé město – město budoucnosti. Hlasujte o nejlepší projekt!

Zdravé město – město budoucnosti. Hlasujte o nejlepší projekt!

Co dělá města zdravými? Udržitelné projekty s pozitivním dopadem na společnost i životní prostředí. Právě na tento typ projektů se dlouhodobě zaměřuje společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů a řešení pro hospodaření s dešťovou vodou.

Experti z české pobočky vybrali šest nejlepších realizací, které firma v uplynulém roce prováděla, a přispěla tím ke zlepšení života obyvatel českých měst. Až do konce února může pro jednotlivé projekt hlasovat každý, koho zajímá tématika výstavby environmentálně udržitelné architektury a stavebnictví. Účastníci soutěže mohou vyhrát ceny v hodnotě 20 tisíc korun. Hlasovat lze na webu www.wavin.cz/nase-mesto.

O jaké projekty se jedná?

Inovativní potrubí Wavin SiTech+ snižuje hluk v nových bytech v Modřanech

Hluk, který obvykle způsobuje vnitřní kanalizace, znepříjemňuje život ve všech vícepodlažních budovách po celém světě. Asi nejvíce dokáže rušit v nemocnicích, hotelech a rezidenčních komplexech. S cílem snížit nepříjemný akustický smog v novém bytovém komplexu „F“ NEO Riviéra v pražských Modřanech využil developer při stavbě systém odhlučněné kanalizace Wavin SiTech+, který s výraznou rezervou splňuje maximální povolené hodnoty pro hluk vnitřní kanalizace (20 dB). Zásluhu na tom mají zejména plastové vícevrstvé trubky, které ve střední vrstvě obsahují minerální plniva. Právě hustota materiálu a tloušťka stěn trubek jsou pro minimalizaci hluku rozhodujícími faktory.

Akumulační boxy Aquacell umožňují ekologicky nakládat s dešťovou vodou v logistickém centru v Hradci Králové

Nové logistické centrum v Hradci Králové Plotištích dbá na ekologické nakládání s dešťovou vodou. Na podzim 2021 vybavilo svůj areál 6 000 kusy akumulačních boxů Aquacell od společnosti Wavin Czechia, které srážkovou vodu retenují pro případné další využití a v dobách přívalových dešťů snižují pravděpodobnost poškození kanalizační sítě. Boxy jsou vyrobené z recyklovaného a recyklovatelného polypropylenu a díky jednoduchému stavebnicovému systému z nich lze rychle a snadno vytvořit nádrž potřebného tvaru i velikosti. Jejich stohovatelná konstrukce šetří náklady na skladovací prostory i dopravu – do jednoho kamionu lze naložit až čtyřikrát více kusů než v případě běžných boxů, čímž se výrazně snižují i emise CO 2 . Jednoduchá je také možnost čištění a revize, a to díky svislému přístupu do obousměrného kontrolního kanálu.

Inovativní technologie Wavin Quickstream zajišťuje střešní odvodnění sídla vinařství Lahofer

Architektonickými cenami ověnčené sídlo vinařství Lahofer v Dobšicích na Znojemsku vyřešilo odvodnění ploché střechy své výrobní haly s pomocí technologie Wavin Quickstream. Netradiční projekt, jehož hlavní budova připomíná vlnění okolních kopců s vinohrady, kladl při výběru použitých materiálů a technologií velký důraz na dopad na životní prostředí. Zvolená technologie zajišťuje podtlakové odvodnění plochých střech za použití méně střešních vtoků než běžné tradiční systémy. I přesto se dokáže postarat nejen o rychlejší a bezpečnější odtok vody, ale navíc zaručí i delší životnost střešnímu plášti. Zároveň je možné systém snadno propojit s retenčními boxy, tzn. nasadit celkový systém ekologického hospodaření s dešťovou vodou.

Ojedinělá bezvýkopová rekonstrukce vodovodu na Uherskobrodsku

K rekonstrukci půlkilometrového vodovodního přivaděče mezi Hlukem a Uherským Brodem použila společnost Wavin Czechia moderní technologii bezvýkopového řízeného pluhování, a výrazně tak přispěla ke kvalitě místní vodohospodářské infrastruktury. Tato mimořádně rychlá a k životnímu prostředí šetrná metoda se hojně využívá nejen v otevřené krajině. V projektu bylo použito potrubí Wavin SafeTech RC voda o dimenzi d450×26,7 mm. Potrubí takto velkého průměru bylo v České republice položeno bezvýkopovou metodou vůbec poprvé v historii. Díky vysoké efektivitě této metody byla celá realizace uskutečněna za pouhý den a půl.

Systém akumulačních boxů Q-Bic Plus pomáhá zachycovat a vracet dešťovou vodu zpět do přirozeného koloběhu v bytovém domě v Dolních Chabrech

Systém z 504 akumulačních boxů na dešťovou vodu Q-Bic Plus od společnosti Wavin Czechia pomáhá v bytovém domě v Dolních Chabrech zachytávat srážkovou vodu a vracet ji zpět do přirozeného koloběhu. Projekt, jehož cílem je ekologické nakládání s dešťovou vodou a ochrana kanalizační infrastruktury před přetížením a poškozením v době přívalových dešťů, pojme až 214 000 litrů vody. Q-Bic Plus znamená zcela nový standard volnosti konstrukce, rychlosti a snadnosti instalace a možnost přístupu za účelem kontroly a čištění.

Systém regulace vytápění Sentio šetří energii a zvyšuje tepelný komfort v Základní a mateřské škole v Třanovicích

Třanovická základní a mateřská škola zvolila při rekonstrukci vytápění ve své budově systém tepelné regulace Sentio od společnosti Wavin Czechia. Tento systém zvyšuje tepelný komfort, poskytuje možnosti dálkového ovládání a dokáže uspořit až 40 % energie. Instalován byl v 18 učebnách rozmístěných ve třech patrech budovy s tím, že každá učebna má možnost regulovat teplotu samostatně. V řídící místnosti, v tomto případě ve sborovně, byly umístěny dotykové displeje, které jsou propojeny s řídícími jednotkami a slouží ke změně nastavení vytápění jednotlivých místností. Učitelský sbor tak může ovládat topení i chlazení z jednoho místa ve sborovně nebo z aplikace mobilního telefonu.