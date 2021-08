4 pilíře filozofie Wavinu předurčují novinky

Ve studiu portálu TZB-info jsme přivítali Davida Pence, marketingového šéfa Wavin Czechia, společnosti, která pod sebou má i instalatérům dobře známou značku Ekoplastik. Ale sortiment Wavinu je mnohem širší než vnitřní instalace, proto jsme začali i rozhovor obecněji k aktuálním trendům.

TZB-info: Wavin se hlásí k tématům environmentálního stavění. Jak se hospodaření s dešťovou vodou, zelené střechy a udržitelnost objevuje v aktivitách Wavinu?

David Penc: „Hospodaření s dešťovou vodou se Wavin věnuje již delší dobu, ale v posledních letech se aktivity hodně zintenzivnily s tím, jak jsme si definovali poslání společnosti. Definovali jsme si 4 pilíře a jakékoliv uvedení nových výrobků musí být v souladu s touto filozofií. HDV spadá do tématu města odolná klimatickým změnám. Wavin vybral v rámci Evropy města, kde aktivně pracujeme na opatřeních zmírňujících dopady klimatických změn. Příkladem jsou zasakovací boxy s napojením na SW. StormHarvester podle předpovědi počasí řídí retenci.

Vedle hospodaření s dešťovou vodou jsou dalšími pilíři kvalitní potrubí, tj. potažmo kvalitní dodávky vody, hygiena a smart conection, propojení s úsporami energií.

Celý proces našeho rozvoje vidíme tak, že společnosti, které jsou větší, mají vedoucí postavení v oboru, mají přinášet více než jen výrobu, prodej a zisk. Je třeba se ptát co dělají proto, aby se prostředí reálně zlepšilo.“

TZB-info: Hovoříme o společnosti jako celku, trendech. Nelze se tedy nezeptat, jak se vám daří v současné on-line době? A mířím k tomu, že vaši společnost znají naši čtenáři projektanti jako tahouna v 3D a BIM projektování. A jelikož knihovny TZB obecně nejsou v úplně utěšeném stavu, pro Wavin určitě poděkování a gratulace. Jak se situace mění v této oblasti?

David Penc: „S 3D projektováním jsme začali hodně brzy a před pandemií jsme za sebou měli velký kus práce. Začali jsme vyvíjet SW podle požadavků projektantů, a to ještě před revitovskými knihovnami. Začátky byly velmi pozvolné, více se o 3D mluvilo než reálně projektovalo, ale trend byl jasný. My jsme v té době už sami vyvíjeli knihovny. V rámci Evropy jsme měli tým lidí, kteří vytvářeli knihovny na míru. Byla to velká investice a unikátní záležitost.

Co se týká on-line doby, před 5 lety jsme spustili Wavin akademii, vědomostní centrum, kde lidé mají možnost sledovat videa, články a blogy. Naši produktoví manažeři se věnují nejen našim výrobkům, ale jejich úkolem je i reagovat na podněty z praxe.

Jako příklad mohu uvést zprávu hodnotící ztráty vody ve veřejných sítích, kdy za loňský rok ČR dopadla v evropském srovnání hodně dobře, ale když jsem viděl to konkrétní číslo, úplně jsme se zděsil. Pokud se v ČR ztrácí 15 % vody, průměr v EU je 23 %, před třiceti lety se ztrácel 3 litry z deseti a dnes 1 litr z deseti, je to pořád hodně velké číslo. A je třeba k tomu říci, že ČR má velkou výhodu a to hodně dobré kvalitativní standardy, Wavin i ostatní dodavatelé nabízejí opravdu kvalitu.“

TZB-info: Máte krásnou školící místnost s reálnými ukázkami – jak se daří v on-linu?

David Penc: „Školení probíhají i v současné době, webináře jsou u nás běžný standard. Již od r. 2014 od počátku nové školící místnosti jsme dělali webináře i do zahraničí. Dnes jsme ještě dále. Uvedené novinky AquaCell, modulárního systému z akumulačních boxů pro vsakování a retenci dešťové vody jsme školící místnost přeměnili na studio a vytvořili jsme celý pořad řadou vstupů, videí a ukázek. Překvapilo nás, že příprava na vysílání byla o hodně náročnější než klasické školení.“

TZB-info: děkujeme za rozhovor a zůstává pozvánka na stránky Wavin a do Wavin Academy a BIM centra.