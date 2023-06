TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Aktuální priority hygienického dozoru nad vodami

Aktuální priority hygienického dozoru nad vodami

Na konferenci Voda Zlín se hovořilo převážně o hygienickém dozoru nad vodami a o implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 v hygienické praxi zásobování pitnou vodou. Ing. Eva Javoříková z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje představila ve svém příspěvku též konkrétní aktuální úkoly hygienického monitoringu v dozoru nad pitnými vodami PFAS (perfluorované a polyfluorované látky) ve vodovodech a studnách.

Voda představuje jednu ze základních složek na Zemi, je pro život na naší planetě nezbytná. Naše společnost, ekosystémy i hospodářství potřebují ke své prosperitě čistou vodu v dostatečném množství.

V únoru 2020 byl schválen návrh kompletní novely směrnice 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu. Od roku 2021 je řešena transpozice směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 ze dne 16. prosince 2020 o jakosti vody určené k lidské spotřebě do české legislativy mj. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně do prováděcích hygienických předpisů.

Cílem nové směrnice je zlepšení kvality a bezpečnosti vody z vodovodu, usnadnění přístupu k pitné vodě všem v Evropské unii, podpora používání kohoutkové vody, omezení plýtvání, zvýšení kvality vody z vodovodu zavedením přísnějších limitů pro určité znečišťující látky. Zaměřuje se také na větší transparentnost, srozumitelnost a dostupnost informací.

Hlavní vybrané oblasti implementace nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2184 v hygienické praxi zásobování pitnou vodou

Vzhledem k tomu, že směrnice č. 2015/1787 umožňovala omezení posouzení rizik pouze na monitorovací aspekty, bylo žádoucí zavést komplexní přístup k bezpečnosti vody založený na posouzení rizik, který zahrnuje celý zásobovací řetězec (od povodí přes odběr, úpravu, akumulaci a rozvod až po místo spotřeby). Dosavadní způsob kontroly nezávadnosti pitné vody je tedy nezbytné upravit podle současných požadavků požadovaných směrnicí 2020/2184.

Nově je požadováno trojstupňové posuzování a řízení rizik:

posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru surové vody, jehož účelem je zmapování míst odběru, ochranných pásem i jejich širšího okolí a určení hlavních nebezpečí (pro kvalitu vody), které zde hrozí. Důležitým aspektem je monitorování podzemních a povrchových zdrojů v těchto oblastech v širokém spektru různých polutantů a zpřístupnění těchto výsledků provozovatelům vodovodů, kteří budou mít dokonalejší přehled o kvalitě surové vody. Na základě návrhu zákona o ochraně veřejného zdraví budou provozovatelé vodovodů pro veřejnou potřebu v rámci provozního řádu při zpracovávání monitorovacích programů a posouzení rizik nově přihlížet k výsledkům posouzení a řízení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru surové vody.

posouzení a řízení rizik každého systému zásobování (vodovodu), tj. riziková analýza celého systému od zdroje vody až po konec distribuční sítě. Tato část již byla z velké části dříve implementována v národní legislativě, viz stávající znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (§ 3c); Aktuální priority hygienického dozoru nad vodami Ing. Eva Javoříková Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

posouzení rizik domovních rozvodných systémů vody (vnitřních vodovodů), se zaměřením především na olovo a legionely. Vypracování posouzení bude vyžadováno v tzv. prioritních prostorech, které jsou legislativně definovány na základě zhodnocení rizikovosti ve vztahu k využití budov. Podle výsledků posouzení pak musí být činěna různá opatření pro eliminaci rizik.

Prioritními prostory z hlediska rizika přítomnosti ukazatele olovo v pitné vodě se rozumí

školy, zařízení školního stravování, diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy mládeže a internáty,

zařízení pro poskytování zdravotních služeb v rozsahu § 15 odst. 1 tohoto zákona, ve kterých je poskytována lůžková péče,

provozovny stravovacích služeb poskytující stravování v zařízeních pro poskytování zdravotních služeb v rozsahu § 15 odst. 1 tohoto zákona, ve kterých je poskytována lůžková péče,

zařízení pro poskytování sociálních služeb v rozsahu § 15 odst. 1 tohoto zákona, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby, nebo

provozovny stravovacích služeb poskytující stravování v zařízeních pro poskytování sociálních služeb v rozsahu § 15 odst. 1 tohoto zákona, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby.

Prioritními prostory z hlediska rizika přítomnosti bakterií rodu Legionella v rozvodu teplé vody se rozumí

zařízení pro poskytování zdravotních služeb v rozsahu § 15 odst. 1 tohoto zákona, ve kterých je poskytována lůžková péče,

zařízení pro poskytování sociálních služeb v rozsahu § 15 odst. 1 tohoto zákona, ve kterých jsou poskytovány pobytové služby,

ubytovací zařízení v rozsahu § 21 tohoto zákona s kapacitou nad 50 osob,

diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, domovy mládeže a internáty, nebo věznice.

Posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu je zaměřeno především na přítomnost ukazatele olovo v pitné vodě, přítomnost bakterií rodu Legionella v teplé vodě a další možná rizika spojená s provozem vnitřního vodovodu. Osoby provozující prioritní prostory, jsou povinny zpracovat posouzení a řízení rizik vnitřního vodovodu a závěry vyplývající z posouzení a řízení rizik včetně monitoringu zapracovat do provozního řádu.

Dále směrnice zavádí povinnost sledování nových ukazatelů. Do prováděcí vyhlášky by měly být nově zařazeny ukazatele bisfenol A (BPA), halogenoctové kyseliny a suma látek typu PFAS.

Požadavkem směrnice je v rámci zavedení monitorovacích programů monitorovat látky a sloučeniny zahrnuté na seznamu sledovaných ukazatelů v relevantních místech řetězce zásobování vodou určenou k lidské spotřebě. Tento seznam bude stanovovat Komise. V tuto chvíli se jedná o nonylfenol a β-estradiol. V novele zákona č. 258/2000 Sb. je navrženo pro tyto ukazatele stanovit tzv. směrnou hodnotu. Seznam ukazatelů a jejich směrných hodnot bude uveden ve vyhlášce. Směrná hodnota nebude závazná jako u ukazatelů s nejvyšší mezní či mezní hodnotou, ale při jejím překročení bude muset provozovatel vodovodu požádat o stanovení hygienického limitu a bude konkrétně rozhodnuto, zda je či není potřeba činit opatření a případně jaká. Je předpoklad, že směrné hodnoty budou v prováděcím předpisu uváděny dále např. pro nerelevantní metabolity pesticidních látek.

Konkrétní aktuální úkoly hygienického monitoringu v dozoru nad pitnými vodami

PFAS ve vodovodech a studnách

Jako PFAS se označují perfluorované a polyfluorované látky, které se vyrábějí zhruba od 50. let 20. století. Jedná se o rozsáhlou skupinu několika tisíc látek, které nacházejí široké platnění v různých odvětvích průmyslu i v domácnostech. Jsou to chemikálie, které se používají při výrobě obalů na potraviny, kosmetiky, oblečení a dalších textilií, elektroniky, kuchyňského náčiní, jako přísady do hasicích pěn a mnoha dalších.

Některé PFAS jsou považovány za podezřelé lidské karcinogeny, některé PFAS jsou reprotoxické, zvyšují riziko onemocnění štítné žlázy. PFAS mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém.

V lidském těle nacházíme PFAS v játrech, krevním séru a plasmě, ale i v ledvinách, moči, placentě a kojeneckém mléce.

V rámci screeningu bude u vybraných vodovodů a studní kontrolována skupina 20 PFAS dle novely vyhlášky č. 252/2004 Sb. a to přednostně v blízkosti průmyslových areálů a velkých letišť. Ve vyšších nadmořských výškách se lze zaměřit na zdroje pitné vody umístěné v blízkosti skiareálů.

Monitoring obsahu olova v pitné vodě ve školách

Světová zdravotnická organizace (WHO) zařadila olovo mezi deset chemických látek, které vzbuzují největší obavy z hlediska veřejného zdraví. Olovo se kumuluje v organismu a poškozuje různé orgány a systémy (centrální i periferní nervový systém, krvetvorbu, ledviny, hormonální a enzymatický systém, reprodukční funkce, způsobuje hypertenzi atd.).Nejzranitelnějšími populačními skupinami jsou děti a těhotné ženy (resp. plod v těle ženy), a to kvůli poškození vyvíjejícího se nervového systému, které se projeví snížením intelektuálních schopností a poruchami chování. Vše nasvědčuje tomu, že tento neurotoxický účinek nemá žádný práh, takže i relativně nízká expozice se negativně projeví na lidském zdraví.

V současnosti může patřit pitná voda v budovách, kde jsou domovní rozvody či přípojky částečně či zcela z olova, k nejvýznamnějším zdrojům expozice olovu. S přibýváním poznatků o škodlivosti olova se postupně zpřísňuje jeho přijatelný limit v pitné vodě: od hodnoty 100 μg/l (1958) po současných 10 μg/l, které nová směrnice EU 2020/2184 dále zpřísňuje na 5 μg/l (této hodnoty bude muset být dosaženo nejpozději do roku 2036).

Léčiva ve vodovodech

I když léčiva, až na jednu výjimku, nejsou zatím ze strany EU v pitné vodě regulována, přesto je nutné se touto otázkou zabývat, protože vzbuzuje u části veřejnosti obavy. Nedílnou součástí dobré pitné vody totiž není jen její nezávadnost a vyhovující estetické vlastnosti, ale i důvěra veřejnosti v její bezpečnost. Tato důvěra může být získána jen tím, že veřejnost uvidí, že se tato problematika neignoruje, ale je jí ze strany výrobců vody i hygieniků věnována pozornost, že se léčiva – tam, kde je to odůvodněné – alespoň občasnou analýzou sledují a k jejich přítomnosti ve vodě se přistupuje na základě principů předběžné opatrnosti. (SZÚ Praha, MUDr. František Kožíšek-Stanovisko Národního referenčního centra (NRC) pro pitnou vodu k otázce sledování léčiv v pitné vodě a jejich přijatelných koncentrací).

V rámci úkolu proběhne šetření vybraných ukazatelů léčiv u vybraných provozovatelů vodovodů, přednostně u vodovodů se zdrojem vody umístěným v blízkosti toků se zaústěnými odtoky z ČOV.

Mimo uvedené vybrané celostátní úkoly je pozornost hygieniků věnována plnění úkolů kontrolního plánu s celostátními prioritami mezi něž patří dozor nad vodami a to jak pitnými, teplými i rekreačními; regionálním prioritám, které zohledňují místní specifika i problematice, která je aktuální z hlediska ekonomického v provozování zásobování vodou, zejména v současné době, jako je problematika využití šedých a recyklovaných vod.

Společným cílem je zajištění podmínek kvalitního života a to je přímo spojeno s kvalitou vody, kterou přijímáme.