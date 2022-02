TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Polsko uzavřelo s Českem smlouvu o Turówu

Polsko uzavřelo s Českem smlouvu o Turówu

ČR a Polsko včera podepsaly dohodu o spolupráci k řešení vlivů těžby v dole Turów. Ta příhraničním obcím přináší peníze na vodovody, podzemní bariéru proti odtoku podzemních vod, zelený val proti prachu i hluku a budoucnost s právní zárukou.

Mezivládní Dohoda je tím nejlepším možným řešením

"Je to úspěch naší země a znamená lepší budoucnost pro české obce v blízkosti dolu Turów. Podepsaná dohoda nám přináší peníze na vodovody, podzemní bariéru proti odtoku podzemních vod, zelený val proti prachu i hluku, to vše s právní zárukou. Chci říci, že zdaleka nejde jen o kompenzaci nákladů nezbytných například pro vybudování potřebné vodovodní infrastruktury. Zásadním přínosem Dohody je, že těžební práce v dole se nebudou přibližovat k hranicím s ČR a důl nebude zahlubován do té doby, dokud nebudou realizována ochranná opatření minimalizující negativní vlivy těžby na naše území a obyvatele. Jakmile tato opatření budou realizována nebo funkční, měly by být vlivy rozšiřující se těžby v dole Turów na české území již jen nepatrné nebo minimální," zdůrazňuje ministryně životního prostředí Anna Hubáčková, která vedla finální vyjednávání za českou stranu.

Uzavření mezivládní Dohody považujeme za úspěch, protože ČR i přes některé kompromisy má nyní v ruce mechanismy i možnosti, jak kontrolovat činnosti v dole Turów, a to včetně monitoringu jejich vlivů.

Co konkrétně Dohoda ošetří

Podzemní vody

Polská strana se zavázala zřídit čtyři zcela nové vrty pro měření hladiny podzemních vod pro monitoring všech dotčených kolektorů a zařadit jak tyto nové, tak již existující vrty, do společné česko-polské monitorovací sítě. Takto budeme mít více informací k tomu, abychom mohli vyhodnotit vliv těžby v daném území.

Vyjednali jsme i další podmínky k podzemní těsnicí bariéře zabraňující odtoku podzemních vod z území ČR, která je tak klíčovým ochranným opatřením zamezujícím ztrátám podzemních vod v ČR. Dohoda jasně specifikuje, za jakých podmínek lze považovat podzemní bariéru za funkční. V případě, že po dokončení stavby podzemní bariéry nezačne ve stanoveném termínu (nejpozději do 30. 6. 2023) stoupat či alespoň nepřestane klesat hladina podzemních vod ve vybraných vrtech, nebude možné, aby těžba postoupila za hranici plánovanou Polskem pro rok 2023.

Součástí Dohody je i oboustranná výměna veškerých hydrogeologických informací, pro průběžné vyhodnocování pokračujícího vlivu dolu Turów na podzemní vody, které by případně vedlo k přijetí dalších opatření minimalizujících dopad těžby na podzemní vody v okolí dolu. Bez těchto informací by česká strana nemohla hydrogeologické poměry v dole Turów a jeho okolí ani dostatečně posoudit.

V případě, že hodnocení ukáže, že důl Turów způsobuje pokles hladiny podzemních vod, přijme polská strana další opatření (např. prodloužení, další zatěsnění či prohloubení stávající bariéry apod.). V případě poklesu hladiny podzemních vod ve stanovených vrtech, pod stanovenou mez v určitém čase, bude muset polská strana na základě Dohody okamžitě zastavit stávající rozsah současných těžebních prací v dole Turów směrem k českým hranicím.

Polská strana zřídí v severním a jižním okolí dolu Turów dvě automatické stanice pro monitoring znečištění ovzduší a bude zde nepřetržitě monitorovat koncentrace prachových částic PM10 a PM2,5, rychlost a směr větru, teplotu a vlhkost vzduchu a naměřená data budou on-line přenášena české straně a dostupná veřejnosti. To umožní vyhodnocovat skutečný vliv činností spojených s provozem dolu na kvalitu ovzduší na českém území. Monitoring bude probíhat po celou dobu trvání těžby.

Strany si budou navzájem předávat informace o měření pohybů terénu v dotčené oblasti. Dohoda upravuje i vymáhání případných škod na majetku vzniklých na území ČR v důsledku pohybu terénu kvůli činnosti v dole Turów.

Přibližování těžby je podmíněno vybudováním ochranného zemního valu o dostatečné délce a výšce, který má minimalizovat vlivy činností v dole Turów (jako je omezení hluku, omezení prašnosti, omezení světelného znečištění atp.). Jeho součástí bude živá stále zelená stěna. Polská strana se zavazuje pečovat o vysazené stromy.

Polská strana zřídí na hraně dolu technické místo měření, díky němuž bude možné identifikovat přímo hluk technologického zařízení dolu Turów a zpřesnit tak prováděný monitoring hluku v dotčeném území. Na tomto technickém místě bude polská strana provozovat kontinuální měření hluku a meteorologických údajů.

Dohoda také upravuje způsob řešení nadlimitní hlukové zátěže nejbližší obytné zástavby v obcích Oldřichov na Hranicích a Uhelná, které jsou důsledkem činností v dole Turów.

V oblasti omezení světelných emisí dolu a účinků venkovního osvětlení dojde např. k modernizaci osvětlení základních strojů a přidání funkce vypínání reflektorů na stožárech v době, kdy se stroje nepoužívají, dále zavedení nejlepších možných technických řešení k minimalizaci světelných emisí, výměnu starých světelných zdrojů a svítidel za nové směrové (LED) apod.

Další body dohody a informace

Ukončení Dohody lze provést oznámením druhé straně nejdříve 5 let poté, co Dohoda vstoupí v platnost, a dojde k němu po 6 měsících od zmíněného oznámení. Nicméně i v případě ukončení platnosti Dohody se řada jejích ustanovení nadále použije, a to po celou dobu, kdy bude probíhat těžební činnost v dole Turów. I nadále tak bude probíhat monitoring hlukové zátěže z dolu, kvality ovzduší, pohybů terénu i hladin podzemních vod.

Nejméně jeden rok před zahájením rekultivačních prací, terénních úprav, zatopení důlní jámy ad. v souvislosti s uzavřením dolu Turów bude Polsko dopředu informovat ČR, aby se mohla zapojit do procesu přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí. Obě strany budou také pokračovat v monitorování pohybů terénu a výměně příslušných údajů až do ukončení případného zatopení dolu Turów.