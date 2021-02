TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Letenská vodárnička slaví 160 LET

160 let do zprovoznění a 130 let od uzavření slaví letos v lednu malá letenská vodárna. Letenská vodárna byla instalována ve sklepě restaurace pod Letnou. K jejímu zrušení v roce 1891 došlo poté, co byla do sadů přivedena voda z věže Letenské vodárny.