Vodní audity průmyslových podniků

Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, takzvaný vodní audit (VA), je určena pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Definuje, kdo ji zpracovává, a zpracovateli určuje minimální rozsah hodnocení a strukturu výsledné zprávy. Rovněž popisuje minimální a doporučený rozsah použitých postupů a metod. Cílem metodiky je hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Navržená opatření v definovaných oblastech by měla být reálná a zpracovatel by měl být odborně kvalifikovaný k tvorbě jejich návrhů. Uvedeme některé příklady zpracování vodního auditu a výsledky z praxe.

1. Úvod

Voda je nejen klíčovou sloučeninou pro život na Zemi, ale také naprosto zásadní surovinou pro významnou část průmyslové výroby. Často je dominantní součástí vznikajícího produktu, potřebným médiem pro dopravu tepla, či surovin, nebo základním elementem pro zajištění kvality a čistoty výsledného produktu. Bez dostatku kvalitní vody nelze udržet současnou úroveň lidské společnosti, která je umožněna právě pokročilostí průmyslové výroby. Nicméně v současné době jsou pozorovány určité klimatické změny, které mají dopad na nevyrovnanost dostupnosti vody, a stále častější se objevují í periody sucha. Z těchto důvodů je kladen důraz na zlepšování hospodaření s vodou v průmyslových podnicích tak, aby lepším využíváním vody byla snížena rizika omezení výroby v podnicích v důsledku nedostatku vody.

Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, tzv. vodního auditu, vznikla v rámci řešení projektu „TITOMPO941 Hospodárnější využívání vod v průmyslu a energetice ČR“, který byl zaměřen na několik oblastí s cílem charakterizace jednotlivých průmyslových odvětví z hlediska nakládání s vodami.

Cílem projektu bylo definovat věcná zaměření programů podpory v konkrétních oblastech průmyslové výroby a energetiky, která přispějí k úsporám vody v průmyslu a energetice, a podpoří odolnost uvedených odvětví vůči výskytům sucha způsobeným změnami klimatu. Jedním z těchto nástrojů je pak zpracování vodního auditu. Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství daného subjektu. Zabývá se vodními zdroji, využitím vody v podniku i nakládáním s odpadní vodou.

2. Metodika vodního auditu

Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, tzv. vodní audit (VA), je určena pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Definuje, kdo ji zpracovává, a zpracovateli definuje minimální rozsah hodnocení a strukturu výsledné zprávy. Rovněž popisuje minimální a doporučený rozsah použitých postupů a metod.

Cílem metodiky je pomoci hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Navržená opatření v definovaných oblastech by měla být reálná a zpracovatel by měl být odborně kvalifikovaný k tvorbě jejich návrhů.

Při zpracování vodního auditu podle této metodiky postupuje zpracovatel od širší perspektivy, tedy od popisu podniku, definice výrobků a objemu výroby, které dále dává do kontextu se spotřebou vody a dostává se k poměrně podrobnému popisu nároků na vodu v jednotlivých aspektech činnosti konkrétního podniku. Dále definuje míru ohrožení podniku nedostatkem vody. Rovněž důležitou součástí je analýza rizik ve vodním hospodářství, primárně hodnocených z hlediska ohrožení činnosti podniku. Tato rizika jsou číselně kvantifikována a pro ta významná jsou v další kapitole navrhována konkrétní opatření, která by je měla eliminovat. Součástí dokumentu je také SWOT analýza a souhrn navrhovaných opatření s uvedením jejich náročnosti na realizaci. Výsledná zpráva by pak měla být zpracována na vysoké odborné úrovni, nicméně závěry by měly být definovány jasně a přehledně.

Metodika a vlastní vodní audit jsou nástrojem pro realizaci a naplňování požadavků ISO normy 46001. Provedením vodního auditu je splněna významná část požadavků vyplývajících z této normy.

Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků napomůže podnikům analyzovat způsoby využití vody a možnosti úspory tohoto přírodního zdroje, jako jsou recirkulace v procesu výroby a další opatření v rámci vodního hospodářství podniku. Právě na recirkulaci, či přímo recyklaci, je jak v metodice, tak i v celém tomto projektu, kladen zvlášť velký důraz. Pro zpracování VA zpracovateli, ale i širší veřejnosti může pomoci Katalog technologií, který byl rovněž v rámci výše zmíněného projektu zpracován.

3. Katalog opatření pro úsporu vody

Pro zpracování vodního auditu, ale i k dalšímu širokému využití, je připraven tzv. Katalog technologií, které snižují spotřebu vody, například recyklací, a opatření, která rovněž mohou být aplikována s cílem snížit nároky výrobního procesu na vodu. Namísto textového dokumentu byl tento katalog zpracován do podoby webové stránky s možností filtrování a vyhledávání. Katalog je veřejně přístupný na stránce: recyklace-voda.vscht.cz.

Katalog obsahuje dvě části:

technologie pro recyklaci vody technická a provozní opatření na úsporu vody

ad a) Tato část katalogu je zaměřená na technologie, u nichž dochází ke změně jakosti vody. Především se jedná o snížení koncentrace vybraných polutantů, ale jsou zahrnuty i technologie zaměřené na redukci počtu mikroorganismů ve vodě. Tyto technologie jsou samozřejmě využitelné nejen v oblasti recyklace vod, ale často nacházejí uplatnění i při úpravě vody nebo čištění odpadních vod. Jednotlivé procesy a technologie je možné třídit podle typu procesu, skupiny technologií, typu znečištění (polutantu), průmyslového odvětví a také vhodnosti pro úpravu srážkových vod. Zde uveřejněný obsah slouží především pro základní orientaci v problematice. Konkrétní technická řešení musí být navrhována odborníkem obeznámeným se situací v podniku.

Náhled na titulní stránku s možností filtrace technologií dle různých filtrů je uvedena na Obr. 1.

ad b) Tato část katalogu se zabývá opatřeními technického a organizačního charakteru, které vedou ke snížení spotřeby vody. Protože nelze poskytnout výčet všech opatření pro všechna odvětví a provozy, jsou popsaná technická opatření spíše obecnějšího charakteru. Jejich praktická implementace musí být navrhována odborníkem na dané odvětví. Opatření organizačního charakteru spočívají primárně ve zlepšení přístupu k vodě jako k surovině a v omezení plýtvání.



Obr. 1: Technologie pro recyklaci vody Obr. 1: Technologie pro recyklaci vody

4. Průběh zpracování vodního auditu

Při zpracování VA je nutná součinnost zadavatele, který nejenže poskytuje veškeré vyžádané dokumenty, současně musí zpracovateli VA umožnit prohlídku a místní šetření v místě realizace.

Přehled potřebných dokumentů je uvedený níže, některé dokumenty mohou být v některých případech irelevantní. Např. pokud podnik využívá pitnou vodu z řadu, kterou dále neupravuje, není nutné dokládat dokumenty o úpravě vody, ale pouze smlouvu o předávce vody. Potřebné dokumenty ke zpracování vodního auditu jsou následující.

Charakteristika podniku

Kód CZ-NACE Počet zaměstnanců Definice hlavního výrobku/výrobků Popis výroby Objem výroby za poslední 3 roky

Správa VH dat

Jak a za jakým účelem evidována a vyhodnocována, zodpovědnost za data

Povolení k odběru vody, smlouva o odběru vody

Povolení k vypouštění odpadních vod, smlouva o vypouštění odpadních vod

Integrované povolení, VH rozhodnutí

Smlouva o předávce vody

Odečty vodoměrů a jiných měřidel v podniku

Laboratorní rozbory vstupní vody, vystupující vody

Provozní řád vodovodu, kanalizace

Provozní manuály k zařízením vodního hospodářství

Projektová dokumentace k prvkům vodního hospodářství

Kapacita vodních zdrojů – množství vody průměrné, maximální

Úprava vody – technologie, kvalita vstupující a vystupující vody

Vodovodní síť

Odpadní vody – technologie, kvalita, likvidace odpadů

Srážkové vody

Recyklované vody

Údržba VH infrastruktury

5. Zkušenosti z praxe

Při prvotním kontaktu se zadavatelem/zákazníkem VA se objevují 4 časté otázky:

Kolik VA stojí?

Jak dlouho se zpracovává?

Jaká data potřebujeme?

Jaká bude jejich spolupráce?

Odpověď však není jednoduchá, jelikož záleží na spoustě faktorů, které ovlivňují jak cenu za zpracování VA, tak i jeho dobu zpracování. Je totiž rozdíl v časové i finanční náročnosti podle toho, zda hodnocený podnik je připojený na řad pitné vody a odpadní vody odvádí do kanalizace či zda provozuje vlastní úpravnu vody a vlastní ČOV.

Mezi zpracovatelem a zadavatelem by měla panovat důvěra a zadavatel by měl předat všechny potřebné dokumenty, jelikož vodní audit je zpracováván pro něj a má mu umožnit nezávislé zhodnocení hospodaření s vodou v podniku.

Součástí zpracování VA je i prohlídka na místě, které by se měl účastnit nejen odpovědný pracovník za vodní hospodářství (VH), ale důležité jsou i poznatky a poznámky obsluhy, která je v dennodenním kontaktu s příslušnými technologiemi a může poskytnout zpracovateli VA další pohled na vodní hospodářství či dané prvky VH.

V případě, že zadavatel nemá přehled o některých vodních proudech, je nutné provést měrnou kampaň. Během zpracování VA se občas objeví nesrovnalosti v dokumentech, provozních řádech apod. Zadavatel je na toto upozorněn, takže dalším bonusem pro něj kromě zpracování VA je i revize jeho stávajících dokumentů.

Při zpracování VA je pro zpracovatele výhodou, pokud podnik má vlastního vodohospodáře. Ten má vždy přehled o všech prvcích vodního hospodářství – odebrané množství, spotřeby, požadavky na kvalitu, znalost postupů úpravy/čištění vody, jsou prováděny pravidelné odečty buď na denní, týdenní či měsíční bázi.

Na druhou stranu, pokud není v podniku vodohospodář a prvky VH spravuje odpovědná osoba např. energetik, správce areálu či externista, je složitější získat ucelené informace, či zjistit doplňující informace apod.

6. Návrh opatření a úspor

Zpracovatel VA navrhuje v rámci zpracování vodního auditu návrhová opatření a vypočítává množství uspořené vody. Součástí VA je shrnutí všech návrhových opatření s odhadem jejich efektivity, jako vhodný výstup je tabulka, které obsahuje minimálně:

název opatření

úspora vody v % nebo v m 3 /rok

/rok investiční náklady

provozní náklady

poznámku, kde jsou uvedeny kritické souvislosti, jako jsou např. legislativní opatření navrženého opatření, zvýšená produkce odpadů nebo zvýšená potřeba pracovních sil.

Často tyto návrhy vycházejí z konzultací s příslušným vodohospodářem, zvláště u velkých podniků, které ve většině případů vodohospodáře mají. V případě úspor či návrhů řešení technologické vody je vhodné konzultovat návrhy s kompetentní osobou, např. technologem výroby. Občas je komplikované najít vhodné srovnávací parametry, jelikož technolog výroby např. ví, že mu vyhovuje povrchová voda, ale pitná z řadu nikoliv, pak je na zpracovateli hledat rozdíly a navrhnout vhodné řešení.

Některé podniky přicházejí za zpracovateli VA s již konkrétním záměrem a VA potřebují kvůli dotační výzvě. Avšak i v tomto případě při zpracování VA hledáme další možnosti úspory či recyklace. Jiné podniky si nechávají VA zpracovat, aby našly další úspory či měly nezávislý pohled na svoje hospodaření s vodou od nezávislé osoby, jelikož se obávají svojí provozní slepoty.

Kromě konkrétních opatření pro daný podnik, mají většina auditu společný návrh na využívání srážkových vod.

7. Závěr

Dobře zpracovaný vodní audit je vhodným nástrojem pro správné hospodaření s vodou. Cílem vodního auditu je hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Zadavatel získá přehledně zpracovaná navržená opatření v definovaných oblastech úspory vody.

Vodní audit je vyžadován jako povinná příloha pro žádosti o dotaci v současné výzvě Úspory vody v průmyslu.

Literatura

