TZB-info / Voda, kanalizace / Provoz a údržba / Jak se pozná kvalitní instalatér

Jak se pozná kvalitní instalatér

Ne každý umí domácí opravy vody či topení. Instalatérské práce potřebují často odbornou ruku, protože jde nezřídka o majetek nejen jedné rodiny, ale třeba celého SVJ nebo družstva bytového domu.

Říká se, že odbornou práci by měl dělat odborník. Samozřejmě, že to nemusí platit vždy. Například vyšroubování kapajícího sifonu u umyvadla, vyčištění a nasazení nového těsnění není žádná vědecká práce a zvládne ji prakticky každý. Jenže každý si na ní netroufne, nemá těsnění a nehodlá věnovat tolik času něčemu, čemu nerozumí. Natož troufnout si na nějaké větší práce, které už vyžadují odbornost, zkušenosti a také správný materiál a nářadí.

Proto je v mnoha případech třeba zavolat instalatéra. Samozřejmě, že sehnat instalatéra je často považováno za umění, schopného instalatéra za zázrak a teď si představte instalatéra, který umí anglicky a bere platební karty. Nedokážete?

Co by měl umět instalatér?

Především ale je třeba se zeptat, co by skutečný profesionál měl umět. Samozřejmě jsou to základní drobné práce, jako oprava kapajícího kohoutku, výměna sifonu, instalace praček a myček, montáže vodoměrů, řešení havárií vody, osazení bojleru, čištění ucpaných odpadů, řešení poruch topenářských sítí, montáž a odvzdušnění topení a další.

Každá taková činnost potřebuje nějakou odbornost. Takže když si vyhledáte Instalatér Praha, najdete jich mnoho, ale jen málokdo má dostatečně široký rozsah, aby mohl vyřešit tohle všechno. Bude mezi nimi spousta hodinových manželů, kutilů toužících po přivýdělku apod. Ale zkuste třeba vyhledat Výměna bojleru Praha a objeví se vám buď vysoce specializované firmy nebo elektrikáři. Ale nasadí elektrikář nový bojler a odborně ho zapojí na rozvody? To chce jiného odborníka.

S instalatérem můžete komunikovat i anglicky

Stejně jako všechny obory, i instalatérství se musí vyvíjet a jít s dobou. A tak je třeba, aby odborníci na instalatérské práce, čištění odpadů nebo topenářské práce měli nejen moderní materiál a nástroje, znali svojí práci, ale aby dokázali i něco navíc. I v Praze tak lze najít instalatérství, které dokáže odvést rychle a kvalitně perfektní práci a dokáže komunikovat i s cizinci. Kde ho hledat? Není to nic obtížného. Tak kupříkladu vyhledávací heslo Instalatér Praha 8 zobrazí firmu Rastislava Žáka, která zvládá všechny výše uvedené instalatérské a topenářské práce.

Co je ale ještě zajímavější je to, že pokud zadáte Plumber Prague, objeví se také on. Je to moderní profesionál a jeho zaměstnanci dokáží komunikovat s cizinci i anglicky. To je v naší multikulturní metropoli velmi důležité a ceněné. Bohužel ne tak obvyklé.

Ještě jedna výhoda tu je. Vyhledáte-li si totiž instalatéra, často narazíte na „vykuka“, který bere jen hotovost a doplní to tradičním dotazem „chcete to na papíry?“ Skutečný profesionál je ale někde jinde. Takže když budete vyhledávat Instalatér Praha, zajímejte se, jestli daný odborník bere třeba i platební karty. V tom případě máte jistotu nejen možnosti platby jakékoli částky bez nutnosti výběru v bankomatu, ale i solidního jednání.