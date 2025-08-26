Systémová technika Taconova: z Boršova do pražských pivních lázní
V samém srdci historické Prahy zajišťuje návštěvníkům pivních lázní komfort čerstvé teplé vody stanice TacoTherm Fresh Mega X od společnosti Taconova. Hygienický ohřev pitné vody zde probíhá na principu průtoku přes deskový výměník, což nahrazuje tradiční, a ne příliš efektivní předzásobení teplou vodou. Tímto řešením se rovněž účinně předchází stagnaci vody, čímž se výrazně snižuje riziko nákazy bakterií rodu Legionella.
Komfort čerstvé teplé vody v pražských pivních lázních zajišťuje předávací stanice TacoTherm Fresh Mega X od společnosti Taconova.
Pivní lázně jsou zaměřené především na zahraniční klientelu, zejména z Francie, Německa, Itálie, Číny a Španělska. Kombinace tradiční české lázeňské kultury, voňavého chmele a moderních technologií přinesla nevšední zážitek a zároveň výzvu v oblasti technického řešení.
Za celou realizací stojí společnost Ritop, v čele s panem Viktorem Doldanovem, který navrhl systém ohřevu a distribuce teplé vody tak, aby odpovídal vysokým nárokům provozu. Pro tento projekt padla volba na technologie společnosti Taconova, vyráběné v jihočeském Boršově, které svou kvalitou a kompaktností splnily všechna specifika provozu pivních lázní.
Technologická výzva: tisíc litrů teplé vody během 30 minut
Provoz lázní zahrnuje čtyři dřevěné kádě, každá s objemem 250 litrů. V rámci lázeňského rituálu stačí pro napuštění jedné kádě 9–10 minut, a při maximální obsazenosti lázní se všechny kádě napustí během 30 minut vodou o teplotě 41–43 °C, což představuje až 1 000 litrů teplé vody ve velmi krátkém časovém úseku. Standardní řešení se čtyřmi oddělenými zásobníky by vyžadovalo značné prostory, složitou instalaci, náročnější obsluhu a také vyšší provozní náklady. Proto bylo zvoleno inovativní centrální řešení s jedním zásobníkem, plynovým kotlem a předávací stanicí, které se vešly do technické místnosti o půdorysu necelých 4 m2.
Provoz lázní zahrnuje čtyři dřevěné kádě, každá s objemem 250 litrů. Všechny kádě byly ručně vyrobeny v České republice tradičním bednářským způsobem, podobným výrobě pivních sudů.
Předávací stanice připravena k okamžité instalaci
Základem systému je předávací stanice Taconova TacoTherm Fresh Mega X, která slouží k přípravě čerstvé teplé vody průtokovým způsobem. K tomu byl použit 500litrový akumulační zásobník, nabíjený běžným plynovým kotlem o výkonu 49 kW. Díky této kombinaci lze nejen rychle reagovat na okamžitý odběr teplé vody, ale zároveň efektivně hospodařit s prostorem. Systém byl navržen tak, aby součet tepelných výkonů plynového kotle a 500litrového akumulačního zásobníku činil celkem 65–70 kW, což s rezervou zajišťuje dostatek teplé vody i při maximálním odběru celých pivních lázní.
V okamžiku, kdy se začnou napouštět kádě nebo když se zákazník začne sprchovat, senzory v systému detekují průtok, aktivují čerpadlo a spustí ohřev vody přes deskový výměník. Studená voda proudící sekundárním okruhem se okamžitě ohřívá teplem z akumulační nádrže. Hystereze čidel je nastavena na 7 °C, takže při poklesu teploty zásobníku pod 63 °C systém automaticky dohřívá vodu zpět na 70 °C.
Součástí instalace je oběhové čerpadlo TacoFlow2, které zajišťuje cirkulaci vody v topném systému, jenž zahrnuje radiátory, ale lze jej rozšířit i o okruhy podlahového vytápění. Společnost Taconova, jejíž výrobní závody se nachází v jihočeském Boršově nad Vltavou a nedalekém Velešíně, tak pokrývá kompletní spektrum potřeb pivních lázní – od přípravy teplé užitkové vody až po komfortní vytápění prostoru.
Centrální řešení s jedním zásobníkem, plynovým kotlem a předávací stanicí Taconova TacoTherm Fresh Mega X se vešly do technické místnosti o půdorysu necelých 4 m2.
Energetická efektivita a flexibilita
Jednou z největších výhod celého systému je jeho kompaktnost a energetická efektivita. Předávací stanice Taconova má velmi subtilní rozměry (470 × 685 × 193 mm) a minimální spotřebu v klidovém stand-by režimu. K její aktivaci dochází pouze při reálné potřebě teplé vody. Celý rozvodný okruh je navržen co nejkratší, což snižuje tepelné ztráty i riziko zavápnění. Díky uzavřenému systému s demineralizovanou vodou nedochází k průběžnému usazování vápníku a není ani potřeba častého dopouštění.
Tento systém navíc umožňuje připojení i dalších zdrojů tepla – jako jsou solární kolektory, krbové vložky, elektrokotle či fotovoltaické panely. Zásobník se tak může chovat jako tepelná baterie, což je řešení běžně využívané v západní Evropě, zejména v Německu, Finsku a Švédsku.
Instalace a provoz
Instalace celé kotelny byla provedena během čtyř dnů, a to včetně příprav a s ohledem na navazující profese. Výhodou byla dodávka předávací stanice jako kompletně smontované jednotky z výroby, připravené k okamžitému zapojení. Díky tomu bylo možné systém zprovoznit rychle a bez složitých úprav. Zásobník musel být do prostor kotelny instalován ještě před dokončením hrubých stavebních prací, neboť jeho rozměry převyšovaly světlou výšku finálního vstupu.
Veškeré technologické výpočty a návrh prováděla firma Ritop, která poté u společnosti Taconova objednala přesně specifikovaný systém odpovídající požadavkům projektu.
Hygienický ohřev pitné vody probíhá na principu průtoku přes deskový výměník, což nahrazuje tradiční, a ne příliš efektivní předzásobení teplou vodou.
Jednatel společnosti Ritop, pan Ing. Viktor Doldanov, který systém ohřevu a distribuci teplé vody navrhl tak, aby odpovídal vysokým nárokům lázeňského provozu.
Zkušenost rozhodla
Výběr komponent nebyl náhodný. „V minulosti jsme již realizovali obdobný projekt pivních lázní – tehdy ještě s jiným dodavatelem, ale následné pozitivní zkušenosti s instalační technikou Taconova nás vedly k opětovnému využití jejich technologie v pivních lázních,“ dodává pan Ing. Viktor Doldanov, jednatel společnosti Ritop.
Kromě centrální části lázní, která zahrnuje tři kádě, sprchy a sociální zázemí, je součástí provozu také privátní sekce pro páry – se saunou, sprchou a jednou kádí. Všechny dřevěné kádě byly ručně vyrobeny v České republice tradičním bednářským způsobem, podobným výrobě pivních sudů. Horká voda je při přípravě koupele manuálně obohacena pivním extraktem, který má příznivé účinky na pokožku a organismus. Součástí všech procedur je samozřejmě také neomezená konzumace piva, konkrétně Svijanského Mázu 11. Pivní lázně se nacházejí v Masné ulici, nedaleko Staroměstského náměstí, tedy v samém centru historické části města.
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.