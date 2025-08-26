Nejnavštěvovanější odborný web
Systémová technika Taconova: z Boršova do pražských pivních lázní

26.8.2025
Taconova Group AG
V samém srdci historické Prahy zajišťuje návštěvníkům pivních lázní komfort čerstvé teplé vody stanice TacoTherm Fresh Mega X od společnosti Taconova. Hygienický ohřev pitné vody zde probíhá na principu průtoku přes deskový výměník, což nahrazuje tradiční, a ne příliš efektivní předzásobení teplou vodou. Tímto řešením se rovněž účinně předchází stagnaci vody, čímž se výrazně snižuje riziko nákazy bakterií rodu Legionella.

Pivní lázně jsou zaměřené především na zahraniční klientelu, zejména z Francie, Německa, Itálie, Číny a Španělska. Kombinace tradiční české lázeňské kultury, voňavého chmele a moderních technologií přinesla nevšední zážitek a zároveň výzvu v oblasti technického řešení.

Za celou realizací stojí společnost Ritop, v čele s panem Viktorem Doldanovem, který navrhl systém ohřevu a distribuce teplé vody tak, aby odpovídal vysokým nárokům provozu. Pro tento projekt padla volba na technologie společnosti Taconova, vyráběné v jihočeském Boršově, které svou kvalitou a kompaktností splnily všechna specifika provozu pivních lázní.

Technologická výzva: tisíc litrů teplé vody během 30 minut

Provoz lázní zahrnuje čtyři dřevěné kádě, každá s objemem 250 litrů. V rámci lázeňského rituálu stačí pro napuštění jedné kádě 9–10 minut, a při maximální obsazenosti lázní se všechny kádě napustí během 30 minut vodou o teplotě 41–43 °C, což představuje až 1 000 litrů teplé vody ve velmi krátkém časovém úseku. Standardní řešení se čtyřmi oddělenými zásobníky by vyžadovalo značné prostory, složitou instalaci, náročnější obsluhu a také vyšší provozní náklady. Proto bylo zvoleno inovativní centrální řešení s jedním zásobníkem, plynovým kotlem a předávací stanicí, které se vešly do technické místnosti o půdorysu necelých 4 m2.

Předávací stanice připravena k okamžité instalaci

Základem systému je předávací stanice Taconova TacoTherm Fresh Mega X, která slouží k přípravě čerstvé teplé vody průtokovým způsobem. K tomu byl použit 500litrový akumulační zásobník, nabíjený běžným plynovým kotlem o výkonu 49 kW. Díky této kombinaci lze nejen rychle reagovat na okamžitý odběr teplé vody, ale zároveň efektivně hospodařit s prostorem. Systém byl navržen tak, aby součet tepelných výkonů plynového kotle a 500litrového akumulačního zásobníku činil celkem 65–70 kW, což s rezervou zajišťuje dostatek teplé vody i při maximálním odběru celých pivních lázní.

V okamžiku, kdy se začnou napouštět kádě nebo když se zákazník začne sprchovat, senzory v systému detekují průtok, aktivují čerpadlo a spustí ohřev vody přes deskový výměník. Studená voda proudící sekundárním okruhem se okamžitě ohřívá teplem z akumulační nádrže. Hystereze čidel je nastavena na 7 °C, takže při poklesu teploty zásobníku pod 63 °C systém automaticky dohřívá vodu zpět na 70 °C.

Součástí instalace je oběhové čerpadlo TacoFlow2, které zajišťuje cirkulaci vody v topném systému, jenž zahrnuje radiátory, ale lze jej rozšířit i o okruhy podlahového vytápění. Společnost Taconova, jejíž výrobní závody se nachází v jihočeském Boršově nad Vltavou a nedalekém Velešíně, tak pokrývá kompletní spektrum potřeb pivních lázní – od přípravy teplé užitkové vody až po komfortní vytápění prostoru.

Energetická efektivita a flexibilita

Jednou z největších výhod celého systému je jeho kompaktnost a energetická efektivita. Předávací stanice Taconova má velmi subtilní rozměry (470 × 685 × 193 mm) a minimální spotřebu v klidovém stand-by režimu. K její aktivaci dochází pouze při reálné potřebě teplé vody. Celý rozvodný okruh je navržen co nejkratší, což snižuje tepelné ztráty i riziko zavápnění. Díky uzavřenému systému s demineralizovanou vodou nedochází k průběžnému usazování vápníku a není ani potřeba častého dopouštění.

Tento systém navíc umožňuje připojení i dalších zdrojů tepla – jako jsou solární kolektory, krbové vložky, elektrokotle či fotovoltaické panely. Zásobník se tak může chovat jako tepelná baterie, což je řešení běžně využívané v západní Evropě, zejména v Německu, Finsku a Švédsku.

Instalace a provoz

Instalace celé kotelny byla provedena během čtyř dnů, a to včetně příprav a s ohledem na navazující profese. Výhodou byla dodávka předávací stanice jako kompletně smontované jednotky z výroby, připravené k okamžitému zapojení. Díky tomu bylo možné systém zprovoznit rychle a bez složitých úprav. Zásobník musel být do prostor kotelny instalován ještě před dokončením hrubých stavebních prací, neboť jeho rozměry převyšovaly světlou výšku finálního vstupu.

Veškeré technologické výpočty a návrh prováděla firma Ritop, která poté u společnosti Taconova objednala přesně specifikovaný systém odpovídající požadavkům projektu.

Zkušenost rozhodla

Výběr komponent nebyl náhodný. „V minulosti jsme již realizovali obdobný projekt pivních lázní – tehdy ještě s jiným dodavatelem, ale následné pozitivní zkušenosti s instalační technikou Taconova nás vedly k opětovnému využití jejich technologie v pivních lázních,“ dodává pan Ing. Viktor Doldanov, jednatel společnosti Ritop.

Kromě centrální části lázní, která zahrnuje tři kádě, sprchy a sociální zázemí, je součástí provozu také privátní sekce pro páry – se saunou, sprchou a jednou kádí. Všechny dřevěné kádě byly ručně vyrobeny v České republice tradičním bednářským způsobem, podobným výrobě pivních sudů. Horká voda je při přípravě koupele manuálně obohacena pivním extraktem, který má příznivé účinky na pokožku a organismus. Součástí všech procedur je samozřejmě také neomezená konzumace piva, konkrétně Svijanského Mázu 11. Pivní lázně se nacházejí v Masné ulici, nedaleko Staroměstského náměstí, tedy v samém centru historické části města.


