DZ Dražice představují nové zásobníky teplé vody pro ukládání přebytků energie z fotovoltaiky

Jednou z nejdostupnějších a nejekonomičtějších variant ukládání přebytků energie z fotovoltaické elektrárny je jejich akumulace do vody prostřednictvím moderních zásobníků a ohřívačů teplé vody. Společnost DZ Dražice nyní uvádí na trh dva modely nové řady OKF: stacionární zásobník OKF NTR/S a závěsný zásobník OKF 1 m2. Na oba produkty lze čerpat státní podporu ve formě dotačních titulů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light.

„Řada majitelů fotovoltaických elektráren (nebo zájemců o ně) by ráda kombinovala fotovoltaiku se stávajícím topným zdrojem: například s moderním peletovým, či kondenzačním kotlem. A zároveň si s ní ohřívala vodu. Proč by proto měli vyměňovat něco, co funguje, nebo do čeho nedávno investovali velké peníze? I pro ně jsme proto vyvinuli toto unikátní a ekonomické řešení, jehož součástí jsou dvě novinky rozšiřující naše portfolio ohřívačů (resp. zásobníků) vody určených pro akumulaci přebytků z fotovoltaických elektráren: stacionární zásobník OKF NTR/S a závěsný zásobník OKF 1 m2,“ uvádí Lukáš Formánek, technický ředitel DZ Dražice.

Stacionární zásobník OKF NTR/S v modelech 200/250/300 disponuje výměníkem, který ohřívá teplou vodu v horní části nádoby a zároveň umožňuje její případný dohřev pomocí stávajícího zdroje tepla (např. plynového kotle nebo kotle na biomasu). Spodní polovina zásobníku, kde je možné nainstalovat speciální topnou přírubu TPK pro 1fázové i 3fázové provedení, je tak připravená pro ukládání solární energie z fotovoltaiky. K zásobníku je navíc možné připojit další záložní dohřev (elektřinou ze sítě) přes topné těleso TJ 6/4“.

Závěsný zásobník OKF 1 m2 v modelech 125/160/200 s topnými režimy 2/2 nebo 2/4 kW je rovněž složený ze dvou částí s rozdílnými funkcemi: vodu v horní polovině nádoby ohřívá výměník 1 m2 pomocí stávajícího zdroje tepla, ve spodní části se ukládá energie z fotovoltaických panelů a dohřívá voda díky systému dvou topných keramických těles. První z nich využívá solární energii a umožňuje i 3fázové zapojení (ve variantě 2/4 kW). To druhé slouží jako záložní dohřev vody přímo z distribuční sítě.

„Na oba systémy lze získat příspěvky ze státních dotačních programů NZÚ, případně NZÚ Light. Ten je vypsaný pro nízkopříjmové domácnosti, rodiny pobírající přídavky na děti a seniory, kteří mohou v jeho rámci čerpat až 90 000 Kč na ohřev vody elektřinou z fotovoltaických panelů nebo její sekundární využití pro provoz elektrospotřebičů. Movitější domácnosti, pro které není tento dotační titul určený, mohou žádat o polovinu zmíněné částky,“ dodává Luboš Vrbata, vedoucí DZD Solar.