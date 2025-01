Jak se řeší voda v zemi, kde téměř není voda

Během návštěvy na stavbě střední školy v zambijském Kashitu jsme sledovali dokončovací práce na další budově a byli svědky jejího slavnostního předání do rukou místní komunity.

Stavba probíhala pod vedením českého stavbyvedoucího Michala Přibyla a i během naší relativně krátké návštěvy jsme viděli, jak se každým dnem mění a posouvá k cíli. Na začátku byla výroba nepálených cihel, a právě z nich vyrostly první zdi nové budovy. Celá stavba začala prvního července a po dvou a půl měsících přichází její finalizace.

Při prohlídce interiérů jsme sledovali, jak dobrovolníci dokončují práci na instalaci podhledů. Tyto podhledy nejsou jen estetickým prvkem, který zakrývá technickou konstrukci vazníků a dodává místnostem ucelený vzhled, ale plní rovněž velmi praktickou funkci. Jsou realizovány tak, aby přispívaly ke zlepšení celkového klimatu v místnostech, a to jak z hlediska teplotní regulace, tak z pohledu akustiky.

Voda je v Zambii vzácnost a my jsme zaznamenali, jak složitá infrastruktura kolem ní vzniká. V rámci stavby byl vybudován vrt, ze kterého se voda čerpá pomocí pumpy do retenční nádrže stojící na nově postavené věži. Z nádrže voda samospádem proudí přímo do budovy. Bylo zajímavé sledovat, jak se za provizorních podmínek postupně dokončuje konstrukce, která bude hrát zásadní roli v zásobování budovy vodou.

Samotné rozvody vody se realizují tak, že venkovní část je vedena černými polyuretanovými trubkami o průměru 32 mm, zatímco vnitřní rozvody používají CPVC trubky dimenzí 25 a 20 mm. Zajímavostí je, že zde se místo svařování trubky lepí.

Dalším nezbytným krokem byla výstavba septiku. Jeho konstrukce je vyzděna z betonových tvárnic, vyztužena a opatřena hydroizolací. Vedle něj byla zbudována vsakovací jímka, která je tvořena vyzděným pilířem zasypaným kamením.

Den předání školní budovy v zambijském Kashitu byl výjimečný nejen pro místní komunitu, ale pro všechny, kdo se na stavbě podíleli. Slavnostní ceremonie se zúčastnili významní hosté, včetně zástupců zambijské prezidentské kanceláře a české ambasády z hlavního města Lusaky. Místo se zaplnilo velkým množstvím lidí, kteří přicházeli ze všech stran, aby viděli novou budovu na vlastní oči.

Tento den byl nejen oslavou dokončeného díla, ale rovnou i začátkem nové etapy. To dobře vědí jak Zambijci, tak český realizační tým, který se skládá ze skvělých lidí, kteří nepřijeli jen postavit školu, ale také předat kus naděje, navázat přátelství a ukázat, že společným úsilím lze překonat i ty největší výzvy.