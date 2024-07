TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Pipelife Orchestra – na co všechno se dá zahrát

Řekne-li se slovo „trubky“, většina z nás bude pravděpodobně myšlenkově oscilovat mezi tradičními stavebními prvky a žesťovými hudebními nástroji. Ačkoliv to vypadá bizarně, lze oba myšlenkové konstrukty spojit do jediného. V Keramorchestru, jak už název napovídá, jsme zvyklí pracovat především s keramickými materiály, možnost kombinace s plastem, jež je základem výrobního programu Pipelife, nám výrazně rozšiřuje pole působnosti.

Potrubí jsou v budovách a infrastruktuře většinou skryta pod vrstvou jiných materiálů. O to více je důležitá jejich kvalita a vysoká životnost. Na rozdíl od materiálů na plášti budov nás neupozorní svým vzhledem na případnou závadu. Vysoké nároky na kvalitu a ekologickou nezávadnost splňuje společnost Pipelife – Wienerberger, vyrábějící potrubní systémy pro budovy a inženýrské sítě a také široký sortiment konstrukčních prvků pro ekosystémy.

Pořádné bicí

Výrobní program Pipelife se zaměřuje dominantně na plastové trubky různých průměrů, odolnosti a také využití. Pro vytvoření soupravy bubnů, jaké známe z hudebních sestav současných kapel, jsem použil trubky na šachty odpadní a dešťové vody. Tyto stavební prvky, jsou ve stavbách skryty pod vrstvou betonu a zeminy, jejich vlastnosti jsou ale po pevnostní stránce na nejvyšší úrovni, což je výborný základ i pro hudební nástroj. V rozmanité nabídce průměrů nebylo problém najít vhodné varianty, které lze „napasovat“ na bubenické blány standardních rozměrů. Výsledek je až nečekaně dobrý a vedle profesionální bicí soupravy se zcela jistě neztratí.

Stormbox – jste připraveni na pořádný dešť?

Ekologie a s ní spojené zadržování vody v krajině je často diskutovaným tématem dnešní doby. V horské krajině, ve které mám postavený rodinný dům, vzniklo poslední dobou mnoho menších nádrží sloužících k retenci vody. Kromě zadržování stále častějších přívalových dešťů jsou tyto vodní plochy v období sucha vítaným rezervoárem vody pro zvířata a mnohdy také nádržemi umožňujícími rozvoj rybářství na nových místech. Horší situace je ale v hustě zastavěných plochách, kde je přirozené vsakování vody do krajiny velmi omezeno. S řešením přichází Pipelife a jeho stavebnicový systém Stormbox. Jednotlivé prvky jsou seskládány ve stylu cihlové vazby a zaklesnuty do sebe pomocí integrovaných zámků. Výsledná galerie je extrémně pevná a stabilní. Celek je výsledně skryt pod zemí, nenarušuje tedy běžnou městskou architekturu. Zdálo by se, že hudební možnosti Stormboxu jsou minimální, opak je ale pravdou. Zkrácením jednotlivých plastových výlisků lze vyladit několik desítek tónů a celý nástroj ovládat údery vzdáleně připomínajícími ovládání xylofonu.

Deklcaster – pořádná kytara je základ

Ladné tvary moderní staveb pod svým pláštěm skrývají spletitou síť nejrůznějších pokročilých technologií. Podobně je tomu i o elektrofonických kytar, jejichž zvuk je přenášen prostřednictvím snímačů ukrytých v leskle lakovaném korpusu. Při pohledu na kruhového víko odpadní šachty Pipelife mě napadlo vytvořit netradiční kytaru ve stylu „cigar box guitar“. Zvolil jsem plastovou variantu víka, která mně vyhovovala velikostí i vhodným spodním žebrováním. Pevnost je totiž důležitou vlastností jak u těla kytary, tak u zmíněného víka. Ač se to možná nezdá, napnuté struny kytary vytváří značný tah (zhruba 70 kg), nežádoucí odklon strun od hmatníku v rozmezí milimetrů by zcela znemožnil hru. Plast je materiál, který lze obrábět frézováním, proto jsem všechny otvory naprogramoval pro CNC frézku, což značně usnadnilo montáž. Zbývající prvky jsem použil z běžných kytar. Že to vše hraje, jak má, se můžete přesvědčit z ukázek na stránkách Keramorchestru.

Pipelifon – pořádný „cimbál“ na závěr

HT trubky v sobě skrývá snad každá stavba vybavena systémem odpadních trubek. Je klasikou výrobního programu Pipelife. Varianta HT trubek o průměru 30 mm je také základem pipelifonu – netradičního „cimbálu“. Na rozdíl od klasického vzoru je zde tón vytvářen rezonancí vzduchových sloupců v různě dlouhých trubkách, rozložení jednotlivých tónů je ale stejné jako u běžného cimbálu.

Keramorchestr

Jak už jsem v úvodu naznačil, Keramorchestr je tvořen nástroji vytvořenými z cihel, překladů, střešních tašek a dalších keramických stavebních prvků. V této podobě byl také v březnu 2018 zapsán do České knihy rekordů. Doplněním orchestru o nástroje z plastových trubek došlo k rozšíření hudebních možností tělesa. Pokud vás zajímají zvuky a možnosti jednotlivých nástrojů, navštivte web nebo YouTube kanál Keramorchestru.