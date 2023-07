TZB-info / Voda, kanalizace / Materiály / Nová lisovačka: REMS Akku-Press 22 V ACC Connected – univerzální do Ø 110 mm

Nová lisovačka: REMS Akku-Press 22 V ACC Connected – univerzální do Ø 110 mm S funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem

Akumulátorový radiální lis REMS je použitelný všude, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech. Nahrávání hlasových záznamů ke každému lisování a rozpoznávání řeči k převodu hlasových záznamů na editovatelný text umožňují převzetí do protokolů pro jednoduchou dokumentaci.

Univerzální, dobře do ruky padnoucí, super lehký akumulátorový radiální lis s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem, k výrobě lisovaných spojů Ø 10–108 (110) mm Ø ⅜–4". Automatické zajištění lisovacích kleští, elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu lisovacích kleští a volitelný pracovní režim ACC poskytují uživateli dodatečnou jistotu. S hmotností jen 3,3 kg a délkou včetně lisovacích kleští V 15 jen 36,3 cm se tento akumulátorový radiální lis posunul do nové dimenze. Použitelný všude, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech. Nahrávání hlasových záznamů ke každému lisování a rozpoznávání řeči k převodu hlasových záznamů na editovatelný text umožňují převzetí do protokolů pro jednoduchou dokumentaci.

Kompletní sortiment lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS pro všechny běžné systémy s lisovanými tvarovkami, REMS dělící kleště M a REMS kabelové nůžky, viz příslušenství. Kompaktní, ovladatelný, super lehký. Pohonný stroj s akumulátorem váží jen 3,3 kg. Pohonný stroj s lisovacími kleštěmi V 15 je dlouhý jen 36,3 cm. Díky tomu použitelný kdekoli, volně z ruky, nad hlavou, také v obzvláště úzkých místech. Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor. Ergonomicky tvarovaný kryt se stabilním závěsným okem pro ramenní popruh. Plochy pro uchopení s měkkou gumovou vložkou. Dvě řady LED pracovních světel pro osvětlení pracovního místa podle potřeby, jas a dobu svícení lze nastavit ve 4 stupních. OLED displej. Kontrola stavu nářadí s ukazatelem stavu nabití pomocí dvoubarevné zeleno-červené LED. Otočné uchycení lisovacích kleští, úhel otáčení > 360 °. Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Také pro vhodné lisovací kleště/lisovací kroužky jiných výrobců.

Sledování lisovacího tlaku

Sledování a zobrazení lisovacího tlaku a maximálního lisovacího tlaku během lisovacího procesu. Hodnocení lisovacího tlaku po lisovacím procesu se zobrazením výsledku na OLED displeji a pomocí barevných LED. Zobrazení diagramu tlaku a času provedeného lisování přímo na OLED displeji. Antivibrační systém

Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy. Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 32 kN. Výkonný elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 21,6 V, výkonem 400 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Bezpečnostní krokovací spínač. Volitelný pracovní režim ACC

Při zapnutém pracovním režimu ACC ukončí pohonná jednotka automaticky lisovací proces, vydá zvukový signál (cvakání) a automaticky se vrátí zpět (nucený proces). Při vypnutém pracovním režimu ACC se pohonná jednotka krátce před dosažením potřebného lisovacího tlaku zastaví, aby bylo možné na konci lisovacího procesu lépe sledovat úplné zavření lisovacích kleští, lisovacího kroužku a lisovacích segmentů. Pro pokračování lisovacího procesu se musí znovu stisknout bezpečnostní krokovací spínač. Pohonná jednotka ukončí lisovací proces automaticky, vydá zvukový signál (cvakání) a vrátí se automaticky zpět (nucený proces). Li-Ion 22 V Technology

Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 2,5, 4,4, 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu provozu. Lehký a výkonný. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah pro ca. 210 zalisování, 4,4 Ah pro ca. 370 zalisování, 5,0 Ah pro ca. 420 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 750 zalisování na Viega Profipress DN 15 na jedno nabití akumulátoru*. Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED. Rozsah pracovní teploty −10 až +60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru. Rychlonabíječka 100–240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100–240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství. Zdroj napětí 220–240 V/21,6 V, 15 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.

Funkce Connected

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected poskytuje různé další funkce, jako například: protokolování údajů měření/lisování, vytváření protokolů s vlastním logem firmy, zobrazení chybových hlášení, konfigurace výrobku (jazyk, datum, čas, časové pásmo, jednotka tlaku, doba LED osvětlení a jas LED, doba pohotovostního režimu, pracovní režim ACC, upozorňující akustické signály atd.), nastavení zablokování použití (okamžité zablokování nebo interval zpětné informace jako ochrana proti krádeži, intervaly časů a dat pro časy zablokování, omezení počtu lisování, která lze provést), geolokace míst lisování, převod hlasových nahrávek na editovatelný text, stahování a ukládání obrázků k zalisováním, zobrazení upozornění (roční prohlídka a pravidelná kontrola, nová verze firmwaru, stav baterie atd.), stažení a instalace nových verzí firmwaru.

Protokoly s vlastním firemním logem Všechna data měření/lisování jsou protokolována. Uživatel může k těmto datům přistupovat prostřednictvím portálu REMS Service Portal, nahrávat obrázky lisování a vytvářet protokoly s textem a obrázky. Geolokace Automatické zjištění místa lisování a vizualizace na mapě.









Hlasové nahrávky s rozpoznáváním řeči

Ke každému lisování lze pomocí integrovaného mikrofonu v pohonné jednotce vytvořit a uložit hlasovou nahrávku. V servisním portálu je možné ji pomocí funkce rozpoznávání řeči převést na editovatelný text a převzít do protokolů.

Spojení s cloudem přes Wi-Fi

Nářadí REMS Akku-Press 22V ACC Connected po zaregistrování a při připojení k internetu posílá nashromážděné údaje (údaje měření a lisování, chybová hlášení, konfigurace výrobku, hlasové nahrávky atd.) do cloudu. Tam se údaje zpracovávají a ukládají. Přes REMS Service-Portal může mít uživatel přístup k těmto datům, stahovat a ukládat obrázky k zalisováním, vytvářet protokoly s textem a obrázky a měnit nastavení pohonného stroje. Změny se při připojení k internetu zase přenesou do pohonné jednotky.

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected – malý mezi velkými

S hmotností jen 3,3 kg a délkou pouhých 36,3 cm včetně lisovacích kleští V 15 se tento akumulátorový radiální lis posunul do nové úrovně.

Sledování lisovacího tlaku Lisovací tlak je během procesu lisování neustále monitorován. Diagram tlak-čas daného lisování lze zobrazit přímo na OLED displeji. Vyhodnocení lisování Pokud byl lisovací tlak v rámci požadavku, na OLED displeji se zobrazí „smějící se smajlík“.









REMS Akku-Press 22 V ACC Connected

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected. Akumulátorový radiální lis 32 kN s funkcí Connected prostřednictvím Wi-Fi a s OLED displejem, k výrobě lisovaných spojů Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". K pohonu lisovacích kleští/lisovacích kroužků REMS a vhodných lisovacích kleští/lisovacích kroužků jiných výrobců. Otočné uchycení lisovacích kleští s automatickým zajištením. Elektricky sledovaná zavřená poloha zajišťovacího čepu kleští. Elektrohydraulický pohon se silným, bezuhlíkovým a bezúdržbovým akumulátorovým motorem 21,6 V, 400 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým pístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED pracovní světla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 2,5 Ah, rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W.

REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

V pevném kufru z ocelového plechu.

Obj. č. 576014 R220 Kč 91 200,– REMS Akku-Press 22 V ACC Connected Basic-Pack

V kufru systému L-Boxx.

Obj. č. 576015 R220 Kč 92 400,–