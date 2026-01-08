10 tipů, jak snížit spotřebu vody v domácnosti
Podle statistik patří Slovensko společně s Českem a Estonskem k evropským zemím s nejnižší cenou vody. To jsou sice skvělé zprávy, ale kdo ví, jak to bude v budoucnosti. Kvůli vyšším nákladům na čištění vody, na stavbu čističek, které vodu čistí, a možná i kvůli stále limitovanějším možnostem tuzemských vodních zdrojů se očekává zvyšování cen vody. Právě to je častým důvodem, proč lidé přemýšlejí, jak s vodou začít šetřit.
Další možný důvod je starost o životní prostředí, vědomí toho, že voda je opravdu drahocenný přírodní zdroj, a zaslouží si opatrné zacházení. Ať je váš důvod jakýkoli, jsme rádi, že o toto téma projevujete zájem. Přinášíme tedy 10 tipů, jak spotřebu vody ve vaší domácnosti o něco snížit.
1. Pořiďte si úspornější umyvadlové a další vodovodní baterie
Začněme rovnou tím nejefektivnějším způsobem, jak poplatek za vodu drasticky snížit. Prostě se zbavte starých vodovodních baterií. Vaše umyvadlová baterie možná i po 20 letech slouží skvěle, jenže mezitím doba pokročila a dnes působí zastarale. A to možná ani ne tak po stránce designu, ale rozhodně po stránce spotřeby vody. Před 20 lety standardní umyvadlová baterie měla průtok kolem 13 až 15 litrů za minutu (l/min). Dnes jsou moderní baterie vybaveny technologií, která umožňuje snížení průtoku na 5 až 7 l/min, aniž by to negativně ovlivnilo komfort užívání. Výrobci tohoto snížení dosáhli použitím perlátorů, výkonnějších kartuší a dalších technologií.
Nejde jen o umyvadlové baterie, podobně se zlepšilo zacházení s vodou u baterie dřezové nebo sprchové. A také nové toalety splachují úsporněji.
Osobní hygiena má na svědomí až 37 % spotřeby vody v domácnosti, splachování toalety dalších 25 %. Pokud zainvestujete do nové sanity, rozhodně se to na účtech za vodu podepíše.
2. Používat myčku na nádobí? Ano, ale…
Bylo to věčné téma do diskuzí – je větší spotřeba vody u ručního mytí nádobí, nebo u myčky? Dnes je tato otázka zodpovězena asi definitivně. Úspornější je v dnešní době myčka. Ale abyste naplno využili jejího potenciálu, pouštějte ji jen tehdy, kdy je zcela naplněna. Co se týče programů, nejlepší je samozřejmě ten ECO. Naopak zkrácený program nedoporučujeme. Špatně se při něm rozpouštějí tuky, které pak mají tendenci se usazovat v myčce.
3. Zkraťte dobu sprchování
Je příjemné zůstat pod tekoucí vodou dobrou půlhodinu, ale kolik vody takto vyplýtváte… Ve skutečnosti na dobrou sprchu stačí méně než 5 minut. S tím, že vodu vypnete, pokud chcete věnovat čas nanesení šamponu či mýdla na tělo. Tímto způsobem dostanete celkovou spotřebu vody pod 30 litrů, což už je velmi slušné. Samozřejmě za předpokladu, že jste uposlechli naší rady 1 a pořídili jste úspornou sprchovou baterii.
4. Nepoužívejte toaletu jako odpadkový koš
Často odpad v koupelně likvidujeme jednoduše – hodit do záchodu a spláchnout. Použitý ubrousek je ale mnohem lepší odhodit do odpadkového koše. A to nejen kvůli zbytečnému splachování. Toaletní papír se ve vodě snadno rozloží, ale normální ubrousky jsou celkem těžce rozložitelné, a proto jsou určeny do koše. A to ani nemluvíme o vlhčených ubrouscích, které přidělávají vrásky všem pracovníkům čističek odpadních vod.
5. Vypněte vodu, když si čistíte zuby
Spotřebu vody určují i maličkosti, které sotva vnímáte. Hodně lidí má ten zlozvyk, že nechává téct vodu po celou dobu čištění zubů. Pokud je to i váš případ, zaměřte se na to. Stačí jen týden si dávat pozor a vypínat vodu v ten moment, kdy si čistíte zuby. Naučit se tento správný postup není problém a takto jednoduše ušetříte až několik desítek litrů vody měsíčně. Kromě čištění zubů platí tato poučka také pro holení.
6. Neperte zbytečně často
Nepřehánějte to s praním, pokud prádlo není skutečně špinavé. Některé oděvy mohou být nošeny vícekrát, než je potřeba je prát. Ušetříte vodu a také prodloužíte životnost vašeho oblečení. A když jsme u toho praní, vždy naplňte pračku do doporučené kapacity. Pokud zapnete praní až v moment, kdy je pračka důkladně naplněna, maximalizujete efektivitu využití vody a energie.
7. Zalévejte zahradu chytře
Je to překvapivé, ale většina lidí zalévá zahradu zbytečně moc. Některé snaživce vidíme v horkém létě každý den na zahradě s konví. Starost o trávník a květiny je chvályhodná, ale nic se nemá přehánět. Nadměrné zalévání může být i škodlivé. Zlaté pravidlo říká, že raději zalévat zřídka (třeba jen jednou týdně), ale důkladně a do hloubky, než často a trochu.
8. Pěstujte rostliny, které lépe snášejí sucho
Léta jsou čím dál teplejší a sušší, přizpůsobuje se tomu příroda, a tak by se měla přizpůsobit i flora na vaší zahrádce. Některé rostliny a stromy vypadají nádherně, i když potřebují překvapivě málo vody. Zajímavým přístupem je takzvaný xeriscaping. Jedná se o zahradničení s minimální spotřebou vody, poslední dobou populární například v USA.
9. Zachytávejte dešťovou vodu
Sudy na zachytávání dešťové vody jsou dostupné, pořídíte je do 50 Euro. A jsou vážně praktické. Vodu v nich zachycenou můžete použít na mytí auta, čištění zahradního nábytku nebo zalévání. Na zalévání záhonů, bylinek, okrasných květin, keřů či stromů je dokonce tato voda ideální. Neobsahuje chlor, takže nezasoluje půdu. A je úplně zadarmo.
10. Recyklujte vodu
Voda nemusí být na jedno použití. Naplňte misku vodou a umyjte v ní vaše ovoce a zeleninu pro salát. Poté touto vodou zalijte rostliny ve vašich květináčích nebo spláchněte toaletu.