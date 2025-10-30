Videonávod: Jak udělat odtok ze sprchy, aby byl opravdu těsný?
Klíčové pro správnou funkčnost a bezpečný odvod vody ze sprchy je napojení na hydroizolaci. Jistotou jsou standardní vpusti HL s izolační přírubou vhodné pro povlakové izolace (např. asfaltové pásy, PVC fólie) i pro stěrkové a tekuté izolace, kdy se příruba osazuje pomocí manžet s kašírovanou textilií.
Jaké jsou nejčastější příčiny protékání ze sprchy? Předejděte jim!
Poškozený silikon, kdy silikon ve spárách časem stárne, tvrdne, praská a propouští nebo přestanou těsnit lišty na spodní hraně sprchových dveří. Voda si pak snadno najde cestu ven. Ale náprava výměnou ideálně za nové originály od výrobce není složitá. Stejně tak ucpaný odpad nebo netěsnicí sifon mají řešení buď vyčištěním vlastními silami nebo v horším případě za pomoci instalatéra. A pak jsou ty složitější a hůře napravitelné důvody. Špatný spád podlahy nebo vaničky nebo vadná instalace nebo konstrukce.
Špatný spád podlahy vyžaduje sice složitější zásah, ale je to viditelná vada, kterou odstraníte, než napáchá další škody. Zejména u sprchových koutů bez vaničky (se sprchovým žlabem) je klíčové, aby dlažba měla dostatečný spád směrem k odtoku. Pokud je spád nedostatečný nebo je podlaha dokonce v protisklonu, voda vytéká ven. Náprava tohoto problému je bohužel komplikovanější a často vyžaduje stavební zásah. U vaničky je nutné ji znovu přesně usadit, u sprchového koutu bez vaničky je třeba předělat dlažbu a zajistit správný spád.
Horší to je u vadné instalace nebo konstrukce. Pokud je vada v napojení odtoku, projeví se až za delší čas, kdy jsou často poškozeny i konstrukce podlahy/stropu. To je zejména u dřevostaveb velmi vážná situace. Proto zde není prostor pro jiná než perfektní řešení, která eliminují možnost chyby. A ty se volí již při stavbě!
Bezpečnost a hygiena vpustí HL
Podlahové vpusti a zápachové uzávěrky od značky HL přinášejí bezpečné a hygienické odvodnění do všech typů staveb. Nová generace systémů Primus Blue zajišťuje navíc dokonalou ochranu před nepříjemným zápachem.
Podlahové vpusti jsou určeny pro různé typy podlah:
- dlažby lepené do tenkého lože (napojení na stěrkové/tekuté izolace)
- bezešvé stěrkové povrchy - epoxidové, polyuretanové podlahy, (wellness, komerční provozy, moderní koupelny se stěrkovou podlahou)
- PVC či kaučukové krytiny a další speciální podlahoviny
- podlahy s vlepovanou dlažbou (koupelny, technické místnosti, sprchy s keramickými obklady)
Tělesa vpustí lze vybírat s připojením na svislý, vodorovný i variabilní odtok v dimenzích DN 50, 75 a 110. Díky bohatému výběru pohledových mřížek a rámečků (nerez, plast, litina) si vybere každý, a to jak u podlahových vpustí, tak u sprchových žlábků. Modernizovaná ZU Primus blue zachovala rozměry vložky, takže montáž je rychlá a jednoduchá i při výměně do starších kusů podlahových vpustí.
S nízkou stavební výškou se podlahové vpusti HL dají umístit do všech skladeb podlah s dlažbou nebo stěrkovou podlahou. Mezi nejnižší podlahové vpusti patří např. HL90Prblue, HL541 a HL542Prblue.
Napojení na izolaci, klíčový moment těsného odpadu
HL myslí i na snadné napojení na hydroizolaci, které je klíčové pro správnou funkčnost a především těsnost odvodnění. K dispozici jsou standardní vpusti s izolační přírubou pro povlakové izolace (např. asfaltové pásy, PVC fólie) i řešení pro stěrkové a tekuté izolace, kdy se příruba osazuje pomocí manžet s kašírovanou textilií. Produkty HL snadno začleníte do moderních systémů stavební hydroizolace.
Videonávod – bezpečný odpad v dlažbě
YouTube video HL – vpusti pod dlažbou
Videonávod – bezpečný odpad ve stěrkové podlaze
YouTube video HL – vpusti do stěrkových podlah
