TZB-info / Voda, kanalizace / Úspěšný první ročník GROHE X Summitu „Caring for Water“

Úspěšný první ročník GROHE X Summitu „Caring for Water“ Summit přinesl zajímavé rozhovory s předními zástupci sanitárního průmyslu a exkluzivní produktové inovace

Společnost GROHE může s potěšením prohlásit první GROHE X Summit „Caring for Water“ za velmi úspěšný. Během tří dnů zaznamenalo všech 17 akcí na digitální zážitkové platformě GROHE X přes 14 000 zhlédnutí.

Historicky prvního GROHE X Summitu, který se konal ve dnech 7.–9. března, se zúčastnili hosté ze 74 různých zemí.

Megatrendy urbanizace, udržitelnosti a péče o fyzické a duševní zdraví byly hlavním námětem inspirativních diskusí mezi předními odborníky a nadšeným publikem

Zajímavý dialog, předávání znalostí a důkladné zkoumání daných témat byly podpořeny třemi panelovými diskusemi, šesti přednáškami, třemi kurzy Masterclass a pěti informativními Fact Snacks.

„Pozvali jsme k jednomu stolu zástupce firem, přední experty, vědce, inovátory a designéry, abychom diskutovali o tom, jak co nejlépe proplout touto nejistou dobou. Chtěl bych poděkovat všem hostům, kteří se společně s námi zamysleli nad lepšími způsoby péče o vodu. Děkuji všem partnerům a věrným zákazníkům společnosti GROHE za projev uznání a zájmu o tak důležité téma. Doufám, že se nám podařilo podnítit mnoho nápadů a poskytnout nové impulsy k přemýšlení, které můžete uplatnit ve svém podnikání nebo každodenním životě. Poslední tři dny jasně ukázaly, že jen společně můžeme něco změnit. Spolupráce je klíčem k řešení výzev naší doby,“ říká Jonas Brennwald, Leader LIXIL EMENA.

Na tisícovky návštěvníků naší platformy GROHE X čekala v období od 7. do 9. března řada multimediálního obsahu, od přednášek po interaktivní kurzy a panelové diskuse. Digitální zážitková platforma GROHE X se proměnila v centrum předávání znalostí o tématech vody, bydlení a domovů budoucnosti. Různé formáty rozhovorů se točily kolem čtyř základních otázek: Kdy můžeme nějaké místo nazvat domovem? A jak se to v budoucnu změní? Jak stavět ekologičtější budovy? Může být voda cestou ke všímavosti? Na celkem 17 akcích plných poznatků z první ruky, výzkumných dat a analýz, odborných znalostí a know-how se všichni registrovaní hosté vydali na cestu s cílem pochopit budoucnost vody a náš vztah k ní.

Zabývali jsme se tím, jakým výzvám a problémům ve vztahu k vodě mohou čelit naši profesionální partneři, instalatéři, architekti, designéři a koncoví zákazníci. Summit se zabýval tématy od trendů v interiérovém designu a vývoje inovativních produktů až po zlepšení vztahů se zákazníky a způsob, jakým společnost GROHE staví potřeby svých zákazníků do popředí své strategie uvádění výrobků na trh.

GROHE Everstream: technologie recirkulační sprchy čistí, ohřívá a znovu využívá vodu

GROHE X Summit „Caring for Water“ se ovšem nezabýval jen výzvami, kterým bude čelit svět businessu. Společnost GROHE také představila očekávanou technologii GROHE Everstream, která čistí, ohřívá a znovu využívá vodu. Tento revoluční sprchový systém čistí, ohřívá a znovu využívá vodu, takže spotřebuje pouze čtvrtinu vody a třetinu energie, kterou obvykle vyžadují tradiční sprchy, což pro čtyřčlennou domácnost znamená úsporu nákladů až 65 % ročně a až o 70 % nižší emise CO 2 (konkrétní výše úspor záleží na sprchovacích návycích). Technologie GROHE Everstream změní způsob, jakým používáme vodu, aniž by to bylo na úkor pohodlí. K dispozici bude od jara 2024, protože cílem společnosti je, aby všechny podomítkové sprchy GROHE byly do roku 2030 připraveny na recyklaci vody.

Po představení systému GROHE Everstream se summit zaměřil na analýzu toho, jak může stavební ekosystém přispět k pozitivnímu vlivu na životní prostředí a na lidi, kteří tyto prostory nazývají svými domovy. Třetí den se zaměřil na způsoby, jakými používáme vodu jako novou pomůcku pro všímavější život. Podle interiérových designérů, architektů a výzkumníků může architektura a inovativní design pomoci uzdravit vystresovanou společnost. Společnost GROHE je schopna reagovat na rychle rostoucí nároky v oblasti soukromých koupelen, které se čím dál tím častěji stávají oázami sebepéče, pomocí své podznačky SPA.

Přečtěte si hlavní poznatky z premiérového GROHE X Summitu „Caring for Water“ na naší zážitkové platformě GROHE X, nebo zhlédněte všechny akce na vyžádání.