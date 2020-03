TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Jakými doplňky vybavit koupelnu po rekonstrukci? Zn.: Elegantně a funkčně

Jakými doplňky vybavit koupelnu po rekonstrukci? Zn.: Elegantně a funkčně

Obklady se ještě blýskají a vy se těšíte, až se poprvé vykoupete v nové vaně? Před vámi jsou ale desítky dalších drobných rozhodnutí. Jaký vybrat koš na prádlo, kam budete dávat šampóny, hřebeny a fén? Nepodceňte to. Výběrem neladících doplňků vytvoříte z krásného nového prostoru nevkusný zmatek. V tomto článku zjistíte, co by vám v koupelně nemělo chybět i jaké doplňky vám usnadní život.

Co ve vaší koupelně nesmí chybět:

Poličky, stojany a organizéry

Koš na prádlo

Koupelnová předložka

Kelímek na zubní kartáček

Držák a dávkovač na mýdlo

Sprchový závěs

Háčky na ručníky

Košíky a organizéry

Výběr doplňků závisí na stylu koupelny



Sjednoťte koupelnové doplňky do jednoho stylu a vaše koupelna bude vypadat mnohem lépe. Wenko Sjednoťte koupelnové doplňky do jednoho stylu a vaše koupelna bude vypadat mnohem lépe. Wenko

Pozorně si svou koupelnu prohlédněte. Je moderní, s jednoduchými čistými liniemi? Tak by ji nejspíš slušel minimalistický styl. Nebo je spíše zdobená, s honosnou vanou a zlatými kohoutky? Pak by si možná zasloužila vybavení ve stylu glamour či Provence. Zvoleného stylu se při výběru koupelnových doplňků držte, ať je vše jednotné. Nejlépe uděláte, když budete doplňky pořizovat v sadách. Například kelímek na kartáčky a držák či dávkovač na mýdlo.

Vyvarujte se všech kýčů a rádoby vtipných doplňků v podobě kachniček nebo smajlíků. Párkrát vás možná pobaví, ale jinak budou vaší koupelnu zbytečně hyzdit. Dejte raději přednost eleganci. Koupelna má být čisté a harmonické místo k relaxaci a péči o sebe. Nic by vás tady nemělo rozptylovat.

Nepodceňujte výběr materiálů

Předem si ujasněte, jaké doplňky z jakých materiálů se vám budou do koupelny nejvíce hodit. Jak po estetické stránce, tak z hlediska jejich funkčnosti. Například sklo je krásné a elegantní, vzbuzuje dojem luxusu nejen v koupelnách. Na druhou stranu se hůře udržuje a každý dotek na něm bude vidět. Navíc se nehodí do domácností s malými dětmi, které by se o sklo mohly poranit.

Naopak plast je velmi snadno omyvatelný. Jeho nevýhodou je rychlejší opotřebení, ale dnes se již dají pořídit takové doplňky, které vydrží dlouho a navíc vypadají elegantně. Nerezové doplňky mají dlouhou životnost. Jen se při nákupu zaměřte na ty kvalitnější a dopřejte jim správnou údržbu, aby vám po pár měsících nezačaly měnit barvu, protože překvapivě i nerez může zreznout.

Bambusové doplňky do každé koupelny

Bambus roste v prostředí s vyšší vlhkostí vzduchu, takže mu bude ve vaší koupelně moc dobře. A vám bude dobře s ním. Nenasakuje do sebe vodu a udržuje si svou původní barvu. Navíc se v něm nedrží plísně, mikrobi ani bakterie, a je tak vhodný pro alergiky. Nemluvě o tom, že díky své struktuře krásně vypadá a působí exoticky.

Do koupelny si můžete kromě různých bambusových držáků a dávkovačů na mýdlo pořídit také ručníky z bambusového vlákna. Jsou také hypoalergenní, sají vodu 4x lépe než klasické bavlněné osušky a navíc jsou hebké a měkké na dotek.

Samodržící stojany a poličky vám usnadní úklid



Velké množství samodržících stojanů, poliček a dalších vychytávek pořídíte se značkou Wenko. Wenko Velké množství samodržících stojanů, poliček a dalších vychytávek pořídíte se značkou Wenko. Wenko

Už jste stihli zaplnit celý roh vany nejrůznějšími šampóny a sprchovými gely? Bohužel, jako dobrý nápad se to bude zdát jen do prvního úklidu. Pak vás to věčné nadzvedávání a přemisťování věcí začne nejspíš otravovat. Lahvičky s mýdlem zde navíc spolehlivě začnou plesnivět.

Skvělé řešení je pořídit si samodržící poličky a stojany, které snadno připevníte na stěnu podél vany či sprchy. Tak, aby bylo vše po ruce, ale zároveň se povrchy snadno udržovaly. Samodržící poličky jednoduše upevníte pomocí vakuové pumpičky, která bývá součástí balení, a vy se tak zcela vyhnete vrtání. Poličky navíc unesou až kolem 33 kg, takže se nemusíte bát, že by na stěně nevydržely.

Na co myslet u koupelny spojené s toaletou

Zkuste sladit záchodové prkénko se zbytkem doplňků, například v dekoru dubového dřeva. Ještě víc tak podtrhnete estetickou stránku celé místnosti. Pokud na tom trváte, lze vybrat i prkénko s nějakým vtipným motivem. Když se ve všem ostatním budete držet při zemi, celkový dojem z koupelny to ustojí. Potahům na toaletu se určitě vyhněte. Nepůsobí čistým dojmem a navíc jsou nehygienické.

Skvělou volbou jsou záchodové štětky a držáky na toaletní papír umístěné nad podlahou. Kolem toalety se drží nejrůznější bakterie, a takhle se vám podlaha bude mnohem lépe umývat. Opět platí, že by spolu měly všechny tři doplňky ladit.

Podle čeho vybírat koš na prádlo

Při výběru zvažte velikost koše. Ta se odvíjí od počtu členů domácnosti i toho, jak často perete. Obecně ale platí, že by se prádlo v koši nemělo nechávat více než 10 dní, potom se z něho nečistoty dostávají hůře a oblečení může začít plesnivět.

Důležitý je také výběr materiálů. Musí být odolný proti vlhkosti a také snadno omyvatelný jak zvenku tak zevnitř. Takže nám odpadají látkové a vyplétané koše, které jsou krásné, ale hůře se udržují. Pokud je přeci jen pořídíte, dohlédněte, aby uvnitř měly vyjímatelný pytel, který můžete vyprat. Nejsnadnější na údržbu jsou koše z nerezové oceli nebo plastové.

Na tzv. dělené koše si naše domácnosti ještě tolik nezvykly, přitom jsou velmi praktické. Mají dva otvory na bílé a barevné prádlo, takže oblečení už znovu nemusíte přebírat a třídit. Aby mohlo prádlo dýchat, vyberte koš s postranními otvory a jestli nechcete, aby návštěva viděla vaše špinavé ponožky, určitě zvolte koš s víkem.

Jak vybrat koupelnovou předložku



Koupelnová předložka vás ochrání před uklouznutím a navíc oživí styl vaší koupelny. Wenko Koupelnová předložka vás ochrání před uklouznutím a navíc oživí styl vaší koupelny. Wenko

Koupelnová předložka plní dvě funkce. Bezpečnostní a estetickou. Abyste byli při vylézání z vany či sprchy v bezpečí, vždy vybírejte ty protiskluzové s pogumovanou rubovou stranou nebo silikonovými pásky. Obdélníkové vám nabídnou dostatek místa na nohy, ale do menších prostor se hodí spíš ty kulaté.

Nejoblíbenější jsou bavlněné a froté předložky, které se vyznačují savostí a hebkostí na dotek. I některé polyesterové předložky jsou krásně lesklé a jemné, a navíc se snadno perou v pračce a rychle schnou.

Co si pohlídat u sprchových závěsů

Díky sprchovým závěsům se voda při sprchování nedostane na podlahu a vy se tak vyhnete neustálému vytírání. V početnějších domácnostech může jít i o způsob, jak získat v koupelně trochu soukromí. Jejich pořizovací cena je nízká a když vás omrzí, snadno je vyměníte za nové. Předem si jen ověřte, jaké rozměry budou k vaně pasovat.

Pokud vaše koupelna hůře větrá, určitě oceníte závěsy s protiplísňovou povrchovou úpravou. Styl a barvu sjednoťte s koupelnovou předložkou. Uvidíte, jak to pozvedne celkový dojem.

Pokud se budete držet stylu, který jste si určili na začátku, získáte krásnou sjednocenou koupelnu, ve které bude radost relaxovat. Zainvestujte do kvalitních materiálů, se kterými se bude místnost snadno udržovat. Teď už víte, na co nezapomenout i čemu se vyhnout, tak se pusťte do zařizování.Čím více času a rozvahy tomu věnujete, tím lepší pocit z výsledku budete mít. A o ten přece ve finále jde.