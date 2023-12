TZB-info / Voda, kanalizace / Kanalizace splašková / Kam s tukem po usmažení kapra?

Kam s tukem po usmažení kapra?

Kanalizace není černá díra! Olej nepatří do dřezu ani toalety. Restaurace mají ze zákona povinnost separovat použité tuky a využívat sběr tuků.

Čím větší město, tím delší potrubí. Potrubí, to jsou dějové linky, kterými se táhnou příběhy. Jak to tak bývá, ne vždy mají šťastný konec. To platí i v případě Prahy, kde mnoho obyvatel stále špatně likviduje použité oleje a tuky na smažení, zejména v období Vánoc. Pražské vodovody a kanalizace vytvořily mapu tzv. největších tukových zločinů v hlavním městě, na níž jsou zaznamenána místa s největším výskytem ležatých tuků v kanalizaci.

Příběhy města se často skládají z různých dějových linek, a v případě Prahy jsou některé z nich spojeny nejen s intrikami a dobrodružstvím, ale také s tuky a oleji. Pražští obyvatelé, kteří nevhodně likvidují použité oleje a tuky na smažení, tak zanechávají stopu ve vodovodních a kanalizačních systémech města. Podle zjištění Pražských vodovodů a kanalizací byl největší výskyt ležatých tuků v kanalizaci zaznamenán například v ulici Klicperova na Smíchově, v ulici Na Petřinách na Praze 6 nebo v ulicích Jugoslávská a Belgická na Vinohradech. Letos se v tomto seznamu objevují nově i ulice Pod Paťankou v Bubenči, kobyliská ulice Šimůnkova, hostivařská K Horkám a strašnická ulice Srbínská. A i tento rok se v seznamu opět objevuje vinohradská ulice Belgická.

Vylévání použitého oleje do odpadů je bohužel stále častým jevem

Dle zjištění je vylévání použitého oleje do odpadů stále velmi častým jevem v Praze, jak v jednotlivých domácnostech, tak i v místech, kde se nacházejí restaurační zařízení. Restaurace mají ze zákona povinnost separovat použité tuky a využívat sběr tuků. Nicméně ne všechny to dodržují, a pokud vypouštějí tuky do kanalizace, způsobují zásadní škody, za které jim hrozí postih.

Důsledky nesprávné likvidace

Špatná likvidace olejů a tuků způsobuje, že se usazují na stěnách kanalizace, kde tuhnou a na sebe nabalují další nečistoty. Lepí se na ně ubrousky, hygienické potřeby a další nečistoty. Důsledkem, který můžete pocítit na vlastní kůži, je ucpaný odpad nebo zatopení nemovitosti znečištěnou vodou. Setkat se můžeme i s nepříjemným zápachem rozkládajícího se tuku, který se může šířit kanalizačními vstupy ulicemi. Důsledky, které pak zaměstnávají odborníky, jsou ucpaná čerpadla nebo narušení biologického stupně čištění odpadních vod. Odpadní vodu čistí bakterie, na které mají tuky negativní vliv. Čistírny pak mohou pěnit nebo v některých místech i zahnívat. To vše snižuje kvalitu vyčištěné vody, a následné čištění může přijít na nemalé peníze. Průměrná cena za řešení ucpaného odpadu se pohybuje v jednotkách tisíc, při složitějších opravách přesáhne i 10 tisíc korun.

Jak správně likvidovat použité tuky a oleje?

Abyste se vyhnuli nečekaným výdajům za vyšetřování a zabránili případům ucpávání odpadu, likvidujte vždy použité tuky a oleje správně. Nikdy je nevylévejte do dřezu nebo toalety! Vychladlý olej nalijte do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude láhev plná, vyhoďte ji do kontejneru na tuky. Pokud není žádný v blízkosti, můžete ji zahodit do směsného odpadu. Malé množství v pánvi nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.