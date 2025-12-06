Odhlučněná kanalizace RAUPIANO PLUS s novými parametry
Přehrát audio verzi
Odhlučněná kanalizace RAUPIANO PLUS s novými parametry
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Hluk se obecně vzato šíří vzduchem a konstrukcemi budov. Jeho eliminace může být složitá, ale ne neřešitelná. Zdrojů hluku je v bytových domech příliš mnoho, než aby se projektanti touto problematikou nezabývali. Patří k nim z pochopitelných důvodů také odpadní trubky.
V tomto případě nastává dvojí efekt. Jednak se hluk z odpadního potrubí šíří vzduchem, to znamená při proudění vody potrubím, které vytváří vibrace, jež se přenášejí do prostoru. Hluk se také šíří konstrukcí, když v potrubí vlivem nárazů vody do stěn potrubí dochází k dalšímu přenášení vibrací. Děje se tak nejvíce v místech, kde dochází ke změně směru toku. Například jsou to různé odbočky, kolena, spojky apod. K vyřešení problému lze přistoupit různými způsoby, ale v zásadě nejjednodušší a velmi účinné je pokud se v systému odpadního potrubí použije RAUPIANO PLUS.
Tři vrstvy potrubní stěny eliminuje hluk
Jak již bylo řečeno, hluk se v kanalizaci šíři dvěma způsoby a proto se vývoj systému odpadního potrubí RAUPIANO PLUS zaměřil na obě složky. Základem tohoto potrubí se stala patentově chráněná třívrstvá potrubní stěna, jejíž vnitřní část je opatřena velmi hladkou a současně otěruvzdornou vrstvou z polypropylenu. Na tuto vrstvu navazuje střední izolační vrstva doplněná minerálním plnivem, která významně přispívá k izolaci hluku při proudění. Poslední položkou trojvrství je ochranná vnější vrstva z polypropylenu, která je velmi odolná vůči nárazům.
Kvalitní materiál potrubí pro odpadní systém by pravděpodobně na eliminaci hluku sám nestačil. Významným aspektem je také technologie upevnění potrubí v šachtách bytového domu. Výrobce potrubí REHAU k tomuto účelu navrhl technologii upevnění RAUCLAMP. Jedná se o speciální dvojitou zvukově-izolační objímku, která díky svým vlastnostem a pružnému materiálu absorbuje veškerý hluk, jenž by se přenášel do pevné konstrukce budovy. Pro ilustraci dvojitá objímka RAUCLAMP NC při průtoku 4 l/s vykazuje hlučnost pouhých 13 dB. Pokud by se ale použila jednoduchá objímka RAUCLAMP FIX tak bude úroveň hluku na hladině 21 dB. Je důležité připomenout, že součástí systému RAPIANO PLUS jsou optimalizované tvarovky, které svou konstrukcí a materiálem (jak bylo vysvětleno výše) přispívají k hlukovému útlumu. Je třeba dodat, že potrubí odolává spolehlivě nejen chemicky agresivní vodě, ale i teplotám do +95 °C (myšleno krátkodobě). Spoje jsou spolehlivě těsné do vnitřního přetlaku 0,5 baru.
Laboratorní zkoušky dopadly na výbornou
Schopnosti systému RAUPIANO PLUS tlumit hluk potvrdila zkouška v rámci standardního postupu dle normy EN 14366 v renomovaném Fraunhoferově institutu pro stavební techniku ve Stuttgartu. Jako měřítko byla na rozdíl od DIN 4109 (Hluková ochrana ve výškových budovách) použita současná a výrazně přísnější směrnice VDI 4100. RAUPIANO Plus splňuje tak nejvyšší stupeň ochrany proti hluku, stupeň III dle směrnice VDI 4100. Pro srovnání oproti běžným trubkám z plastu je útlum hluku dvojnásobný (snížení z 29 dB na 17 dB), v subjektivním vnímání hluku člověkem dokonce více než osminásobný. Pro zajímavost – čím větší je průtočné množství, tím je rozdíl větší.
Kompletní sortiment
Celý systém RAUPIANO PLUS, včetně všech komponentů, byl konstruován tak, aby preferoval snadnou a rychlou instalaci. Přispělo k tomu například nové těsnění v objímkách a také nízká hmotnost potrubí. Zajímavé je, že montáž může probíhat i při teplotách do −10 °C. Sortiment zahrnuje komponenty od DIN 32 až po DIN 200. Na seznamu příslušenství nechybí protipožární manžeta DN 50 až DN 200, kterou lze flexibilně instalovat na stěnu, strop nebo ji lze zabetonovat do konstrukce stavby. V případě požáru (nad 160 °C) tato manžeta 18× zvětší svůj objem a tím uzavře prostup potrubí, čímže se zabrání šíření požáru do sousedních prostor.
Další informace na www.rehau.cz
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).