Nahrávání zvuku ticha není oxymóron, ale reálná praxe společnosti Wilo

Hluk vycházející z otopné soustavy může být pro majitele domu velkým problémem. Často se šíří kapalinou, potrubím či zdivem a nepříjemné zvuky se pak nesou napříč celým objektem. Příčiny mohou být různé a je jim potřeba věnovat pozornost, jelikož mohou vést k nevratnému poškození otopné soustavy a jednotlivých komponent.

Základním úspěchem je vhodný výběr oběhového čerpadla. Nadnárodní technologická skupina Wilo, výrobce čerpadel a čerpacích systémů, využívá vlastní akustickou komoru, kde provádí podrobné testy hlučnosti. K tomuto testování využívá speciální akustickou kameru, která vizuálně odhalí hlučná místa na zkoumaném čerpadle. Odhalí dokonce i zvuk, který lidské ucho nezaznamená.



Zařízení skládající se ze tří speciálních kamer, které ve spolupráci s nesčetným množstvím mikrofonů provádí různá akustická měření a zviditelňují hluk přímo na testovaném objektu. Zařízení skládající se ze tří speciálních kamer, které ve spolupráci s nesčetným množstvím mikrofonů provádí různá akustická měření a zviditelňují hluk přímo na testovaném objektu.

„Hladina intenzity zvuku čerpadel patří mezi základní kritéria, která testujeme. Není účelem abychom pouze splňovali normy, podle kterých se mohou čerpadla uvést do provozu. Cílem je dodávat produkty v nejvyšší možné kvalitě, které budou nad očekávání spolehlivá. Ne vždy však jde o samotný problém s čerpadly. Může se jednat také o jeho nesprávné uvedení do provozu, kdy výsledkem může být, že systém pracuje s vyšším průtokem, než je potřeba. Dalším problémem může být nesprávné hydronické vyvážení, nebo jde o zkrátka nevhodný výběr čerpadla pro daný otopný systém. Čerpadla Wilo disponují funkcí automatického vyvažování soustavy, automatického odvzdušnění a mají v sobě zabudovanou řídící jednotku. Ta optimalizuje průtok, aby bylo bezhlučné nejen čerpadlo, ale i rozvody. Pomoc s výběrem a uvedení čerpadla do provozu je pak z naší strany samozřejmostí,“ uvedl Jan Cidlinský, výkonný ředitel Wilo Česká republika.



Zviditelnění místa zvuku na testovaném objektu. Zviditelnění místa zvuku na testovaném objektu.

Zvuk lze snadno zachytit z různých směrů a poté je vyhodnocován pomocí analytického softwaru. Zvuk lze snadno zachytit z různých směrů a poté je vyhodnocován pomocí analytického softwaru.



Příčin hluku může být několik a je důležité problému věnovat pozornost ihned, jelikož může vést až k závažnému poškození otopné soustavy v objektu. Někdy hluk čerpadla může signalizovat také jeho stáří. Ve starších otopných systémech je stále hodně čerpadel starších typů, tzv. tří-rychlostních, která se vyznačují vysokou spotřebou energie. V případě výměny takového čerpadla za nové je možné ušetřit běžně 80 % elektrické energie, ale i významné množství CO 2 .