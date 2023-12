TZB-info / Voda, kanalizace / Dešťová voda / Splachuješ pitnou vodou?

Přemýšleli jste někdy, kolik vody spotřebujete denně na toaletě? A co, kdybychom to vztáhli na to, kolik denně vody vypijete? Ne? Spočítali jsme to za vás – je to až 10x více vody, než kolik jí vypijeme!