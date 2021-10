TZB-info / Voda, kanalizace / Dešťová voda / Odvodnění teras a fasády kancelářské budovy River City Prague

Odvodnění teras a fasády kancelářské budovy River City Prague

V areálu River City Prague se finalizují dvě nové kancelářské budovy se zaměřením na skandinávskou architekturu, moderní technologie, zeleň, důraz na zdravé a příjemné pracovní podmínky a k tomu směřující certifikace zdravého vnitřního prostředí. Pracovní prostředí propojuje vnitřní kanceláře s vnějšími terasami a plochami. Při tomto propojení je třeba řešit i bezpečný pohyb osob a způsob odvodnění.

Pro realizaci odvodnění byly vybrány víceúčelové systémy žlabů MEATEC pro terasy, ploché a zelené střechy nebo plochy s drenážní vrstvou. Projekční tým MEA navrhl sběrné žlaby MEATEC E130, které mají boční stěnu perforovanou a samotné žlaby jsou výškově stavitelné v rozmezí 55–150 mm. Mohou tak při prudkých deštích přes krycí rošt rychle pojmout přívalovou vodu, která by jinak zatekla do vchodu nebo k fasádě. Ze žlabu se již sběrná voda dostane snadno do drenážních vrstev v ploše. Žlab také přispívá k rychlému odvětrání a vysoušení fasády při sněhu a dešti. S nastavitelnou výškou a designem roštu je také řešením pro bezbariérový pohyb osob. MEATEC žlaby se vyrábí v šířkách od 100 do 250 mm z nerezové nebo pozinkované oceli.

Video o možnostech žlabů MEATEC

Více o odvodnění teras a zelených střech na

https://www.mea-odvodneni.cz/system-meatec---sberne-zlaby-na-terasy-a-zatravnene-strechy/kategorie/26