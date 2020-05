Omezení v již otevřených bazénech

Opatření v jednotlivých bazénech a areálech dodržují vládou nařízené rámce, nicméně se u jednotlivých provozů liší. Obecně platí kapacitní omezení, rouška v suché části provozu, rozestupy návštěvníků, vybrané atrakce mimo provoz a dostatek dezinfekce v areálu.

Opatření v jednotlivých bazénech a areálech dodržují vládou nařízené rámce, nicméně se u jednotlivých provozů liší. Ačkoliv bylo možné otevřít 25.5., některé bazény otevírají později, s řadou omezení a některé zatím vůbec.

Ekonomicky by se vyplatilo mít spíše zavřeno

Informace z vybraných provozů:

Aquapalace Praha smí využít pouze 10 % své kapacity. Areál je kolaudován na 3000 návštěvníků v jeden okamžik, 3 vodní paláce mají rozlohu přes 9000 m2. Nyní to bude podle generální ředitelky Vladany Horákové jedinečná šance užít si vodní a saunový svět v privátním modu za běžné vstupné.

„Úplně nerozumíme logice zákazu saunových ceremoniálů s vířením vzduchu, kde právě vířením dochází ke sjednocení vysoké teploty v celém prostoru sauny. Nicméně i zde nabídneme klientům alternativu ve formě saunových rituálů a zábavy každých 30 minut jako aromaterapie, kouřové rituály, muzikoterapie,“ uvedla pro idnes.cz Horáková. V provozu bude římský bazén, vířivky i venkovní zahrada.

Účastníci našeho kurzu pro facility managery budou mít jedinečnou příležitost vidět opatření již příští týden.

"Kurz pro facility managery pořádáme v Aquapalace již sedmý rok a exkurze do technologického zázemí Aquapalace je vždy zajímavým doplněním programu. Podívat se do zázemí tohoto velkého a v mnohém specifického provozu je zajímavé samo o sobě. Tím spíše pro naše účastníky, kteří vědí, co znamená zajišťovat provoz různých budov. Školení, které začíná 1.6., bylo odloženo z důvodu nouzového stavu z března a předpokládám, že aktuální výjimečná situace přinese ještě mnohem více otázek než dříve," říká Ing. Dagmar Kopačková, ředitelka TZB-info.

Aqualand Moravia považuje možnost mít otevřeno pro maximálně 300 lidí za likvidační. Moravský akvapark tak možná opět uzavře celý areál. Uzavřené zůstalo Forum Romanum Wellness, solná terapie nebo dětská prohřívárna. "S omezením kapacity jsme samozřejmě počítali, nicméně jsme věřili v logické vyhodnocení, například původně uvedených 10 m2/os. Aktuální opatření vůbec neberou v potaz velikost našeho zařízení,“ řekl pro idnes ředitel akvaparku Petr Pavlacký a dodává zajímavé srovnání: "při velikosti našeho zařízení znamená limit 300 lidí to, že zde každému návštěvníkovi připadne osobní bezpečnostní zóna o průměrné velikosti dvoupokojového bytu."

Plavecký stadion v Praze v Podolí - kapacita areálu je také omezena na 300 zákazníků v areálu. Z důvodů nařízení MZČR zůstává uzavřena sauna, pára a atrakce v dětském bazénu. Dále pak z důvodu omezení kapacity areálu a nařízení MZČR je odloženo zahájení letního provozu.

Plavecký bazén společnosti Letňany Lagoon otevírá až v sobotu 30.5.2020 od 10h

Plavecký bazén Sportareál v České Lípě otevřel bazén a saunu s omezením. Kapacita zařízení je snížena dle aktuálního nařízení MZd na 120 osob včetně členů plaveckých klubů. Mimo provoz jsou divoká řeka, jeskyně, chrliče vody v relax zóně i parní kabiny, které mají dle stanovení výrobce a schváleného provozního řádu povolenou maximální teplotu 45 °C, proto aktuální požadavky na zvýšení teploty nemohou být realizovány. Mimo další opatření byly na WC instalovány nové dávkovače desinfekce, sprchy jsou označeny cedulí s povinností rozestupů 1,5 m, každé stanoviště bazénu označeno cedulí o momentální maximální kapacitě a o udržování rozestupů. Na dodržování pravidel bude dohlížet po celou dobu provozu koordinátor. V suché sauně je kapacita snížena na celkem 8 osob.

Koupaliště Kraví hora v Brně otevře venkovní letní areál 1.6.2020 s omezením do 300 osob v danou chvíli. Nyní jsou v provozu jen venkovní sportoviště po - pá 14 -20 hod (WC a sprchy jsou již k dispozici). Krytá bazénová hala je aktuálně mimo provoz a bude otevřena koncem června.

Centrum Babylon Liberec otevře 1.6. s tím že rouška není nutná ve vodě, při odpočinku na kehátku a ručníku. Je nutná pouze při cestě pro občerstvení nebo na toalety. V areálu platí 2m rozestupy a požadavek na dezinfekci rukou před vstupem do Aquaparku. Mimo provoz budou dočasně tyto atrakce: divoká řeka, chrliče, fontány, vodotrysky, vodní hrad, Laser show a Turecká pára v Saunovém světě.

Plavecký stadion Olomouc provoz letního areálu a letní sezónu zahájil v pondělí 25. 5. 2020, krytý areál zahájí ve středu 27. 5. 2020. Areály ale budou provozovány odděleně, nebude tak možné procházet z jednoho areálu do druhého. Zákazníci letního areálu nebudou moci využívat zázemí krytého bazénu (skříňky v krytém areálu při pobytu v letním areálu nebo plavání v letním areálu při zakoupení hodinového vstupného v krytém areálu).

Mimo provoz jsou do odvolání tato zařízení: parní komory, sauna, tobogán, whirpool. Tobogán bude v provozu pouze v případě uzavření letního areálu z důvodu dlouhodobě nepříznivého počasí. Plavci v krytém areálu si odloží roušku v šatně (do skříňky), po tréninku a návratu do šatny si ji opět ihned nasadí, návštěvníci letního areálu mohou roušku odložit pro pobyt v bazénech, na lehátku nebo dece, v ostatních případech pouze když od dalších návštěvníků dodrží rozestup alespoň 2 metry.

Aquapark Rakovník je uzavřen od 11.3. a provozovatel dobu využil pro kompletní sanitaci (která by jinak proběhla první týden v září), vyčištění prostor bazénu a dořešení reklamací, které nelze provádět za plného provozu. Termín otevření není zatím stanoven.

Plavecký stadion České Budějovice - letní plovárna se otevře s přihlédnutím k meteorologické předpovědi už 29.5. Na krytém bazénu a v sauně se dokončují rozdělané opravy a bazény i sauny se připravují. Kapacita je snížena na 280 návštěvníků. Na letní plovárně je možné zprovoznit pouze velkou skluzavku a to v omezeném režimu tak, aby byl zajištěn rozestup mezi návštěvníky minimálně 1,5 m.

Opatření obecně

Dostatek dezinfekce v areálu,

častý úklid šaten, převlékacích kabin a sprch virucidními prostředky,

podtlakové odvětrávání s pokud možno otevřenými střešními okny,

ve vířivkách, saunách i bazénech kapacitní omezení.

Pravidla: ROZESTUPY je nutné dodržovat u pokladny i v celém areálu. Rodiny, páry či spolubydlící samozřejmě mohou být spolu. Na skupinových atrakcích (např. divoká řeka) bude řízený vstup, aby bylo zajištěno, že se cizí lidé nepotkají. V bazénech je stanoven maximální počet lidí. ŠATNY. Používat pouze skříňky, které jsou vzdálené alespoň 2 m od obsazených. Výjimka opět platí pro ty, kteří přišli spolu, ti mohou využít i sousední skříňky. ROUŠKY je třeba nosit od vstupu do budovy po celou dobu pobytu vč. pokladen a šaten. Rouška se používá v suché části akvaparku a potom pro pohyb, když jdete na toaletu, do šaten nebo se občerstvit k nějakému gastrostánku. Při odchodu do bazénu může zůstat rouška odložená na lehátku, stejně tak cestou k tobogánům. ATRAKCE. Omezeny jsou různé chrliče a atrakce, které vyvíjejí aerosol. Vířivky jsou s omezením na počty osob. SAUNY. V saunovém světě zůstávají otevřené jen finské sauny, podle požadavků epidemiologů se vytápí nad 70°C. Opět je omezená kapacita. Obecně platí, že zavřené musí zůstat parní lázně.



S omezením poštu návštěvníků je důležitá možnost on-line rezervace místa

V Aquapalace Praha nelze rezervovat přímo vstup, ale lze využít rezervaci lehátka nebo rodinné sekce a s tím samozřejmě i místa na konkrétní den. V Aqualand Moravia narychlo vyvíjejí rezervační online systém.

V Liberci se rezervační systém využíval i v minulosti. Aktuálně je prodlužování vstupenek umožněno zákazníkům, jejichž vstupenky měly datum platnosti 13. 3. - 20. 6. 2020 . Poukazy se prodlouží o 3 měsíce.

Pozn. redakce: vzhledem k neustále měnící se situaci jsou výše uvedená opatření jen informativní a i webové stránky provozovatelů někdy nestíhají rychle se měnící a mnohdy ne zcela logické restrikce. Provozovatelé vesměs upozorňují, že opatření reagují na vyhlášené požadavky z důvodů mimořádných opatření proti šíření nemoci covid-19 a případná omezení nejsou jejich rozmarem.