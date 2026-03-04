PVK fakturuje za nelegální odběry vody a na černo vypouštěné odpadní vody
Nejčastěji byla v roce 2025 prokázána manipulace s vodoměrem a nenahlášení kanalizační přípojky.
Pražské vodovody a kanalizace (PVK) se intenzivně věnují prošetřování černých odběrů vody a nelegálního vypouštění odpadní vody. V roce 2025 ze 176 případů prokázali zaměstnanci společnosti 144 černých odběrů vody.
Nejčastěji? Manipulace s vodoměrem a nenahlášení kanalizační přípojky
„Nejčastější příčinou byla neoprávněná manipulace s vodoměrem, a to ve více než 80 procentech případů. Následovaly neměřená odbočka před vodoměrem a neevidovaná vodovodní přípojka,“ uvedl tiskový mluvčí PVK Tomáš Mrázek.
V případě nelegální produkce odpadních vod bylo prošetřeno 92 případů a prokázáno bylo 84 případů. V 95 % šlo o nepřihlášenou kanalizační přípojku a přímé napojení do revizní šachty.
Za nelegální odběry vody a na černo vypouštěné odpadní vody fakturovaly v loňském roce PVK přes 4,55 milionu korun. O rok dříve to bylo přes devět miliónů korun, kdy se však projevila rekordní dofakturace z let minulých. V celkové sumě jsou zahrnuté i náklady na přešetření, způsobené škody a sankce.
PVK vytipovávají potenciální černé odběry kontrolou odběrných míst z vlastní databáze. Pokud stávající smlouva na vodné neobsahuje ujednání o odvádění odpadních, resp. srážkových vod kanalizací pro veřejnou potřebu, provedou v nemovitosti kontrolu. PVK také kontrolují objekty, které nejsou v její databázi (jedná se o vlastní studně) s ohledem na napojení do veřejné kanalizace. Do soukromých objektů zaměstnanci PVK vstupují vždy za přítomnosti vlastníka objektu. PVK žádají i příslušný místní úřad (státní stavební dohled) o případnou pomoc. Stav vypouštění odpadních vod zjišťuje PVK také pomocí kamerového průzkumu a speciálních úkonů.
Na základě přešetření PVK stanoví výši způsobené škody
Pokud nelze objektivně zjistit dobu užívání, ani ji stanovit pomocí stavebních úřadů nebo dodavatelských společností a užívání nemovitosti trvá delší dobu, dobu trvání neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění stanoví PVK v souladu s občanským zákoníkem a zpravidla fakturují náhradu škody za dobu tří let před datem zjištění neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění.
PVK provozují vodovodní síť v délce 3 700 kilometrů, dalších téměř tisíc kilometrů připadá na vodovodní přípojky. PVK zásobují pitnou vodou na 1,4 miliónu obyvatel hlavního města a 285 tisíc obyvatel Středočeského kraje. Stoková síti měří 3 937 kilometrů, délka kanalizačních přípojek dosahuje 1 041 kilometrů. Chod celé sítě zajišťuje také 350 čerpacích stanic. Zhruba 92 procent odpadních vod je odváděno na Ústřední čistírnu odpadních vod v Bubenči, zbytek na některou z 21 pobočných čistíren, které se nacházejí v okrajových částech metropole.