Solution Summit 2026: Odborná konference o budoucnosti technických zařízení budov
Odborníci na technická zařízení budov, projektanti, architekti i zástupci developerských společností se setkají na konferenci Solution Summit 2026, která se uskuteční 5. února 2026 ve Staré tržnici v Bratislavě. Konference nabídne aktuální pohled na vývoj v oblasti TZB, HVAC systémů, energetické efektivity a udržitelné výstavby.
Solution Summit vzniká ve spolupráci společností KLIMAK, REHAU a Viessmann, které spojily své know-how s cílem vytvořit odbornou platformu pro sdílení zkušeností, inovativních řešení a praktických poznatků z realizovaných projektů.
Pro koho je konference určena
Konference je určena zejména pro:
- projektanty TZB a HVAC,
- architekty a developery,
- technické specialisty a energetické manažery,
- odborníky podílející se na návrhu, realizaci a provozu moderních budov.
Hlavní zaměření odborného programu
Odborný program konference Solution Summit 2026 se soustředí na klíčová témata současné a budoucí výstavby. Přednášky a diskuse se budou věnovat zejména:
- moderním systémům TZB a HVAC,
- energeticky úsporným a nízkoemisním řešením,
- prefabrikaci a inovativním stavebním technologiím,
- inteligentnímu řízení budov a toků energií,
- praktickým případovým studiím z oblasti rezidenčních i komerčních projektů.
Součástí programu budou také panelové diskuse s odborníky z praxe a prostor pro networking, který umožní výměnu zkušeností a navázání nových profesních kontaktů.
Základní informace o akci
- Datum: 5. února 2026
- Čas: 13:00–22:00
- Místo: Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava, Slovensko
- Registrace: online prostřednictvím oficiálních stránek konference
- Vstupné: placené, zvýhodněné vstupenky v rámci registrace Early Bird
Registrace
Registrace na konferenci Solution Summit 2026 probíhá online. Aktuální informace o programu, řečnících a možnostech účasti jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách akce solution-summit.com.
