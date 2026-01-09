Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

TZB-info / Voda, kanalizace / Solution Summit 2026: Odborná konference o budoucnosti technických zařízení budov

Solution Summit 2026: Odborná konference o budoucnosti technických zařízení budov

9.1.2026
REHAU s.r.o.
Sponzorováno

Přehrát audio verzi

Solution Summit 2026: Odborná konference o budoucnosti technických zařízení budov

00:00

00:00

1x

  • 0.25x
  • 0.5x
  • 0.75x
  • 1x
  • 1.25x
  • 1.5x
  • 2x

Odborníci na technická zařízení budov, projektanti, architekti i zástupci developerských společností se setkají na konferenci Solution Summit 2026, která se uskuteční 5. února 2026 ve Staré tržnici v Bratislavě. Konference nabídne aktuální pohled na vývoj v oblasti TZB, HVAC systémů, energetické efektivity a udržitelné výstavby.

Solution Summit vzniká ve spolupráci společností KLIMAK, REHAU a Viessmann, které spojily své know-how s cílem vytvořit odbornou platformu pro sdílení zkušeností, inovativních řešení a praktických poznatků z realizovaných projektů.

Pro koho je konference určena

Konference je určena zejména pro:

  • projektanty TZB a HVAC,
  • architekty a developery,
  • technické specialisty a energetické manažery,
  • odborníky podílející se na návrhu, realizaci a provozu moderních budov.

Hlavní zaměření odborného programu

Odborný program konference Solution Summit 2026 se soustředí na klíčová témata současné a budoucí výstavby. Přednášky a diskuse se budou věnovat zejména:

  • moderním systémům TZB a HVAC,
  • energeticky úsporným a nízkoemisním řešením,
  • prefabrikaci a inovativním stavebním technologiím,
  • inteligentnímu řízení budov a toků energií,
  • praktickým případovým studiím z oblasti rezidenčních i komerčních projektů.

Součástí programu budou také panelové diskuse s odborníky z praxe a prostor pro networking, který umožní výměnu zkušeností a navázání nových profesních kontaktů.

Základní informace o akci

  • Datum: 5. února 2026
  • Čas: 13:00–22:00
  • Místo: Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava, Slovensko
  • Registrace: online prostřednictvím oficiálních stránek konference
  • Vstupné: placené, zvýhodněné vstupenky v rámci registrace Early Bird

Registrace

Registrace na konferenci Solution Summit 2026 probíhá online. Aktuální informace o programu, řečnících a možnostech účasti jsou k dispozici na oficiálních webových stránkách akce solution-summit.com.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

REHAU s.r.o.
logo REHAU s.r.o.

REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).

Více o firměChci další informaceWebové stránky
 
 