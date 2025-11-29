Prezident republiky přijal mladé profesionály z reprezentace na EuroSkills 2025 v Dánsku
Prezident republiky Petr Pavel na Pražském hradě přijal letošní českou reprezentaci mladých profesionálů, která v září soutěžila na evropském šampionátu odborných dovedností EuroSkills v dánském Herningu.
Prezident republiky Petr Pavel přijal mladé řemeslníky z EuroSkills. Petr Sláma, první zprava, soutěžící za CTI ČR v oboru INSTALATÉR
EuroSkills 2025 – soutěž, která prověřila skutečné mistry řemesla
Letošní soutěž EuroSkills 2025, která se konala v dánském Herningu, byla opět velmi náročná. Zadání soutěže prověřilo nejen technické dovednosti soutěžících, ale také jejich schopnost pracovat efektivně pod tlakem a zvládat časový stres.
Stejně jako v předchozích ročnících bylo soutěžní zadání utajené až do oficiálního zahájení. Krátce před startem byly soutěžícím odtajněny čtyři moduly, které museli během tří dnů zvládnout.
Soutěžní zadání
1. den – Modul 1:
Nejrozsáhlejší část soutěže se věnovala zapojení tepelného čerpadla (poprvé v historii soutěže), podlahového vytápění a napojení rozvodů na dva radiátory. Součástí byla také samostatná montáž sprchového systému Grohe.
2. den – Modul 2:
Soutěžící instalovali rozvody teplé a studené vody z výměníku tepelného čerpadla, následně montovali sanitární zařízení – toaletu, umyvadlo a sprchu – vše v přísném časovém limitu.
3. den – Modul 3:
Třetí den se zaměřil na zhotovení tzv. topenářského pletence, při kterém soutěžící ohýbali a pájeli měděné trubky s důrazem na přesnost, zručnost a technické provedení. Všechny moduly byly hodnoceny nejen po technické stránce, ale také z pohledu funkčnosti, estetiky, přehlednosti, snadné údržby, komunikace se zákazníkem a provedení tlakové zkoušky.
Výsledky a hodnocení
Náš reprezentant Petr Sláma ze Střední školy Bosonohy získal 639 bodů z 1 000 a umístil se s 61 body pod hranicí pro udělení Medaile excelence (ta se uděluje za dosažení hranice 700 bodů).
Výsledky v kategorii Plumbing and Heating:
1. místo – Joannes Gstrein (Rakousko), 763 bodů
2. místo – Andreas Fredberg Pedersen (Dánsko), 733 bodů
3. místo – Samuel Sommer (Francie), 727 bodů
Všichni medailisté mají společné jedno – 3 až 5 let praxe v oboru a intenzivní přípravu, která začala už v roce 2023. Jejich cesta zahrnovala mezinárodní mistrovství, v zahraničí a cílený trénink podle standardů EuroSkills.
Mezinárodní pravidla a účast. V letošním ročníku se v kategorii instalatér-topenář (Plumbing and Heating) utkalo 15 zemí z celé Evropy. Hodnocení probíhá nezávisle – experti hodnotí pouze soutěžící z jiných zemí, aby byla zajištěna objektivita.
Experti musí absolvovat teoretickou i praktickou zkoušku, aby mohli zastávat svou funkci. Experti se na rozdíl od soutěžících neobměňují, rok od roku zvedají své postavení a zapojení do mezinárodního vedení soutěže tak, aby kvalita soutěže neustále rostla.
Po celou dobu soutěže pracují experti od brzkého rána do pozdních nočních hodin, aby měli soutěžící vše perfektně připraveno. Samotní soutěžící pak čelí podmínkám, které se dají přirovnat ke „řemeslnému desetiboji“ – vyžaduje se technická preciznost, fyzická výdrž i psychická odolnost.
Příprava na další ročníky a mezinárodní spolupráce
Přípravy na další ročník začínají prakticky ihned po skončení předchozí soutěže. Probíhá předvýběr kandidátů, ze kterých se následně vybírá konečný reprezentant, který absolvuje národní soutěže, stáže a tréninky.
Podařilo se nám navázat spolupráci s partnery v Rakousku, Německu, Maďarsku, Polsku a dalších zemích, což rozšiřuje možnosti přípravy a zvyšuje kvalitu tréninku.
Soutěžní zadání pro EuroSkills 2027 v Düsseldorfu bude opět tajné až do zahájení, což klade důraz na všestrannost a schopnost rychle reagovat.
Na zasedání expertů byl za hlavního experta (Chief Expert) zvolen zástupce Nizozemska, jeho zástupcem (Deputy Chief Expert) se stal expert ze Španělska.
Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří nás podpořili:
- Hospodářské komoře ČR.
- Členům Cechu topenářů a instalatérů ČR.
- Firmám HAMROZI a GROHE – generálním sponzorům.
- Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy; PROFITEAM TOPENÍ-VODA-PLYN s.r.o.; REMS Česká republika s.r.o.; Gienger spol.s r.o.
- A dalším sponzorům a partnerům:
Festa, Žebřík a kolečko, Bernold, Einhell, DEK a.s., Ptáček-velkoobchod, a.s.
Díky Vám jsme mohli reprezentovat Českou republiku mezi evropskou elitou, získat cenné zkušenosti a nadále rozvíjet odborné dovednosti s budoucností.
Ohlédnutí a výzva do budoucna
Prezident Cechu topenářů a instalatérů osobně navštívil EuroSkills 2025, aby získal zpětnou vazbu a porovnal úroveň mezinárodní soutěže s českými národními koly.
Na prvním místě patří poděkování všem sponzorům, kteří umožnili účast našeho reprezentanta. Tato aktivita však nesmí usnout na vavřínech – je třeba pokračovat v přípravách, zvyšovat úroveň výuky a posilovat spolupráci mezi školami a firmami. Cílem je, aby soutěžící EuroSkills 2027 nebyl jen zručný, ale ovládal také: ohýbání, pájení, lisování a těsnění trubek, rychlé a přesné čtení výkresů, schopnost okamžité realizace technického zadání a dokázal to vše zvládnout v extrémním čase – s maximální přesností.
