Slavnostní předání Křišťálových plaket, Listin profesních dovedností, Diplomů a cen CTI ČR

Jak proběhlo ocenění těch nejlepších z XXVII. ročníku Mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2025 a jubilejního XX. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky?

Slavnostní předání Křišťálových plaket, Listin profesních dovedností, Diplomů XXVII. ročníku Mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2025 a jubilejního XX. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů České republiky z.s. – Zasedací sál Dagmar Burešové, Parlament ČR, Sněmovní 176/4, Praha 1 – Malá Strana

Moderovala Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info; viceprezidentka CTI ČR.

V sále Dagmar Burešové zdobeném gobelínem Cyrila Boudy „Praha hudební“ a křišťálovými lustry, v sále Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bylo 22. května 2025 předáno ocenění těm nejlepším žákům v Mezinárodní soutěži odborných dovedností Učeň instalatér a v soutěži Vědomostní olympiády.

Pod záštitou

místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR

Mediální partneři obou soutěží

TZB-info – Internetový portál pro stavebnictví, technické zařízení budov a úspory energií. Portál je primárně určen pro profesionály, techniky, facility management a investory. Je sesterským portálem ESTAV.cz, určeným pro širokou stavební veřejnost a estav.tv.

– Internetový portál pro stavebnictví, technické zařízení budov a úspory energií. Portál je primárně určen pro profesionály, techniky, facility management a investory. Je sesterským portálem ESTAV.cz, určeným pro širokou stavební veřejnost a estav.tv. Časopis pro tepelnou techniku a instalace INFO – Časopis tematicky pokrývá celé spektrum topenářských a instalatérských služeb a vytváří prostředí pro efektivní výměnu odborných informací z oblasti legislativy, vzdělávání, školství, z oborů: plyn, vzduchotechnika, vytápění, zdravotechnika, energetika, obnovitelné zdroje a další návazné činnosti. Vydavatel CTI ČR (ISSN 1214-7583., MK ČR E 16344).

Mezinárodní soutěž odborných dovedností Učeň instalatér 2025

Listiny profesních dovedností Professional skills sheet, Křišťálové plakety

si z rukou místopředsedy Poslanecké sněmovny ČR doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA a Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, převzali žáci:

Dalibor Jalůvka ze Střední školy řemesel Frýdek-Místek

1. místo s 941 body, Dalibor Jalůvka získal titul vítěze v XXVII. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností pro rok 2025.

Filip Amerling ze Střední školy polytechnické Brno, Jílová příspěvková organizace

2. místo v soutěži odborných dovedností Učeň instalatér s 929 body

Vít Šuranský ze Střední průmyslové školy Otrokovice

3. místo v soutěži odborných dovedností Učeň instalatér s 913 body

Finále této soutěže a předání věcných cen od generálního partnera a hlavních partnerů se uskutečnilo v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů v Brně dne 28. 3. 2025 v sále ROTUNDA, Veletrhy Brno, a.s.

Vědomostní olympiáda 2025

V jubilejním XX. ročníku vědomostní soutěže se do základního kola probojovalo celkem 115 žáků ze středních odborných škol a středních odborných učilišť v České republice. Soutěž probíhala formou písemných testů za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, doc. Ing. Aleše Rubiny, Ph.D., vedoucího ústavu TZB, Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupce Vysokého učení technického v Brně, Fakulty stavební, Ústav TZB; Ing. Vladimíra Bohdálka, předsedy sekce Vzdělávání SOŠ a SOU CTI ČR a pana Norberta Rysky, předsedy sekce Celoživotního vzdělávání CTI ČR.

Studijní materiál vycházel ze znalostí probraného učiva dle osnov, které byly zpracovány ve vydaných publikacích CTI ČR. Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

Těm nejúspěšnějším XX. ročníku Vědomostní olympiády 2025 předal místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA a Bohuslav Hamrozi Diplomy a Křišťálové plakety.

Na 1. místě Vědomostní olympiády se umístil Samuel Kozelský ze Střední školy řemesel Frýdek Místek,

s počtem 60 bodů a s časem 3:04 z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.

Na 2. místě Vědomostní olympiády se umístil Dalibor Jalůvka ze Střední školy řemesel Frýdek Místek,

s počtem 59 bodů a s časem 3:28 z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.

Na 3. místě Vědomostní olympiády se umístil Radek Holc ze Střední školy a Základní školy Vimperk,

s počtem 57 bodů a s časem 7:26 z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.

Pohár Ing. Vladimíra Valenty, zakladatele Vědomostní olympiády obdržela Střední škola řemesel Frýdek Místek.

Pohár převzali Mgr. Petr Solich, ředitel školy a Mgr. Vladan Šigut, zástupce školy pro praktickou výuku.

Závěrem slavnostního aktu doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D. předal Děkovný list CTI ČR za podporu profesního vzdělávání

místopředsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Karlu Havlíčkovi, za podporu profesního vzdělávání XX. ročníku Vědomostní olympiády a XXVII. ročníku mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2025.

Ing. Jakubovi Vránovi, Ph.D., členu prezidia a předsedovi sekce Oborové CTI ČR za zpracování odborných textů Vědomostní olympiády a SOD Učeň instalatér.

Ing. Vladimíru Bohdálkovi, řediteli Střední školy polytechnické, Brno, Jílová, p.o. za organizační zajištění Mezinárodní soutěže odborných dovedností Učeň instalatér 2025.

Děkovný list CTI ČR byl také předán

Generálním partnerům obou soutěží: GROHE ČR s.r.o.; Kermi s.r.o.; Hansgrohe CS s.r.o.

Hlavním partnerům obou soutěží: Veletrhy Brno, a.s.; Ptáček – velkoobchod a.s.; KORADO, a.s.; Bosch Termotechnika s.r.o.; Družstevní závody Dražice – strojírna s.r.o.; Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Gratulujeme všem oceněným, velký dík patří také pedagogům za skvělou přípravu žáků při rozvíjení jejich znalostí a dovedností!

Blahopřeji všem oceněným jménem Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR!

Zdena Habartová

Sekretariát prezidenta CTI ČR

Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s.