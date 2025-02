TZB-info / Voda, kanalizace / VOD-KA 2025: Bez nových a kvalitních odborníků na vodohospodářství to nepůjde

Vodárenstvím stále intenzivně hýbe směrnice o čištění městských odpadních vod a následující měsíce nebudou výjimkou. Je však nutné komunikovat i další téma, na kterém závisí budoucnost oboru, což je výchova nových vodohospodářů.

Nejen to bude součástí odborných diskusí a debat na mezinárodní vodohospodářské výstavě VODOVODY-KANALIZACE 2025 (VOD-KA) – největší přehlídce moderních technologií a služeb v oboru ve střední Evropě.

Implementace směrnice o čištění městských odpadních vod je v současné době pro vodohospodáře stěžejní. „Směrnice je ve své podstatě velmi ambiciózní a přináší značné množství povinností, které jsou v oboru zcela nové a nejsou s nimi proto žádné zkušenosti,“ říká Vilém Žák, ředitel Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).

Kvartérní čištění, další zpřísňování limitů pro výskyt nutrientů ve vyčištěných vodách, energetická soběstačnost a další povinnosti jsou pro obor nové. „Do této doby platilo, že naším hlavním úkolem je co nejlépe vyčistit vodu. Nyní k této povinnosti přibývají další. Musíme čistit s co nejnižší uhlíkovou stopou. Pokud to zjednoduším, tak nové povinnosti, které budeme muset začít plnit, jsou energeticky velmi náročné, nicméně my je musíme realizovat s co nejnižší energetickou náročností. Sami si elektřinu vyrábět, navíc ekologicky z obnovitelných zdrojů,“ upozorňuje Vilém Žák.

Směrnice vyšla ve sborníku evropských právních předpisů 12. prosince loňského roku a v současné době běží třicetiměsíční implementační lhůta. Ministerstvo bude v nejbližší době vypisovat výběrové řízení na dodavatele implementačního plánu, podle kterého se celá směrnice bude přenášet do praxe.

Směrnice o čištění městských odpadních vod a její implementace nebude náročná jen na rozpočty vodáren. Její sofistikovanost a složitost si vyžádá velké nároky i na kvalitu personálu, jeho dostatečné množství a jeho vzdělanostní vybavenost. „Bez toho, aniž by naše oborové školství produkovalo dostatečné množství kvalitních odborníků, to nepůjde,“ upozorňuje Vilém Žák.

Vodohospodářství potřebuje nové lidi

Vodárenské odvětví čím dál více pociťuje nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, a to napříč vzdělanostním spektrem. Školy, které generují nové odborníky, nestačí saturovat přirozený úbytek vodárenských odborníků, proto bude letošní mezinárodní vodohospodářská výstava VOD-KA v jednom ze svých témat zaměřena na zdroje a výchovu nových pracovníků, školství a vzdělávání. „V oboru se objevuje nedostatek na všech úrovních. Od top manažerských funkcí až po vodárenské elektrikáře či údržbáře. Proto chceme na letošní akci vytvořit místo, kde se mohou školy, střední i vysoké, setkat s firmami z oboru, domluvit se na spolupráci a vzájemně si pomoci při motivování žáků základních a středních škol k nástupu do oboru,“ říká Vilém Žák.

VOD-KA 2025 se pokusí najít a pojmenovat důvody nedostatečného zájmu studentů o vodohospodářský sektor. Mladých lidí nastupujících na střední a vysoké školy je dostatek, takže nyní si vodárenské odvětví musí poradit a zkusit najít klíč, kterým by mladé lidi přivedlo k oboru. K tomu bude potřeba, aby sektor začal intenzivněji spolupracovat se středním a vysokým školstvím.

Mezinárodní výstava VODOVODY–KANALIZACE 2025 se uskuteční na pražském výstavišti v Letňanech v termínu 20.–22. května 2025 už po dvacáté třetí. Zájemci o výstavu svých produktů či služeb naleznou potřebnou dokumentaci na www.vystava-vod-ka.cz. Termín pro objednání výstavní plochy za zvýhodněnou cenu je do 31. 1. 2025.