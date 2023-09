Litomyšl hostí největší českou konferenci o vodě

„Hlavním magnetem je zcela jistě odborný program, který přinese 110 odborných vystoupení. K naší konferenci neodmyslitelně patří také živá diskuze a navazování kontaktů. K účastníkům je potřeba připočítat ještě přes čtyři desítky vystavujících a partnerů akce,“ vysvětluje zájem o konferenci předseda výboru CzWA, David Stránský. Rozmanitost účastníků i rozsah konference demonstruje i dvojice generálních partnerů, inženýrská společnost SWECO a.s. a Pražské vodovody a kanalizace a.s., jeden z největších českých provozovatelů.

Mezi hlavními tématy konference se objevují i aktuální problémy vodního hospodářství – recyklace vody, mikropolutanty či modrozelená infrastruktura. Vlastní prostor dostane i nakládání s vodami ve venkovských oblastech, což je obecně velmi opomíjená problematika.

Konference je prestižní událostí nejen svým rozsahem, ale také způsobem výběru přednášek. Přednášející vybírá z přihlášených příspěvků programový výbor složený z expertů napříč oborem.

Vše o konferenci naleznete na stránkách www.bienalkaczwa.cz

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí. V současné době má více než 360 členů a pět desítek korporativních členů – právnických osob. Odborná činnost asociace se odehrává ve 12 odborných skupinách. Pod Asociací pro vodu ČR z.s. se sdružuje také skupina mladých odborníků do 35 let Young Water Professionals Czech Republic. CzWA je národním členem EWA (European Water Association) a IWA (International Water Association) a spolupracuje s řadou národních asociací, a to zejména na Slovensku, v Německu a Rakousku.

Asociace vydala v roce 2021 Vodní manifest, který stručnou a výstižnou formou rozebírá nejdůležitější témata vodního hospodářství a představuje představy CzWA, jak tato témata řešit.