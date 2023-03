TZB-info / Voda, kanalizace / Vyhodnotenie návštevnosti Aquatherm Nitra® 2023

Vyhodnotenie návštevnosti Aquatherm Nitra® 2023

Bola super rekordná návštevnosť, bolo super byť obklopení usmievavými ľuďmi, ktorí sa v mnohých prípadoch stretli po štyroch rokoch prvýkrát. Tešíme sa pri Aquatherme v Praha budúci rok, tak aj pri prípravách 23. ročníka veľtrhu Aquatherm Nitra 2025.

Vážení obchodní priatelia, vážení vystavovatelia,

dovoľte mi úvodom tohtoročného záverečného vyhodnotenia 22. ročníka veľtrhu trochu vykradnúť sám seba z posledného vydania našich Aquatherm Timesov a použiť fragment svojho stĺpika, ale len v inom čase… „bolo to super! Bolo super to, že sme mohli pre Vás organizovať už dvadsiaty druhý ročník a v rovnakom rozsahu a veľkosti ako pred covidom, navyše po štvorročnej pauze, ktorá sa nám zdala nekonečná„. Bola super aj rekordná návštevnosť úplne nad rámec našich očakávaní, bolo super byť spolu s Vami obklopení usmievavými ľuďmi, ktorí sa v mnohých prípadoch stretli po štyroch rokoch aj prvýkrát. Bolo super sa vyhýbať frontom na každom kroku, bolo super upokojovať návštevníkov nech „dajú“ dlhý front pri pokladniach. Bolo super stretávať v uličkách našich klientov zo Slovenska a Česka, ktorí sa prišli na nás len pozrieť. Bolo super počuť medzi návštevníkmi v netradičnej miere toľko cudzích jazykov. Bolo super vidieť všetko to, čo ste pre odbornú i laickú verejnosť pripravili. Bolo to jednoducho super a bolo super v Nitre byť tento rok s Vami všetkými.

Ešte raz veľmi ďakujeme za spoluprácu a musím poďakovať aj všetkým svojim kolegom a tiež našim partnerom, odviedli skvelú prácu! Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami, ako pri Aquatherme v Praha budúci rok, tak aj pri prípravách dvadsiateho tretieho ročníka veľtrhu Aquatherm Nitra 2025. A nižšie aj zopár podrobnejších informácií o tohtoročnom ročníku.

Za MDL Expo s.r.o., Michal Drážďanský

Celkom vzrástol počet návštevníkov oproti roku 2019 o 20 %

Celková návštěvnost: 17 899

Prvý deň veľtrh navštívilo celkom 3 343 návštevníkov

Druhý deň veľtrh navštívilo celkom 6 649 návštevníkov.

Tretí deň veľtrh navštívilo celkom 5 026 návštevníkov.

Štvrtý deň veľtrh navštívilo celkom 2 881 návštevníkov.

Celkom vzrástol počet návštevníkov oproti roku 2019 o 20 %. Uvedený počet celkovej návštevnosti definuje unikátnych návštevníkov – duplicitné záznamy boli odstránené, tzn. viacnásobná účasť jedného návštevníka počas veľtrhu je započítaná iba raz.

Výsledky ankety medzi návštevníkmi

92 % návštevníkov bolo spokojných s ponukou vystavovateľov

93 % návštevníkov považuje veľtrh za najprestížnejší v svojom odbore na Slovensku

72 % návštevníkov rozhoduje alebo spolurozhoduje o nákupoch a investíciách vo firme

97 % návštevníkov navštívi s najväčšou pravdepodobnosťou veľtrh v roku 2025

Sme späť a sme pripravení na ďalšiu „jazdu“ s názvom Aquatherm Praha 2024 :). Ďakujeme Vám!

