Kolik lahví vody můžeme ušetřit v kuchyni a v koupelně za den?

Dnes je Den Země, celosvětová událost k ochraně životního prostředí. Ista, jako společnost úzce spojená s vodou, se zaměřila na osvětu v úsporách této nenahraditelné a k životu nezbytné tekutiny.

Dnes je Den Země, celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. V České republice se slaví od r. 1990. Ista, společnost úzce spojená s vodou, měřením spotřeby a podporou úspor, se ke Dni Země hrdě hlásí. Voda je pro život nepostradatelný zdroj, pokrývá více než 70 % povrchu Země.

Voda plní mnoho funkcí

Voda je nezbytně nutná k životu a chceme-li i nadále využívat výhod čisté vody a zdravých oceánů a řek, musíme zásadně změnit to, jak vodu využíváme a jak s ní zacházíme. A chceme-li něco změnit, musíme nejdřív dobře poznat stávající stav.

„My v ista jsme se rozhodli podpořit krásný a názorný projekt hospodaření s vodou pro děti, který je určen pro různé věkové kategorie. Nově je i pro mateřské školy a my jsme uvítali, že můžeme být u pilotního dílu v MŠ v Praze 4,“ říká ředitelka a jednatelka firmy ista Mgr. Jana Machková.

Hospodaření s vodou jako zábavné poučení

Příběh kapky vody

Příběh kapky vody, které provází koloběhem vody v přírodě, ukázky chování přirozeného řečiště a regulovaného toku, následky povodní, souvislosti vodních toků, povodní a podoby měst a obcí, to byla náplň první části workshopu. A jak voda bere pracně nastavěné domečky a stromky v modelu krajiny při povodni, to určitě zůstane v myslích dětí zapsané hodně dlouho. Stejně tak jako to, jak lze promyšlenou výstavbou následky zmírnit.

Druhá část byla věnována spotřebě vody v domácnosti

„Když ráno vstaneme, uděláme si kávu nebo čaj, vyčistíme si zuby, dáme si sprchu a vyrážíme do práce, či školy. Málokdy se ale zamyslíme nad tím, jak pitná voda vzniká a jak se dostává do našich domácností. Pomocí workshopů a interaktivní výstavy šíříme povědomí o cestě pitné vody, ale také radíme, jak může každý z nás jednoduše a efektivně začít šetřit. Osobní zapojení jednotlivce a vlastní prožitek jsou pro nás tím nejdůležitějším,“ uvádí se v popisu workshopu H2Ospodař! – Cesta vody.

Nemylme se, děti vědí, že vodu v domácnostech používáme na vaření, uklízení, sprchování a splachování. Ale kolik? Litry dětem nic neřeknou, počet lahví pro jednoho člověka na den v koupelně a v kuchyni už ano. Stejně tak odebrání těch lahví, které můžeme ušetřit. Například využíváním dešťové vody na splachování, zálivku nebo úklid. Ostatně právě tato vizualizace spotřeby a úspor se na konci workshopu ukázala jako nejčastěji zapamatovaný zážitek. A právě o to vlastně šlo.

„Děkujeme společnosti ista za možnost být u prvního pilotního workshopu v MŠ s redakční kamerou a foťákem. Bylo moc fajn vidět, jak voda děti zaujala, jak přemýšlí o tom, co slyší a vidí. A bylo úsměvné i k zamyšlení, jak si vše hned spojí se svými vlastními zkušenostmi. A věřím, že taková názorná ukázka je významným krůčkem k tomu, aby se ony sami v budoucnu chovali k vodě lépe než generace před nimi,“ říká Ing. Dagmar Kopačková, ředitelka portálů TZB-info a ESTAV.