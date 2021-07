TZB-info / Voda, kanalizace / Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

Pokud živnostníkovi (původci odpadů) vznikají i jiné odpady než komunální odpad, musí řešit nakládání s nimi přes odpadové firmy/zařízení určené pro nakládání s odpady, neboť obecní systémy k tomu nejsou způsobilé.

Povinné zapojení do systému obce by mohlo mimo jiné znamenat i vyšší náklady pro živnostníky

Česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) na základě dlouhodobé spolupráce s obecními svazy a s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR připravila přehlednou příručku, jako materiál rozšiřující povědomí o povinnostech drobných původců odpadů.

ČAOH vnímá cestu osvěty jako vhodnější způsob motivace živnostníků k dodržování zákona o odpadech, než dříve zvažované povinné zapojení živnostníků do systému nakládání s odpady obce. Takové opatření by bylo omezením svobodného rozhodnutí podnikatelů, jak nakládat se svými odpady. Další skutečností je to, že povinné zapojení do systému obce by mohlo mimo jiné znamenat i vyšší náklady pro dotčené živnostníky, než jejich svobodná volba a vlastní výběr dodavatele služeb, rozsahu služeb a jejich ceny.

Původce odpadu (§ 5) a jeho povinnosti

soustřeďovat odpady odděleně (tedy třídit odpad, od této povinnosti může původce upustit pouze na základě povolení příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností),

zabezpečit odpad před odcizením nebo únikem a také jeho znehodnocením.

Podle zákona o odpadech (dále jen „Zákon“) je původcem odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad (např. osoby samostatně výdělečně činné - živnostníci, s.r.o. a další).Původcům Zákon ukládá řadu povinností. Mezi obecné povinnosti, které podle Zákona dopadají na každého, patří:

