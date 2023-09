TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / Skrytá místa pražského vodárenství - aktuální výstava

Výstava odhaluje lokality městské vodohospodářské infrastruktury, kam se normálně nemůže podívat. Brání tomu hygienické důvody, ale i to, že se jedná o objekty kritické infrastruktury.

Do 29. září je k vidění na piazze budovy Florentinum. V úterý 12. září se Pražanům a návštěvníkům metropole představí na Mariánském náměstí, kde skončí 10. října. Od 2. do 31. října bude ke shlédnutí na náplavce pod Čechovým mostem. A následně bude putovat po dalších městských částech hlavního města.

„Jsem velmi rád, že se PVK snaží přiblížit práci vodohospodářů širší veřejnosti. Hlavní město intenzivně investuje do vodohospodářské infrastruktury a lidé by měli mít představu, kam tyto investice plynou. Výstava je zamýšlena jako edukační projekt, budu proto rád, když ji navštíví i školáci a studenti a třeba je to přiměje se o vodárenský obor více zajímat,“ řekl radní pro infrastrukturu Michal Hroza.

Vodárenské objekty nejsou přístupné, protože se jedná o kritickou infrastrukturu státu

Výjimkou jsou Muzeum pražského vodárenství v Podolské vodárně a „louka“ nad Novou vodní linkou na Císařském ostrově. Technologie čistírny je totiž ukryta v podzemí. Právě velký zájem veřejnosti i odborníků o návštěvu Nové vodní linky byl jedním z impulsů pro vznik výstavy, informačních tabulí na Císařské ostrově, filmů i virtuálních návštěv prostřednictvím 360° videí. V první fázi PVK natočily filmy o všech úpravnách vody dodávajících pitnou vodu pro Prahu – Želivce, Káraném a Podolské vodárně. Výstava se věnuje rovněž distribučnímu systému a stokové síti.

„Zájem veřejnosti o naši práci nás velmi těší. Doufáme, že běžným uživatelům tak pomůžeme pochopit, jak složité je dopravit k nim kvalitní pitnou vodu a pak ji vrátit do přirozeného vodního cyklu“, uzavírá předseda představenstva PVK Philippe Guitard.

Filmy si je možné prohlédnout na Youtube kanálu PVK nebo na webových stránkách www.cistavoda.pvk.cz.