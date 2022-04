TZB-info / Voda, kanalizace / Vlastnosti a zdroje vody / S jarem přichází čas intenzivního zavlažování zahrad. Jak vybrat ideální čerpadlo?

S jarem přichází čas intenzivního zavlažování zahrad. Jak vybrat ideální čerpadlo?

Jaro je tady, a i když zahrada vyžaduje péči po celý rok, jarní závlaha je pro revitalizaci zahrady zásadní. Navíc spotřeba vody se bude zvyšovat s blížícím se létem. Pokud tedy nevlastníte pouze malou předzahrádku, kterou zvládnete zalévat konví, je pořízení zahradního čerpadla nutností.

Věděli jste, že na závlahu trávníku o velikosti 200 m2 spotřebujete kolem 6 000 litrů vody týdně? Výběr správného čerpadla začíná u pramene, tedy zdroje vaší vody pro závlahu zahrady, kterým může být čistá nebo mírně znečištěná voda. O tom, jestli budete volit povrchové, ponorné nebo drenážní čerpadlo pak rozhoduje i to, jak hluboko je voda a jak moc je vzdálen zdroj vody.

„Za všech okolností výběr správného čerpadla začíná tím, že určíte zdroj vody a odpovíte si na otázky jakou, odkud, jak často a kolik vody chcete čerpat. Je rozdíl, zda budete čerpat vodu ze studny, z rybníka nebo využívat vodu dešťovou. Zároveň se ujistěte, zda máte vyřízena všechna povolení k odběru vody. To, že soused nabírá vodu na zahrádku do konve z rybníka neznamená, že totéž můžete udělat s čerpadlem. V okamžiku, kdy k odčerpání vody z rybníka nebo řeky použijete technické zařízení, musíte o povolení požádat,“ upozorňuje Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa, která působí na českém trhu od roku 1991 a poskytuje prodej, servis a montáž čerpadel a čerpacích systémů.

Podívejme se na typy různých čerpadel, jak se od sebe liší i k jakému účelu jsou vhodná:

Povrchová čerpadla

Tato skupina odstředivých čerpadel se neinstaluje do vody, ale mimo vodní zdroj, kdy s nimi lze čerpat v podstatě ze všech druhů vodních zdrojů. Samonasávací čerpadla ovšem zvládnou čerpat vodu pouze z hloubky do 8 metrů. K čerpání z větších hloubek musíte vsadit na ponorná čerpadla (viz níže).

Ponorná čerpadla

Ponorná čerpadla jsou částečně nebo úplně ponořena do vody. Používají se pro čerpání čisté nebo mírně znečištěné vody ze studny, vrtu nebo jímky. Díky svým výkonům se hodí i pro čerpání velkých objemů na dlouhé vzdálenosti. Ideálním příkladem takového čerpadla je český výrobek – PUMPA blue line Odra. Toto vřetenové čerpadlo má výborné technické parametry a díky své speciální konstrukci je velice snadné na provoz a údržbu.

Pro menší zavlažovací systémy se hodí LEO LKS: „Toto univerzální ponorné čerpadlo je ideální na přečerpávání čisté vody do zavlažovacích systémů, například z jímek na dešťovou vodu. Tělo čerpadla je vyrobeno z nerezu a čerpadlo disponuje zabudovaným automatickým inteligentním řízením, výkonem 1 100 W a maximálním průtokem 5,5 kubíku za hodinu,“ říká Martin Křapa.

Sudová čerpadla

Mezi ponornými čerpadly najdete i tzv. sudová čerpadla. Jak jejich název napovídá, slouží k čerpání dešťové vody ze sudu. Čerpadlo ponoříte a nad hladinu vyčnívá teleskopická trubice s kohoutkem pro plnění konví, nebo k trubici rychlospojkou připojíte hadici. Čerpadlo raději umisťujte do sudu na podstavec kvůli možným usazeninám na dně, které by mohly při nasátí čerpadlo poškodit.

Výběr konzultujte s odborníkem

I když výběr správného čerpadla pro vaši zahradu můžete včetně instalace zvládnout sami, nezapomínejte, že do úvah je nutné brát řadu dalších faktorů. Mimo jiné vypočítání požadovaného objemu vody do celého systému nebo rozdílné provozní parametry rozprašovačů u zavlažovacích systémů. Nebojte se proto poradit s odborníkem.

Akční dubnové nabídky

Více o čerpadlech ideálních na zavlažování zahrady se dočtete na www.pumpa.eu, kde od 1. dubna najdete akční nabídky na čerpadla a další produkty pro zásobování domu i zahrady vodou.