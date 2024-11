Využití šedé vody v objektech pro bydlení a ubytování

Článek se zabývá rozdělením splaškových odpadních vod a zaměřuje se především na šedé vody, tedy splaškové odpadní vody bez fekálií a moči produkované především v koupelnách. Tyto šedé vody lze využít pro splachování WC a zálivku. Zajímavá je myšlenka o přednostním využití šedých vod a omezení využívání vod srážkových, které by měly být vraceny do půdy. Vzhledem k tomu, že šedá voda často vzniká z vody teplé, je v ní také energetický potenciál a teplo z této vody lze využít pro předehřev vody, např. u sprch. Článek seznamuje čtenáře s problematikou využití šedých vod, která se teprve dostává do povědomí širší veřejnosti v ČR.

Protože s problematikou šedých vod je třeba seznámit širší okruh čtenářů, doporučuji článek k vydání.