Sporthotel Olympia v novém kabátě

Sporthotel Olympia Zadov je od roku 1983 místem, kde se setkávají sportovci s milovníky nádherné šumavské přírody. Po necelých 40 letech svého fungování již však nevyhovoval požadavkům dnešní doby.

A tak investor, společnost Koh-i-noor holding a.s., který hotel prostřednictvím výběrového řízení v roce 2017 koupil od České unie sportu (dříve ČSTV), stál před nelehkým úkolem – jak uchopit rekonstrukci budovy v Chráněné krajinné oblasti Šumava, poblíž Národního parku Šumava, aby zůstal zachován účel i způsob jejího využití, a přitom splňovala standardy 21. století.

Hotel je jedním z nejvýše položených v ČR. Díky vysoké nadmořské výšce 1 080 m. n. m. a okolním šumavským lesům se mu občas přezdívá kyslíkové lázně. Byl vybudován na samém vrcholku Churáňovského hřebene u příležitosti konání třetího dějství Světového poháru v běhu na lyžích žen (10 km), které na Zadově proběhlo 14. 1. 1983, a které vyhrála norská závodnice Brit Pettersenová. Nedaleko hotelu vyrůstala rovněž Kateřina Neumannová, která tu od roku 1989 i trénovala.

Hned od výstavby se hotel stal jedním z nejoblíbenějších v regionu. V posledních letech však již technologicky ani morálně nevyhovoval aktuálním potřebám a trendům. Náročná a kompletní rekonstrukce byla dokončena těsně před začátkem covid pandemie na jaře 2020. Celkové investice ve výši přes 200 milionů korun pokryly kompletní odstrojení původní budovy až na nosný skelet, do kterého byly vsazeny jak nové příčky a obvodové stěny, tak technologie a zařizovací předměty. Objekt byl dále rozšířen o prostorné wellness a rozlehlé venkovní terasy. Moderní obálka budovy je tvořena kontaktní fasádou na západní straně v kombinaci se zavěšenou zateplenou fasádou na zbylých stranách hotelu.

Železobetonový skelet stavby se stropními Spiroll panely investor ponechal. Došlo pouze k několika posunům nosných příček zpevňujících stavbu. Jejich funkce byla zjištěna až při bouracích pracích, a tak oproti projektové dokumentaci vyžadovaly dodatečné posouzení statikem. Další podstatné investice v rámci rekonstrukce zůstávají očím ubytovaných skryté. Jedná se především o složitý a důmyslný systém vytápění, chlazení a rekuperace tepla. O zdravé klima uvnitř hotelu s maximální mírou energetické soběstačnosti a snížení provozních nákladů se stará kombinace dvou nejmodernějších technologií tepelných čerpadel. Běžnější přenos vzduch/voda je doplněn tepelným čerpadlem země/voda s celkem 10 zemními vrty. Celý systém pak navíc zpětně využívá odpadní teplo z chlazení a rovněž přebytkové teplo z wellness provozu.







Nově zrekonstruovaný hotel Olympia Zadov. (foto: hotel Olympia, Viega) Nově zrekonstruovaný hotel Olympia Zadov. (foto: hotel Olympia, Viega)

Potrubní rozvody topení a chlazení byly realizovány z měděného potrubního systému se spojkami Viega Profipress. V rozvodech rekuperace z vrtů do wellness prostoru bylo použito ocelové potrubí s lisovacími spojkami Megapress rovněž od Viega. Potrubní spoje všech rozvodů se tak mohly lisovat a celá instalace probíhala rychle a pohodlně. To vyhovovalo generální dodavatelské firmě ES Engineering & Services s.r.o., která v době realizace musela řešit jinou výzvu. Jelikož práce probíhaly v zimě, tak díky bohaté sněhové nadílce a časté ledovce bylo mnohdy obtížné na stavbu dopravovat nejenom materiál ale i řemeslníky. Dodávky materiálu pro zdravotně technickou instalaci, pro technologii vrtů a částečně sanitu zajišťovala strakonická pobočka firmy Ptáček – velkoobchod, a.s. a samotnou montáž ZTI měla na starosti rovněž strakonická firma V.H.S.H. s.r.o.

Atraktivně působí liniové odvodnění ve wellness zóně pomocí několikametrových sprchových žlábků Viega Advantix Vario spojených do jedné řady. Dlouhá minimalistická linka sprchového kanálku podtrhuje moderní styl wellness zóny a svým odtokovým výkonem hravě plní náročné požadavky na odvodnění během plného vytížení. Řešení odvodnění wellness prostoru bylo také technologicky náročné. Jelikož se nesmělo sekat do betonového skeletu, musely se uměle navyšovat podlahy místností, aby ke kanálkům tekla voda pod potřebným spádem.







Liniové odvodnění wellness centra pomocí žlábků Viega Advantix. (foto: Viega) Liniové odvodnění wellness centra pomocí žlábků Viega Advantix. (foto: Viega)

Celá rekonstrukce probíhala 2 roky podle naplánovaného harmonogramu. Majitel hotelu Koh-i-noor holding v čele s panem Vlastislavem Břízou trval na vysoké kvalitě použitých materiálů i na precizně odvedené práci. Podobný přístup – tedy perfektní služby – nyní chce poskytovat také svým hostům. Aktuálně nabízí hotel ubytování ve 48 plně vybavených jedno a dvoulůžkových pokojích včetně pěti apartmánů pro čtyřčlenné rodiny s celkovou kapacitou 100 lůžek. Pro ubytované jsou dále k dispozici sdílené a privátní sport boxy v těsné blízkosti parkoviště pro úschovnu lyží a kol, a wellness, který zahrnuje masáže, finskou, parní a infra saunu, vířivku a dvě privátní zóny s finskou saunou a whirlpoolem. Samozřejmostí je dětský koutek, vinotéka a krbové posezení. Restaurace nabízí moderní pojetí české kuchyně s využitím lokálních receptů a místních sezonních potravin. Pomyslnou třešinkou na dortu je pak kongresový sál s kapacitou 150 osob pro pořádání firemních akcí.

Hotel Olympia nabízí skvělé zázemí pro sportovce, rodiny s dětmi, ale také pro firemní klientelu. V zimě je k dispozici několik desítek kilometrů upravovaných běžeckých tratí, které startují hned za hotelem a mírné, uměle zasněžované sjezdové tratě v nedalekém středisku Kobyla. Na své si přijdou i snowboardisté a lze tu najít i atrakce typu snowtubing. V letních měsících je oblast vyhledávaným místem pro vyznavače náročnější cykloturistiky, letního lyžování a pěší turistiky. Naproti hotelu je lanový park, na starém skokanském můstku u lanové dráhy Kobyla najdete unikátní rozhlednu.

Hotelová skupina KIN HOTELS, která hotel Olympia provozuje, nabízí své služby i na jihu Čech, u Lipenské přehrady ve Frymburku je to hotel Vltava a lázeňskou atmosféru nabízejí hotely Regent a Svět v Třeboni.







Ve wellness zóně si mohou ubytovaní hosté dopřát zaslouženou regeneraci po sportovních výkonech na místních svazích. (foto: Viega) Ve wellness zóně si mohou ubytovaní hosté dopřát zaslouženou regeneraci po sportovních výkonech na místních svazích. (foto: Viega)



Privátní zóna wellness centra. (foto: Viega) Privátní zóna wellness centra. (foto: Viega)

Technické zázemí chladicí a topné soustavy s rekuperací. (foto: Viega) Technické zázemí chladicí a topné soustavy s rekuperací. (foto: Viega)