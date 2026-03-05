MEPA – předstěnové instalační moduly pro závěsná WC
MEPA – předstěnové instalační moduly pro závěsná WC
Systémová a modulární řešení ve stavebnictví přinášejí přirozeně vyšší spolehlivost, úsporu nákladů a často i výrazně vyšší komfort pro koncového uživatele. V tomto kontextu představuje MEPA inovovaný předstěnový instalační systém pro závěsné WC. Díky své lehké, přitom pevné konstrukci, snadné a rychlé montáži a především vysoké míře variability nachází široké uplatnění v moderních koupelnách a toaletách rodinných domů, bytů, montovaných domech, dřevostavbách i komerčních prostorách.
Jednoduchá a bezchybná instalace
Předstěnový instalační systém MEPA nextVIT®, nabízený pod hlavičkou společnosti REHAU, využívá inovativní technologii EasyConnect. Ta umožňuje spojování jednotlivých komponentů bez použití nářadí, což výrazně snižuje riziko vzniku chyb při montáži a současně celý instalační proces výrazně urychluje. V praxi tak stačí jednotlivé díly jednoduše zacvaknout do sebe. Řešení závěsného WC prostřednictvím systému MEPA je možné použít u všech typů konstrukcí včetně sádrokartonových. Modul je možné instalovat na pevnou stěnu nebo do niky mokrým procesem (Unimont® WC modul A31), nebo do sádrokartonové konstrukce suchým procesem (nextVIT modul A31).
Variabilita řešení a nabídka designů
Předstěnové řešení závěsného WC je dnes standardní součástí moderních koupelen. Uživatelům přináší vyšší komfort, úsporu vody díky možnosti nastavení objemu splachování, ale také snadnou údržbu a zpravidla i efektivnější využití prostoru. MEPA nabízí širokou škálu ovládacích prvků, které umožňují systém přizpůsobit individuálním požadavkům a preferencím uživatele. K dispozici je mechanické i elektronické ovládání, duální splachování, funkce start/stop i bezdotykové varianty. Viditelné komponenty se vyznačují elegantním a zároveň nadčasovým designem, který přirozeně zapadne do jakéhokoli interiéru koupelny či toalety. Ovládací desky jsou dostupné v různých barevných provedeních a povrchových úpravách. Novinkou je například splachovací deska Orbit v šesti nových matných barvách, použitelná pro WC i pisoáry ze skleněného laminátu s jemným povrchem.
Variabilita systému jak ve funkčnosti, tak v designu, patří mezi největší přednosti řešení MEPA stejně jako jednoduchost instalace. Vysoká flexibilita navíc umožňuje snadné napojení na stávající instalační systémy, včetně efektivního využití instalačních boxů při rozvodech vody. Předstěnový systém MEPA našel již uplatnění v mnoha zajímavých a prestižních projektech. Jedním z nich je například Terminál 3 letiště Frankfurtu nad Mohanem, kde bylo nainstalováno skutečně velké množství sanitárních komponent.
Rautitan instalační boxy
Instalační systémy REHAU doplňují praktické sanitární boxy Rautitan, které zjednodušují a urychlují napojení rozvodů vody v koupelnách nebo kuchyních. Jedná se o prefabrikovanou montážní jednotku, která precizně propojí všechny zařízení sanitární techniky (umyvadlo, sprcha, dřez atd.). Výhodou těchto boxů je flexibilita montáže, rychlost a hlavně přesnost – eliminace chyb instalatéra. Obsahují perfektní izolaci a samozřejmě vývody. Jsou nabízeny v různých variantách a velikostech podle potřeby.
Chcete vědět více o tom, jak technologie REHAU mohou přispět k modernímu a bezpečnému bydlení, ať už v novostavbách nebo při renovacích?
Kontaktujte nás a přesvědčte se, že zdravé a kvalitní bydlení může být komfort, který si můžete dovolit i vy!
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).