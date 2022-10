TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Udržitelné mytí rukou – výhody bezdotykové baterie

Udržitelné mytí rukou – výhody bezdotykové baterie

Světový den mytí rukou letos připadá na 15. října. Co tento den v současné době znamená? Mytí rukou se za poslední dva roky změnilo – z obyčejné rutiny se stal jeden z nejdůležitějších aspektů každodenního života.

Zjistili jsme, že intenzivní a důkladné mytí rukou po dobu nejméně 20 sekund poskytuje optimální ochranu. 1 Kromě hygieny je mytí rukou nyní spojeno s dalším vědomým rozhodnutím: S rostoucími cenami energie je stále důležitější vyhnout se zbytečné spotřebě teplé vody. Společnost GROHE, přední světová značka koupelnových řešení a kuchyňského vybavení, nabízí informace o výhodách bezdotykových baterií a o tom, jak mohou vylepšit mytí rukou skutečně udržitelným způsobem.

1 Centers for Disease Control and Prevention: When and how to wash your hands. https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html

Každého, kdo chce snížit spotřebu vody, asi napadne, že je třeba si ruce umýt co nejrychleji. Existuje však více řešení, než si myslíte: Například výběr vodovodní baterie může přispět ke snížení nákladů na energii v domácnosti a zároveň ke zlepšení hygieny. V tomto případě jsou bezdotykové baterie skutečně všestranným řešením. Určitě je znáte z mnoha veřejných toalet, nicméně zásadní výhody přinášejí i soukromým domácnostem.

Hygiena a udržitelnost: Jak je spojit dohromady?

Zvláště když se děti vracejí ze školy nebo když přijde návštěva, není vždy snadné udržet vysokou úroveň hygieny. U bezdotykové baterie je první věcí, které se ruce dotknou, voda – nikoli samotná baterie. Při mytí rukou snadno zapomenete, že voda teče. I když tomu sami věnujete pozornost, ostatní to možná nedělají tak často. Bezdotyková baterie zapne proud vody pouze v případě potřeby a automaticky jej vypne, jakmile ruce již nejsou v kontaktu s vodou. Zaměřit se na spotřebu pouze takového množství, které je skutečně potřeba, je cesta k úspěchu.









U hybridní baterie GROHE Eurosmart záleží na osobní volbě každého. Kombinuje totiž výhody tradiční pákové baterie s výhodami bezdotykové baterie. Uživatel se může sám rozhodnout, zda vodu spustí pákou nebo bezkontaktně, pomocí infračerveného senzoru. Bezdotykové ovládání spouští výhradně studenou vodu, takže nedochází ke zbytečné spotřebě teplé vody. Integrovaný omezovač teploty šetří energii a technologie GROHE EcoJoy snižuje spotřebu vody na 5,7 l/min, aniž by to bylo na úkor výkonu. Tak snadné to může být!

Bezdotykové baterie zaujmou i z hlediska vzhledu. GROHE nabízí několik variant s různým designem, které uspokojí každý koupelnový interiér. Zákazníci si mohou vybrat z řad Essence E, Bau Cosmopolitan E, Eurosmart Cosmopolitan E a Eurocube E.

Další užitečné tipy, jak šetřit energií, najdete na naší digitální zážitkové platformě GROHE X