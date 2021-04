TZB-info / Voda, kanalizace / Koupelny a WC / Geberit Innovation Days – unikátní propojení reálného výstavního stánku House of Geberit a pohodlné online návštěvy

Geberit Innovation Days – unikátní propojení reálného výstavního stánku House of Geberit a pohodlné online návštěvy

Společnost Geberit, lídr v oblasti sanitárních výrobků, představí své inovace na úplně nové platformě. Akce Geberit Innovation Days se bude konat 14.–16. dubna 2021 a vzhledem na aktuální situaci se uskuteční online.

Přesto byl postaven skutečný výstavní stánek s novými výrobky, aby bylo možné odprezentovat inovace co nejrealističtěji a nejpraktičtěji. Na ploše o rozloze více než 300 metrů čtverečních uceleně a přehledně představí různé produkty a řešení a poskytne detailní informace o jejich designu, funkcích a použitých technologiích. Na tuto akci se můžete registrovat již nyní na stránce www.innovation-days.geberit.cz.

„Společnost Geberit zve všechny projektanty zdravotnicko-technických zařízení, architekty, interiérové designéry, instalatéry, velkoobchodníky a prodejce, aby se zúčastnili této speciální akce Geberit Innovation Days,“ říká Martin Baumüller, člen výkonné rady skupiny společnosti Geberit. „Akce se bude vysílat online ze skutečného stánku. Každý účastník si může naplánovat vlastní program podle svých časových možností. Prostřednictvím živého chatu můžete komunikovat s odborníky ze společnosti Geberit.“

Široký výběr témat

V rámci třídenní akce Innovation Days získáte nejnovější informace a můžete se zapojit do zajímavých diskusí v osmi tematických oblastech. Prezentace každého tématu trvá přibližně 15 až 25 minut, takže si je lehce začleníte do vašeho kalendáře. Prezentace se budou vysílat přímo ze stánku House of Geberit a moderátoři ve formě krátkých videí a animací představí informace o výrobcích a související praktické tipy.

Program akce Geberit Innovation Days 2021



Welcome and News – Přivítání a novinky Kompaktní přehled, co společnost Geberit uvádí v roce 2021 na trh.



Water Flow – Hladký odtok vody Novinky společnosti Geberit ze světa potrubních a splachovacích systémů.



Design Freedom – Svoboda v navrhovaní Designové inovace společnosti Geberit pro maximální svobodu při navrhovaní koupelny.



Solutions for Your Needs – Řešení pro vaše potřeby Jak zlepšit individuální komfort v koupelně a zabezpečit víc čistoty a místa.



Feel Fresh: AquaClean – Cítit se svěže: AquaClean Pocit svěžesti v každé koupelně díky sprchovacímu WC od společnosti Geberit.



Time for Touchless – Čas na bezdotykové řešení Řešení společnosti Geberit, které umožňují bezkontaktní ovládání a zlepšují hygienu v sanitárních místnostech.



Planning Made Easy – Jednoduché plánování Plánovací nástroje a optimálně sestavené BIM údaje zjednodušují procesy související s plánovaním.



Digital Services – Digitální nástroje Aplikace a digitální nástroje, pomocí kterých společnost Geberit pomáhá odborníkům při instalaci a v prodeji.

Individuální pořadí prezentací

Program si můžete naplánovat online v závislosti na tématech, která vás zajímají. Přehled témat a časy vysílání jednotlivých modulů najdete na www.innovation-days.geberit.cz. Požadované moduly si můžete vložit do harmonogramu kliknutím a následně dostanete potvrzující e-mail o zarezervovaných datumech a časech Svůj program přitom můžete kdykoliv libovolně změnit.

Zaregistrujte se na jedinečnou akci Geberit Innovation Days už dnes:

https://innovation-days.geberit.cz