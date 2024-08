TZB-info / Voda, kanalizace / Izolace a hluk / Snížení uhlíkové stopy izolačních hadic Tubolit DG Plus o 75 %

Snížení uhlíkové stopy izolačních hadic Tubolit DG Plus o 75 % Přínos pro životní prostředí a další body v rámci certifikace ekologických budov

Institut stavebních technologií (ITB) ve Varšavě – v rámci plánu optimalizace pro výrobek Tubolit DG Plus společnosti Armacell – prokázal snížení vložené uhlíkové stopy až o 75 % ve srovnání s výsledky z roku 2016 a zlepšení výkonu v pěti dalších kategoriích. Jedná se o výsledek investic a inovativních implementací společnosti. Nejnovější generace výrobků Tubolit DG Plus znamená ještě větší přínos pro životní prostředí a další body při certifikaci ekologických investic.

Polyethylenová izolace Tubolit DG Plus je systém ochrany instalace, který zohledňuje typické průměry PP/PEX trubek a pomáhá snižovat dopady stavby na životní prostředí. Pružná pěna s uzavřenými buňkami snižuje energetické ztráty při přenosu, díky svým akustickým vlastnostem snižuje hladinu hluku a poskytuje bariéru proti difúzi vodních par, čímž zabraňuje kondenzaci na povrchu instalací, a tím prodlužuje jejich životnost. Jako jeden z prvních pružných polyethylenových izolačních materiálů pro instalace na trhu mají environmentální prohlášení o produktu (EPD) typu III (cradle-to-gate s možností volby), které prokazuje dopad na životní prostředí spojený s výrobním procesem, používáním a likvidací produktu.

Plán optimalizace LCA (Life Cycle Assessment), který provedla společnost ITB, vycházel ze srovnání výsledků z roku 2016 s výsledky z roku 2021. Analýza vypracovaná v rámci plánu optimalizace pro Tubolit DG Plus ukázala snížení vložené uhlíkové stopy výrobku o 75 %, zlepšení snížení potenciálu poškozování ozonové vrstvy o 8 % a potenciálu okyselování půdy a vody o 55 %. Změny ve výrobě společnosti Armacell také snížily riziko troposférického ozonu o 86 %, riziko eutrofizace o 25 % a mimo jiné zvýšením používání recyklovaných surovin (před spotřebních a post spotřebních) také snížily riziko abiotického vyčerpání fosilních zdrojů o 59 %.

Od roku 2016 jsme v závodě Środa Śląska zavedli řadu nejmodernějších řešení, která se pozitivně promítla do dopadu na životní prostředí i do životního cyklu výrobku. Výsledky analýzy vypracované nezávislým výzkumným institutem ITB ve Varšavě potvrdily vynikající účinky našich implementací, včetně snížení vložené uhlíkové stopy výroby trubek Tubolit DG Plus až o 75 %. Je to obrovský úspěch a další krok na cestě ekologických inovací společnosti Armacell, říká Maria Witkowska, technická manažerka pro východní Evropu společnosti Armacell Poland Sp. z o.o.

Použití izolačních hadic Tubolit DG Plus je také příležitostí pro projektanty a investory, jak získat další kredity pro certifikaci ekologických budov.

Jak říká Maria Witkowska – Taxonomie EU umožňuje dotovat udržitelné projekty a nejnovější ekologické certifikační normy jsou založeny na odměňování používání výrobků, pro které výrobce připravil akční plán pro optimalizaci uhlíkové stopy nebo dosáhl nezávisle ověřeného snížení vložené uhlíkové stopy.

Snížení uhlíkové stopy o 75 % při výrobě Tubolit DG Plus znamená mimo jiné splnění všech kritérií kreditu MR Environmentálního prohlášení o produktu v LEED v.4.1, varianta 2, a jeho kvalifikaci na 200 % váhového faktoru tohoto kreditu. Pro investora se to rovná záruce dalších bodů a možnosti získat lepší skóre v certifikačním procesu.

Tubolit DG Plus také splňuje požadavky kreditu MR týkajícího se produktu a jeho optimalizace – Sourcing Raw Materials v LEED v4 Option 2.

Výrobek je vyroben s využitím interní (před spotřebitelské) recyklace v rozsahu až 41,5 % a externí (post spotřebitelské) recyklace v rozsahu až 21,8 %.

Protože se jednotlivé šarže výrobku mohou lišit, aktuální a přesné informace o obsahu recyklovaných surovin lze získat od výrobce při převzetí dodávky.

Environmentální výhody

Použití výrobku Tubolit DG Plus od společnosti Armacell snižuje provozní náklady budovy. Tepelná vodivost nepřesahuje 0,040 W/(mK), což znamená výrazné snížení energetických ztrát, a tím i snížení emisí skleníkových plynů. Nižší riziko koroze zase znamená nižší poruchovost a delší životnost instalace.

Tyto vlastnosti výrobků v kombinaci s environmentálním prohlášením usnadňují splnění stále přísnějších právních požadavků a očekávání trhu a jsou důležitým prvkem v procesu certifikace budov.

O 75 % snížená vložená uhlíková stopa, kterou studie ukazuje, je důkazem pokroku, kterého bylo v posledních letech dosaženo ve výrobním procesu stavebních a izolačních materiálů, a zárukou toho, že Tubolit DG Plus je neustále se vyvíjejícím produktem, který umožňuje budově dosáhnout nejvyšší konkurenceschopnosti na trhu s nemovitostmi.

Použití Tubolit DG Plus umožňuje dosáhnout lepších výsledků v systému hodnocení kvality budov, kterých nelze dosáhnout s jinými výrobky na trhu, jejichž dopad na životní prostředí nebyl v posledních letech sledován nebo snižován, nebo pro které nebyly vypracovány plány na snížení uhlíkové stopy.